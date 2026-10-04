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Зеленски: Украйна е готова за среща със САЩ и Русия
  Тема: Украйна

Зеленски: Украйна е готова за среща със САЩ и Русия

4 Октомври, 2026 18:36 1 277 55

  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • русия-
  • фридрих мерц-
  • преговори

Киев очаква отговор от Москва за разговори на техническо ниво до края на октомври. Между Украйна и Германия са договорени 15 споразумения за над 8,5 млрд. евро.

Зеленски: Украйна е готова за среща със САЩ и Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна е готова да участва в тристранна среща със САЩ и Русия до края на октомври, ако Москва приеме предложението на Вашингтон. Разговорите трябва да се проведат на техническо ниво, а Киев е отворен както за Обединените арабски емирства, така и за друга държава, посочена от американската страна.

„Американската страна днес контактува с Украйна и с Русия и предлага до края на октомври по някакъв начин да се проведе среща в тристранен формат на техническо ниво“, заяви президентът Володимир Зеленски по време на съвместната си пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц в Киев. По думите му украинската страна вече е потвърдила готовността си да подкрепи такава среща, но очаква позицията на Русия.

Към момента няма обявени конкретна дата и място за разговорите. Зеленски посочи, че не разполага с информация дали руската страна вече е получила предложението или предстои това да се случи. По-рано медии съобщиха, че евентуалната среща може да бъде свързана с обсъждане на ограничено прекратяване на огъня, включително спиране на ударите по енергийната инфраструктура, но това не е потвърдено като договореност.

Договорености за над 8,5 млрд. евро

Визитата на Мерц в Киев е довела до нови договорености в областта на сигурността и отбранителната промишленост. Зеленски заяви, че Украйна и Германия вече имат 15 споразумения и документа, като повечето са свързани със съвместно производство, доставки, украински поръчки към германската индустрия и общи проекти на украинска територия.

„Общият обем на днешните ни договорености е над осем и половина милиарда евро“, каза украинският президент. Отделно е подписана договореност, която трябва да разшири възможностите за съвместна борба с дронове. В същия ден стана известно, че Германия е подготвила нов пакет помощ за Украйна на стойност над 1 млрд. евро.

Зеленски обвини Москва в нова ескалация

На фона на германската подкрепа Зеленски заяви, че Русия ежедневно засилва ескалацията. Той посочи като примери удари по складове на „Нова поща“ и „Укрпоща“, както и атаки срещу мостове, центрове за данни и мобилни комуникации.

„Неужели те мислят, че няма да отговорим?“, каза Зеленски, като добави, че подобни обекти засягат цивилни и не представляват военна инфраструктура според украинската позиция. Руският военен министър заяви, че ударите са извършени в отговор на действията на Украйна и предупреди за още атаки срещу военни и свързани с тях обекти.

В отделно интервю Зеленски заяви, че Украйна ще засили ударите по руски нефтопреработвателни предприятия в отговор на руската въздушна кампания. Така предложението за нови разговори между Вашингтон, Киев и Москва идва на фона на взаимни удари и липса на потвърдено споразумение за прекратяване на огъня.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Абе

    45 4 Отговор
    Те руснаците, ако ви бомбят така още 2 месеца , дали и на друго няма да са съгласни????

    18:46 04.10.2026

  • 4 az СВО Победа 81

    54 1 Отговор
    Тоя пак е нашмъркан! 🤣🤣🤣

    Забрави ли, че сам си е забранил да преговаря с Москва? 🤣🤣🤣

    18:46 04.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Митю

    35 1 Отговор
    Все едно Мерц му е дал Рамщайн.

    18:51 04.10.2026

  • 7 нано

    25 1 Отговор
    Била готова дрънци хаха

    Коментиран от #20

    18:52 04.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 бибитков

    26 1 Отговор
    Айде че да си тръгват украинските туристи вече...

    18:55 04.10.2026

  • 11 Перо

    28 1 Отговор
    Докато има ционистки режим в Киев, мирни преговори не може да има!

    18:55 04.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Вдигай

    24 1 Отговор
    бялото знаме,иначе няма да има укра!

    18:56 04.10.2026

  • 15 В.В.П

    23 1 Отговор
    е са взимам дебелия фулмастер и картата
    и тръгвам за срещата

    18:57 04.10.2026

  • 16 не може да бъде

    13 1 Отговор
    Има една сценка в Червено и черно на Стендал с позоваване на един френски поет от онези времена ..това изказвана на Зеленски породи у мен една асоциация
    .-Венцеслас -Готова е душата ...
    -Кралят /който е неговият баща!?/ -И пънът е готов -сложете си главата
    Изрично искам да подчертая че всякаква прилика със Зеленски и неговите ментори и политически бащи и майки е случайна ....

    18:58 04.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Отреазвяващ

    21 1 Отговор
    За мир плаче и говори,в същото време нови договори за въоръжение подписва?Не знам кой не е в час?

    19:00 04.10.2026

  • 19 Украйна

    17 2 Отговор
    вече няма такава държава Украйна и няма смисъл да преговаряш вие нарушихте минския договор

    19:02 04.10.2026

  • 20 За да е готова, още малко трябва

    17 1 Отговор

    До коментар #7 от "нано":

    да я сготвят за да омекне зелката и още малко месце да се прибави - и ще е готова за сервиране на масата.
    Освен това макарони не влизат в рецептата, че ще развалят гозбата.

    19:02 04.10.2026

  • 21 Кафяво-зелен фаш

    18 1 Отговор
    Папата ти е уредил среща със св. Петър от Нейто.

    19:02 04.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 хихи

    19 2 Отговор
    Путин му каза ясно, че е готов да го посрещне в Москва за подписване на ...... капитулацията...

    Коментиран от #28

    19:05 04.10.2026

  • 24 ПУТИН СЕ ГОВОРИ

    11 1 Отговор
    С наркомани.

    19:07 04.10.2026

  • 25 АГАТ а Кристи

    3 13 Отговор
    Само при мисълта за такава среща, бутоксовото почва да заеква

    Коментиран от #48

    19:08 04.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Имам

    4 4 Отговор

    До коментар #23 от "хихи":

    Специален микрофон за "хихи" кане.
    Специално за теб - промоционално - 50 евро 😂

    19:12 04.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ВИВАЛДИ

    11 0 Отговор
    Свири фалшиво. Зеленски също.

    19:12 04.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 🇧🇬❤️🇷🇺

    9 0 Отговор
    Фон дер Лаinен, Очилатият Шперц и Микрона кво измъцкаха ?

    19:13 04.10.2026

  • 34 Гост

    9 0 Отговор
    Ъъъ, чакай Баце, е те тука те има няколко моста за бутане, после два три склада, пет бараки, от онези вашите, дет няма нищо в тях, после сме в Коледа, абе, звънни къде средата на март, мое измислим нещо!

    19:13 04.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 8,5 милиарда обещания

    5 0 Отговор
    Как ще победи Русия! 😄🤣

    19:16 04.10.2026

  • 39 НЕПРОМЕНЕНИ ЦЕЛИ

    10 1 Отговор
    Днацификация и демилитаризация.

    Коментиран от #44

    19:17 04.10.2026

  • 40 Ленче кремче

    9 1 Отговор
    Рано е още. До последния украинец!

    19:17 04.10.2026

  • 41 Ачо

    0 6 Отговор
    Руснаците ги копат общо на купчини.Затова не може да им се хване бройката.Копане от нов вид.

    19:19 04.10.2026

  • 42 РУСИЯ ОТНОВО ПОБЕДИ

    11 1 Отговор
    Европейския фашизъм и реваншизъм.

    19:20 04.10.2026

  • 43 ЗЕЛЕНСКИ ЯВНО НЕ РАЗБИРА

    8 1 Отговор
    Че никой не го взема на сериозно. Кой ще преговаря с един наркоман и лъжец.

    19:23 04.10.2026

  • 44 Йоската Кобзон

    0 5 Отговор

    До коментар #39 от "НЕПРОМЕНЕНИ ЦЕЛИ":

    Съгласен съм.

    19:25 04.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ТРОЛСКА ТИШИНА

    4 0 Отговор
    Бандертроловете са в ступор от тази новина.

    19:26 04.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Хи хи хи

    5 0 Отговор
    НАРКОМАНА е готов със белия байрак за сключване на сделка за Победата на ПОКРАИНА която повече няма да съществува !!!!!!!

    19:28 04.10.2026

  • 51 Украйна е готова

    4 1 Отговор
    Да разписва капитулацията ? Ми супер

    19:29 04.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Късно е либе за китка! Напред Русия!

    6 0 Отговор
    Какви преговори? Нали зелената въшка забрани със закон преговорите с Русия?Нали Русия загуби войната? Нали ЕС и Нато заявиха, че ще постигнат мир през сила? Тогава за какви преговори реве зеленото! Русия няма да спре войната докато не ликвидира причините и виновните за войната!

    19:32 04.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 БЕЗУСЛОВНА КАПИТУЛАЦИЯ И ВЕЧНИ РЕПАРАЦИИ

    2 0 Отговор
    ТОВА ЧАКА БАНДЕРИЯ , А НА ЗЕЛЕТО НЯМА ДА МУ ЛИПСВАТ ГОСТИ НА МОГИЛАТА ДА СИ ИЗТОЧВАТ МЕХУРА !

    19:50 04.10.2026

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