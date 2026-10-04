Зеленски: Украйна е готова за среща със САЩ и Русия

Украйна е готова да участва в тристранна среща със САЩ и Русия до края на октомври, ако Москва приеме предложението на Вашингтон. Разговорите трябва да се проведат на техническо ниво, а Киев е отворен както за Обединените арабски емирства, така и за друга държава, посочена от американската страна.
„Американската страна днес контактува с Украйна и с Русия и предлага до края на октомври по някакъв начин да се проведе среща в тристранен формат на техническо ниво“, заяви президентът Володимир Зеленски по време на съвместната си пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц в Киев. По думите му украинската страна вече е потвърдила готовността си да подкрепи такава среща, но очаква позицията на Русия.
Към момента няма обявени конкретна дата и място за разговорите. Зеленски посочи, че не разполага с информация дали руската страна вече е получила предложението или предстои това да се случи. По-рано медии съобщиха, че евентуалната среща може да бъде свързана с обсъждане на ограничено прекратяване на огъня, включително спиране на ударите по енергийната инфраструктура, но това не е потвърдено като договореност.
Договорености за над 8,5 млрд. евро
Визитата на Мерц в Киев е довела до нови договорености в областта на сигурността и отбранителната промишленост. Зеленски заяви, че Украйна и Германия вече имат 15 споразумения и документа, като повечето са свързани със съвместно производство, доставки, украински поръчки към германската индустрия и общи проекти на украинска територия.
„Общият обем на днешните ни договорености е над осем и половина милиарда евро“, каза украинският президент. Отделно е подписана договореност, която трябва да разшири възможностите за съвместна борба с дронове. В същия ден стана известно, че Германия е подготвила нов пакет помощ за Украйна на стойност над 1 млрд. евро.
Зеленски обвини Москва в нова ескалация
На фона на германската подкрепа Зеленски заяви, че Русия ежедневно засилва ескалацията. Той посочи като примери удари по складове на „Нова поща“ и „Укрпоща“, както и атаки срещу мостове, центрове за данни и мобилни комуникации.
„Неужели те мислят, че няма да отговорим?“, каза Зеленски, като добави, че подобни обекти засягат цивилни и не представляват военна инфраструктура според украинската позиция. Руският военен министър заяви, че ударите са извършени в отговор на действията на Украйна и предупреди за още атаки срещу военни и свързани с тях обекти.
В отделно интервю Зеленски заяви, че Украйна ще засили ударите по руски нефтопреработвателни предприятия в отговор на руската въздушна кампания. Така предложението за нови разговори между Вашингтон, Киев и Москва идва на фона на взаимни удари и липса на потвърдено споразумение за прекратяване на огъня.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Абе
18:46 04.10.2026
4 az СВО Победа 81
Забрави ли, че сам си е забранил да преговаря с Москва? 🤣🤣🤣
18:46 04.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Митю
18:51 04.10.2026
7 нано
Коментиран от #20
18:52 04.10.2026
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10 бибитков
18:55 04.10.2026
11 Перо
18:55 04.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Вдигай
18:56 04.10.2026
15 В.В.П
и тръгвам за срещата
18:57 04.10.2026
16 не може да бъде
.-Венцеслас -Готова е душата ...
-Кралят /който е неговият баща!?/ -И пънът е готов -сложете си главата
Изрично искам да подчертая че всякаква прилика със Зеленски и неговите ментори и политически бащи и майки е случайна ....
18:58 04.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Отреазвяващ
19:00 04.10.2026
19 Украйна
19:02 04.10.2026
20 За да е готова, още малко трябва
До коментар #7 от "нано":да я сготвят за да омекне зелката и още малко месце да се прибави - и ще е готова за сервиране на масата.
Освен това макарони не влизат в рецептата, че ще развалят гозбата.
19:02 04.10.2026
21 Кафяво-зелен фаш
19:02 04.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 хихи
Коментиран от #28
19:05 04.10.2026
24 ПУТИН СЕ ГОВОРИ
19:07 04.10.2026
25 АГАТ а Кристи
Коментиран от #48
19:08 04.10.2026
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27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Имам
До коментар #23 от "хихи":Специален микрофон за "хихи" кане.
Специално за теб - промоционално - 50 евро 😂
19:12 04.10.2026
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30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ВИВАЛДИ
19:12 04.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 🇧🇬❤️🇷🇺
19:13 04.10.2026
34 Гост
19:13 04.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 8,5 милиарда обещания
19:16 04.10.2026
39 НЕПРОМЕНЕНИ ЦЕЛИ
Коментиран от #44
19:17 04.10.2026
40 Ленче кремче
19:17 04.10.2026
41 Ачо
19:19 04.10.2026
42 РУСИЯ ОТНОВО ПОБЕДИ
19:20 04.10.2026
43 ЗЕЛЕНСКИ ЯВНО НЕ РАЗБИРА
19:23 04.10.2026
44 Йоската Кобзон
До коментар #39 от "НЕПРОМЕНЕНИ ЦЕЛИ":Съгласен съм.
19:25 04.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ТРОЛСКА ТИШИНА
19:26 04.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Хи хи хи
19:28 04.10.2026
51 Украйна е готова
19:29 04.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Късно е либе за китка! Напред Русия!
19:32 04.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 БЕЗУСЛОВНА КАПИТУЛАЦИЯ И ВЕЧНИ РЕПАРАЦИИ
19:50 04.10.2026