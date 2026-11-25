НАТО не подкрепя идеята за сваляне над Украйна на руски ракети, които летят към територията на държави от Алианса. Това заяви заместник-министърът на отбраната на Полша Цезарий Томчик, след като Варшава е поискала предложението да бъде обсъдено от съюзниците.

По думите му подобна процедура създава множество усложнения. „НАТО по никакъв начин не е склонно да подкрепи тази идея. Това решение поражда множество усложнения“, заяви Томчик, цитиран от RMF24.

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Предложението е обсъждано в Брюксел

Според информацията, разпространена първоначално от „Блумбърг“, Полша е поставила въпроса на среща на представители на страните от НАТО в Брюксел на 23 ноември. Идеята е била руските ракети да бъдат прехващани още над украинска територия, когато се насочват към държава от Алианса.

RMF24 уточнява, че разговорите са имали предварителен характер и че по предложението не е постигнато единодушие. Не са били обсъждани конкретни действия или механизъм, по който НАТО да реагира. За подобно решение би било необходимо съгласието на Украйна, включително за обмена на предупреждения и достъпа до нейното въздушно пространство, както и одобрението на всички държави от НАТО.

Томчик заяви, че не може да потвърди всички подробности от публикацията на „Блумбърг“, но подчерта, че въпросът е обсъждан още преди няколко месеца. Според него тогава съюзниците са стигнали до извода, че подобна процедура „не влиза в сметките“.

НАТО изпраща самолет AWACS в Полша

Вместо прехващане на ракети над Украйна НАТО е решило да изпрати в Полша самолет AWACS за ранно предупреждение и въздушен контрол. Машината ще наблюдава въздушната обстановка над източната част на страната.

Решението е взето след среща в Брюксел, на която Полша е настояла за засилване на защитата на източния фланг на Алианса. Полските власти обмислят и създаването на забранена за полети зона над източната част на страната.

„Искаме постановлението да влезе в сила в края на декември или в началото на януари“, заяви Томчик. Така Варшава планира да засили контрола върху въздушното пространство, без НАТО да предприема действия за сваляне на руски ракети над украинска територия.

Източници: unian.net, rmf24.pl, wiadomosci.gazeta.pl