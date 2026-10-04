ЕС и Канада готвят мащабно партньорство с подкрепа за Украйна

Европейският съюз и Канада планират да обявят ново мащабно партньорство на срещата на върха в Монреал през октомври. Сред основните му елементи ще бъдат съвместната подкрепа за Украйна, ограничаването на геополитическите рискове и задълбочаването на икономическите връзки.

Информацията е публикувана от „Политико“, което се позовава на проект на съвместно изявление, разпратен до посланиците на държавите от ЕС в подготовка за срещата. Според „Европейска правда“ документът предвижда сътрудничество от цифровата търговия до инвестициите в борбата с горските пожари.

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„Светът се променя бързо, изправен пред безпрецедентни геополитически предизвикателства, както и пред проблеми в областта на търговията, енергетиката, технологиите, климата и ресурсите“, се посочва в проекта.

Фокус върху критичните минерали и енергетиката

ЕС и Канада планират да ускорят инвестициите в проекти за добив на критично важни минерали, да укрепят веригите за доставки и да повишат сигурността на снабдяването. Обсъжда се и създаването на запаси от ключови ресурси, които да ограничат ефекта от пазарни колебания и геополитически сътресения.

В проекта се предвижда двете страни да координират стратегии и стандарти, както и да насочат усилията си към енергийни източници с ниски въглеродни емисии. В списъка са включени втечненият природен газ, хидроенергията, слънчевата и вятърната енергия, както и ядрената енергетика.

50 самолета за борба с горските пожари

Оттава и Брюксел планират да обявят и съвместна покупка на 50 самолета De Havilland. Те трябва да бъдат готови за използване в Канада и Европа през 2030 г., като основното им предназначение ще бъде борбата с горските пожари.

Сред обсъжданите теми е и бъдещото участие на Канада в по-тесни отношения с ЕС. На 16 септември председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че работи с канадския премиер Марк Карни за възможността Канада да стане първият асоцииран член на Европейския съюз.

Канада води и технически разговори за присъединяване към кредитната програма Ukraine Support Loan, чрез която ЕС предвижда до 90 млрд. евро за Украйна през 2026 и 2027 г. Европейската комисия потвърди, че преговорите продължават и все още не са приключили.

Програмата е разделена между бюджетна помощ и подкрепа за отбранителните способности на Украйна. Първото плащане от 3,2 млрд. евро беше извършено през юни, а участието на държави извън ЕС зависи от изпълнението на определени условия, включително значима финансова, военна или отбранителна подкрепа за Киев и наличие на партньорство за сигурност с ЕС.

Източници: Политико