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В Амурска област! Руски военен самолет се разби, шестима загинаха

В Амурска област! Руски военен самолет се разби, шестима загинаха

29 Септември, 2026 19:48 1 009 44

  • русия-
  • аерофлот-
  • самолет-
  • ту-154-
  • амурска област

Макар че търговската експлоатация на самолета до голяма степен е прекратена, някои Ту-154 продължават да се използват от държавни и военни структури

В Амурска област! Руски военен самолет се разби, шестима загинаха - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
ТАСС ТАСС

Руски военен самолет се разби малко след излитането си в далекоизточната Амурска област. При катастрофата са загинали шестима души, съобщава руската информационна агенция "Интерфакс", позовавайки се на Министерството на отбраната.

Според предварителните данни самолетът е бил "Туполев Ту-154" - тримоторен реактивен самолет от съветската епоха, първоначално проектиран като пътнически самолет за средни разстояния, но използван и от руските военни и държавни институции за транспорт и специални мисии. Самолетът се е разбил близо до село Красноярово малко след излитането, като на борда му вероятно са се намирали седем души. Шестима души са загинали, включително двама, които са починали от раните си на път към болницата.

Ту-154 извършва първия си полет през 1968 г., а в началото на 70-те години влиза в редовна търговска експлоатация. Той се превръща в един от най-широко използваните пътнически самолети в Съветския съюз, особено по вътрешните маршрути, като са произведени повече от 1000 машини. Тримоторната му конфигурация, сравнително здравият колесник и способността му да оперира от по-слабо развити летища го правят особено полезен за огромната територия на Русия.

Макар че търговската експлоатация на самолета до голяма степен е прекратена, някои Ту-154 продължават да се използват от държавни и военни структури. Руското Министерство на отбраната и други държавни агенции са използвали различни версии на самолета за превоз на персонал, а модифицирани самолети са били използвани и за специализирани държавни и военни задачи. 223-ти летателен отряд на руските военни е експлоатирал самолети Ту-154 за транспортни мисии.

Историята на самолета включва и няколко инцидента, свързани с военните. През декември 2016 г. Ту-154 на руското Министерство на отбраната се разби в Черно море малко след излитането си от Сочи, като загинаха всичките 92 души на борда. Самолетът превозваше военнослужещи, журналисти и членове на ансамбъл "Александров", които пътуваха за Сирия.

При днешната катастрофа резервоарите за гориво на самолета са експлодирали след удара в земята, в резултат на което останките са се запалили. Властите все още не са предоставили подробности за причините за инцидента, като се очаква разследване да установи обстоятелствата.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин многоходовия милиционер

    9 12 Отговор
    Важнотоне да съм многоходов както Сорос изисква от мен.

    19:49 29.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Вместо да спаси Иран

    7 11 Отговор
    Путулер забрани на Иран ядреното оръжие.

    Коментиран от #12, #17

    19:50 29.09.2026

  • 4 Факт

    11 6 Отговор
    Коепйки, яжте "течен шоколад".

    19:51 29.09.2026

  • 5 Тов. ЧЛЕНИН

    11 6 Отговор
    Ааааа Ета невазможна ..

    19:52 29.09.2026

  • 6 Ами

    12 10 Отговор
    Отиде поредния от статегическата им авиация, който не могат да възтановят никога.

    19:52 29.09.2026

  • 7 Лелелее

    13 8 Отговор
    Хаяско уби 1.2 млн безбожно пр сти вати и нанесе щети за 1.5 трилиона долара на руската икономика за 9 км украинска земя.

    19:53 29.09.2026

  • 8 Сорос до милиционера с токчетата:

    9 6 Отговор
    - Важното е да бе искалира войната, както му наредихме в началото.

    19:55 29.09.2026

  • 9 оня без коня

    9 7 Отговор
    Разбиха се, като маче у дирек 🤡

    19:55 29.09.2026

  • 10 Зеленски

    4 7 Отговор
    Румен взе на българите ракията,а догодина ще им вземе и жените щото са евнуси и не могат да ги ееербббааааттт

    19:55 29.09.2026

  • 11 az СВО Победа 81

    9 5 Отговор
    Накратко:

    1. Изнасяйте достоверна информация!

    2. Още към 16.10ч. МО на РФ съобщи, че самолетът, който се е разбил е Ту-95 при учебно-тренировъчен полет. Загинали са 6 души от екипажа, един е ранен.

    Коментиран от #13, #21, #28, #37

    19:57 29.09.2026

  • 12 Путин

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "Вместо да спаси Иран":

    Вашингтон така ни нареди.

    19:59 29.09.2026

  • 13 Ми добре

    8 4 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа 81":

    Повече трябваше.

    20:00 29.09.2026

  • 14 ?????

    9 2 Отговор
    Уф.
    Още преди няколко часа руското МО съобщи че е Ту-95 при учебен полет.
    Кво Ту-154, кви пет лева.

    Коментиран от #15, #20

    20:03 29.09.2026

  • 15 6135

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "?????":

    Е пак е постижение за журналята; все пак са улучили, че става въпрос за самолет Туполев!

    20:06 29.09.2026

  • 16 Македонската култура

    2 10 Отговор
    Македонската култура е една од најстарите во Европа. Македонците ја донесоа религијата и пишувањето во Европа.

    20:06 29.09.2026

  • 17 Мишел

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Вместо да спаси Иран":

    Конституцията на Иран забранява разработката, изработката и употребата на ядрените оръжия.

    Коментиран от #23

    20:07 29.09.2026

  • 18 Соломон

    9 3 Отговор
    Само дето разбилия се самолет не е ТУ 154 а ТУ95 МС.И е стратегичски бомбандировач докато ТУ 154 е пътнически самолет

    Коментиран от #34

    20:09 29.09.2026

  • 19 Сатана Z

    5 2 Отговор
    Останките

    20:09 29.09.2026

  • 20 Салавьов

    6 4 Отговор

    До коментар #14 от "?????":

    Едва ли полета е бил учебен както твърдят от МО.

    Коментиран от #29

    20:12 29.09.2026

  • 21 Ясно

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа 81":

    Ну, как хорошо!

    20:13 29.09.2026

  • 22 Голяма работа

    5 1 Отговор
    Всеки ден на фронта загиват сто пъти повече.

    20:14 29.09.2026

  • 23 Кандидат аятолах

    4 3 Отговор

    До коментар #17 от "Мишел":

    А ние обогатяваме урана до нива за производство на бомби просто от любопитство.

    20:14 29.09.2026

  • 24 Айларипииии

    2 4 Отговор
    ИмалиПедроханци тука беее

    Коментиран от #26, #41

    20:16 29.09.2026

  • 25 Баа Гицка

    4 3 Отговор
    Тея шестимата нивгаш повече не можеш ги накара да се качат на Туту - 154!

    20:20 29.09.2026

  • 26 Славяновски каунь

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "Айларипииии":

    Няма!!! Само Боташи се останали...

    20:21 29.09.2026

  • 27 Баа Гицка

    4 2 Отговор
    Да го пишат селскостопански за пръскане с отрова! Това са си спестени шест ладички!

    20:27 29.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ?????

    5 4 Отговор

    До коментар #20 от "Салавьов":

    А къв е бил?
    Боен?
    Бомбардирали са Амурска област в Русия.
    Имаш ли си представа къде се намира Амурска област?

    Коментиран от #40

    20:29 29.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Доктар

    3 3 Отговор
    Абе ей, тея шестимата с кво ги ранат сега?

    20:31 29.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Абе

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Соломон":

    Това кой поред загубен Ту-95 е? Колкоко лиодтават стратегически дето им участват в така наречета от тях триада?

    20:33 29.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Данко

    3 2 Отговор
    Фиууу - ТУП.

    20:33 29.09.2026

  • 37 Я виж

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа 81":

    Пак си вечерял течни дечица ;)

    20:35 29.09.2026

  • 38 Данко

    6 0 Отговор
    Няма му нищо - една боя и е готов пак за падане.

    20:36 29.09.2026

  • 39 Вишис с вишо!

    5 1 Отговор
    Абе тоя Туполев много туполи! От ты?!

    20:37 29.09.2026

  • 40 Имаме

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "?????":

    Ама и украинците имат, пoнимaeш?

    Коментиран от #44

    20:37 29.09.2026

  • 41 Хоп

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Айларипииии":

    И ти ли хапваш течни дечица от чучурката ?

    20:39 29.09.2026

  • 42 Нормално

    2 0 Отговор
    Тя и совалката на Мъск се разби при приводнява ето. Водата била много студена и гръмна.

    20:51 29.09.2026

  • 43 Чичо

    0 0 Отговор
    Факти, грешите. Самолета е ТУ, но 95-стрстегически бомбардировач, с пълен комплект крилати ракети...

    21:01 29.09.2026

  • 44 ?????

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Имаме":

    Кво имат бре?
    Трици в главата като вас тролчетата на Мирчев?

    21:06 29.09.2026

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