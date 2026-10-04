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Индия активира разговорите с Русия и Украйна за край на войната
  Тема: Украйна

Индия активира разговорите с Русия и Украйна за край на войната

4 Октомври, 2026 18:52 622 4

  • индия-
  • русия-
  • украйна-
  • субраманьям джайшанкар-
  • дипломация

Ню Делхи обсъжда с Москва и Киев безопасността на корабоплаването в Черно море, износа на зърно и енергията.

Индия активира разговорите с Русия и Украйна за край на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Индия е засилила контактите си с Русия и Украйна в опит да помогне за прекратяването на войната. Това заяви министърът на външните работи Субраманьям Джайшанкар по време на срещата на лидерите на Мюнхенската конференция по сигурността в Ню Делхи.

„В последните месеци станахме малко по-ангажирани отвъд застъпничеството и разговаряме и с Русия, и с Украйна“, каза Джайшанкар. По думите му Индия се стреми да бъде полезна по конкретни въпроси, свързани с конфликта.

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Обсъждат корабоплаването, зърното и енергията

Сред темите са безопасността на корабоплаването в Черно море, износът на зърно и енергийни ресурси, както и възможности за недопускане на взаимни атаки. Индийският министър не уточни дали разговорите са довели до конкретно споразумение или до договорен график за преговори.

Индия от години призовава Москва и Киев да търсят решение чрез дипломация. „Искаме да видим край на този конфликт и смятаме, че за това са нужни диалог и дипломация“, заяви Джайшанкар. Той подчерта, че преговорите са необходима част от процеса.

Ню Делхи поддържа контакти и с двете страни

Индия запази отношенията си с Русия след началото на войната, но едновременно с това поддържа дипломатически контакти и с Украйна. През последните месеци Ню Делхи представя ролята си като опит да насърчи практични стъпки, които могат да ограничат рисковете за търговските маршрути и доставките на храни и енергия.

По-рано индийски представители потвърдиха, че страната е в постоянен контакт с Москва и Киев и проучва идеи за намаляване на напрежението. Киев също съобщи, че разглежда предложения от различни държави за ограничено прекратяване на огъня, включително по отношение на енергийната инфраструктура и Черно море.

Към момента няма данни Индия да е постигнала съгласие между Русия и Украйна за прекратяване на огъня. От думите на Джайшанкар става ясно, че разговорите продължават и са насочени както към общо дипломатическо решение, така и към отделни мерки за ограничаване на последиците от конфликта.

Източници: РБК


Индия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    Деактивирайте си малко глупостите бре ,Китай Индия Русов са победителите и печелившите от тази война ,укрия отича в канала ,а сакото и исрахел ,империята на злото вече се разпада .защото хората и ресурсите в Брикс а не във фалшивия запад който е богат само на либерастия и джендсрлък

    Коментиран от #4

    19:23 04.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 да питам

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Kaлпазанин":

    От Лондон пишеш , а ?😁

    19:24 04.10.2026

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