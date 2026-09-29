В Амурска област! Руски военен самолет се разби, шестима загинаха

Руски военен самолет се разби малко след излитането си в далекоизточната Амурска област. При катастрофата са загинали шестима души, съобщава руската информационна агенция "Интерфакс", позовавайки се на Министерството на отбраната.
Според предварителните данни самолетът е бил "Туполев Ту-154" - тримоторен реактивен самолет от съветската епоха, първоначално проектиран като пътнически самолет за средни разстояния, но използван и от руските военни и държавни институции за транспорт и специални мисии. Самолетът се е разбил близо до село Красноярово малко след излитането, като на борда му вероятно са се намирали седем души. Шестима души са загинали, включително двама, които са починали от раните си на път към болницата.
Ту-154 извършва първия си полет през 1968 г., а в началото на 70-те години влиза в редовна търговска експлоатация. Той се превръща в един от най-широко използваните пътнически самолети в Съветския съюз, особено по вътрешните маршрути, като са произведени повече от 1000 машини. Тримоторната му конфигурация, сравнително здравият колесник и способността му да оперира от по-слабо развити летища го правят особено полезен за огромната територия на Русия.
Макар че търговската експлоатация на самолета до голяма степен е прекратена, някои Ту-154 продължават да се използват от държавни и военни структури. Руското Министерство на отбраната и други държавни агенции са използвали различни версии на самолета за превоз на персонал, а модифицирани самолети са били използвани и за специализирани държавни и военни задачи. 223-ти летателен отряд на руските военни е експлоатирал самолети Ту-154 за транспортни мисии.
Историята на самолета включва и няколко инцидента, свързани с военните. През декември 2016 г. Ту-154 на руското Министерство на отбраната се разби в Черно море малко след излитането си от Сочи, като загинаха всичките 92 души на борда. Самолетът превозваше военнослужещи, журналисти и членове на ансамбъл "Александров", които пътуваха за Сирия.
При днешната катастрофа резервоарите за гориво на самолета са експлодирали след удара в земята, в резултат на което останките са се запалили. Властите все още не са предоставили подробности за причините за инцидента, като се очаква разследване да установи обстоятелствата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин многоходовия милиционер
19:49 29.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Вместо да спаси Иран
Коментиран от #12, #17
19:50 29.09.2026
4 Факт
19:51 29.09.2026
5 Тов. ЧЛЕНИН
19:52 29.09.2026
6 Ами
19:52 29.09.2026
7 Лелелее
19:53 29.09.2026
8 Сорос до милиционера с токчетата:
19:55 29.09.2026
9 оня без коня
19:55 29.09.2026
10 Зеленски
19:55 29.09.2026
11 az СВО Победа 81
1. Изнасяйте достоверна информация!
2. Още към 16.10ч. МО на РФ съобщи, че самолетът, който се е разбил е Ту-95 при учебно-тренировъчен полет. Загинали са 6 души от екипажа, един е ранен.
Коментиран от #13, #21, #28, #37
19:57 29.09.2026
12 Путин
До коментар #3 от "Вместо да спаси Иран":Вашингтон така ни нареди.
19:59 29.09.2026
13 Ми добре
До коментар #11 от "az СВО Победа 81":Повече трябваше.
20:00 29.09.2026
14 ?????
Още преди няколко часа руското МО съобщи че е Ту-95 при учебен полет.
Кво Ту-154, кви пет лева.
Коментиран от #15, #20
20:03 29.09.2026
15 6135
До коментар #14 от "?????":Е пак е постижение за журналята; все пак са улучили, че става въпрос за самолет Туполев!
20:06 29.09.2026
16 Македонската култура
20:06 29.09.2026
17 Мишел
До коментар #3 от "Вместо да спаси Иран":Конституцията на Иран забранява разработката, изработката и употребата на ядрените оръжия.
Коментиран от #23
20:07 29.09.2026
18 Соломон
Коментиран от #34
20:09 29.09.2026
19 Сатана Z
20:09 29.09.2026
20 Салавьов
До коментар #14 от "?????":Едва ли полета е бил учебен както твърдят от МО.
Коментиран от #29
20:12 29.09.2026
21 Ясно
До коментар #11 от "az СВО Победа 81":Ну, как хорошо!
20:13 29.09.2026
22 Голяма работа
20:14 29.09.2026
23 Кандидат аятолах
До коментар #17 от "Мишел":А ние обогатяваме урана до нива за производство на бомби просто от любопитство.
20:14 29.09.2026
24 Айларипииии
Коментиран от #26, #41
20:16 29.09.2026
25 Баа Гицка
20:20 29.09.2026
26 Славяновски каунь
До коментар #24 от "Айларипииии":Няма!!! Само Боташи се останали...
20:21 29.09.2026
27 Баа Гицка
20:27 29.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ?????
До коментар #20 от "Салавьов":А къв е бил?
Боен?
Бомбардирали са Амурска област в Русия.
Имаш ли си представа къде се намира Амурска област?
Коментиран от #40
20:29 29.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Доктар
20:31 29.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Абе
До коментар #18 от "Соломон":Това кой поред загубен Ту-95 е? Колкоко лиодтават стратегически дето им участват в така наречета от тях триада?
20:33 29.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Данко
20:33 29.09.2026
37 Я виж
До коментар #11 от "az СВО Победа 81":Пак си вечерял течни дечица ;)
20:35 29.09.2026
38 Данко
20:36 29.09.2026
39 Вишис с вишо!
20:37 29.09.2026
40 Имаме
До коментар #29 от "?????":Ама и украинците имат, пoнимaeш?
Коментиран от #44
20:37 29.09.2026
41 Хоп
До коментар #24 от "Айларипииии":И ти ли хапваш течни дечица от чучурката ?
20:39 29.09.2026
42 Нормално
20:51 29.09.2026
43 Чичо
21:01 29.09.2026
44 ?????
До коментар #40 от "Имаме":Кво имат бре?
Трици в главата като вас тролчетата на Мирчев?
21:06 29.09.2026