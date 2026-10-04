Зеленски: Украйна е готова за среща със САЩ и Русия

Украйна е готова да участва в тристранна среща със САЩ и Русия до края на октомври, ако Москва приеме предложението на Вашингтон. Разговорите трябва да се проведат на техническо ниво, а Киев е отворен както за Обединените арабски емирства, така и за друга държава, посочена от американската страна.

„Американската страна днес контактува с Украйна и с Русия и предлага до края на октомври по някакъв начин да се проведе среща в тристранен формат на техническо ниво“, заяви президентът Володимир Зеленски по време на съвместната си пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц в Киев. По думите му украинската страна вече е потвърдила готовността си да подкрепи такава среща, но очаква позицията на Русия.

Към момента няма обявени конкретна дата и място за разговорите. Зеленски посочи, че не разполага с информация дали руската страна вече е получила предложението или предстои това да се случи. По-рано медии съобщиха, че евентуалната среща може да бъде свързана с обсъждане на ограничено прекратяване на огъня, включително спиране на ударите по енергийната инфраструктура, но това не е потвърдено като договореност.

Договорености за над 8,5 млрд. евро

Визитата на Мерц в Киев е довела до нови договорености в областта на сигурността и отбранителната промишленост. Зеленски заяви, че Украйна и Германия вече имат 15 споразумения и документа, като повечето са свързани със съвместно производство, доставки, украински поръчки към германската индустрия и общи проекти на украинска територия.

„Общият обем на днешните ни договорености е над осем и половина милиарда евро“, каза украинският президент. Отделно е подписана договореност, която трябва да разшири възможностите за съвместна борба с дронове. В същия ден стана известно, че Германия е подготвила нов пакет помощ за Украйна на стойност над 1 млрд. евро.

Зеленски обвини Москва в нова ескалация

На фона на германската подкрепа Зеленски заяви, че Русия ежедневно засилва ескалацията. Той посочи като примери удари по складове на „Нова поща“ и „Укрпоща“, както и атаки срещу мостове, центрове за данни и мобилни комуникации.

„Неужели те мислят, че няма да отговорим?“, каза Зеленски, като добави, че подобни обекти засягат цивилни и не представляват военна инфраструктура според украинската позиция. Руският военен министър заяви, че ударите са извършени в отговор на действията на Украйна и предупреди за още атаки срещу военни и свързани с тях обекти.

В отделно интервю Зеленски заяви, че Украйна ще засили ударите по руски нефтопреработвателни предприятия в отговор на руската въздушна кампания. Така предложението за нови разговори между Вашингтон, Киев и Москва идва на фона на взаимни удари и липса на потвърдено споразумение за прекратяване на огъня.