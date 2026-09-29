В Амурска област! Руски военен самолет се разби, шестима загинаха

Руски военен самолет се разби малко след излитането си в далекоизточната Амурска област. При катастрофата са загинали шестима души, съобщава руската информационна агенция "Интерфакс", позовавайки се на Министерството на отбраната.

Според предварителните данни самолетът е бил "Туполев Ту-154" - тримоторен реактивен самолет от съветската епоха, първоначално проектиран като пътнически самолет за средни разстояния, но използван и от руските военни и държавни институции за транспорт и специални мисии. Самолетът се е разбил близо до село Красноярово малко след излитането, като на борда му вероятно са се намирали седем души. Шестима души са загинали, включително двама, които са починали от раните си на път към болницата.

Ту-154 извършва първия си полет през 1968 г., а в началото на 70-те години влиза в редовна търговска експлоатация. Той се превръща в един от най-широко използваните пътнически самолети в Съветския съюз, особено по вътрешните маршрути, като са произведени повече от 1000 машини. Тримоторната му конфигурация, сравнително здравият колесник и способността му да оперира от по-слабо развити летища го правят особено полезен за огромната територия на Русия.

Макар че търговската експлоатация на самолета до голяма степен е прекратена, някои Ту-154 продължават да се използват от държавни и военни структури. Руското Министерство на отбраната и други държавни агенции са използвали различни версии на самолета за превоз на персонал, а модифицирани самолети са били използвани и за специализирани държавни и военни задачи. 223-ти летателен отряд на руските военни е експлоатирал самолети Ту-154 за транспортни мисии.

Историята на самолета включва и няколко инцидента, свързани с военните. През декември 2016 г. Ту-154 на руското Министерство на отбраната се разби в Черно море малко след излитането си от Сочи, като загинаха всичките 92 души на борда. Самолетът превозваше военнослужещи, журналисти и членове на ансамбъл "Александров", които пътуваха за Сирия.

При днешната катастрофа резервоарите за гориво на самолета са експлодирали след удара в земята, в резултат на което останките са се запалили. Властите все още не са предоставили подробности за причините за инцидента, като се очаква разследване да установи обстоятелствата.