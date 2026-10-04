Москва заплаши с нови удари по Киев след изявлението на Зеленски

Русия ще засили ударите по военни, военно-промишлени обекти и свързаната с тях инфраструктура в Киев и други райони на Украйна. Това заяви руското Министерство на отбраната, след като украинският президент Володимир Зеленски обяви пред Ройтерс, че Киев ще увеличи атаките срещу руски петролни рафинерии.

„След днешното изявление на Зеленски ударите на руските въоръжени сили по военни и военно-промишлени обекти, както и по свързаната с тях инфраструктура в Киев и други региони на Украйна, ще бъдат засилени“, се казва в изявлението на руското военно ведомство.

Москва представи последните си атаки срещу украинската столица и други райони като отговор на действия на Киев. Руското Министерство на отбраната заяви, че украинските власти трябва да носят отговорност за последствията от ударите, като обвини лично Зеленски за „пълната лична и политическа отговорност“.

Зеленски: Украйна ще продължи ударите по рафинерии

В интервюто си за Ройтерс Зеленски заяви, че Украйна ще засили атаките срещу руската петролна инфраструктура. По думите му това е реакция на руската въздушна кампания, която според украинската страна цели да принуди жителите на Киев и други градове да напуснат домовете си.

„Видяхме документи и знаем, че те позволяват да се атакуват инфраструктурата, логистиката и особено обектите в градовете и селата – пътища, училища и болници“, каза Зеленски пред Ройтерс. Той уточни, че украинските сили няма да вземат на прицел цивилни граждани.

Според Ройтерс руските удари по инфраструктурата на Киев са включвали атаки срещу мостове над река Днепър. Кампанията е нарушила ежедневието на около 3 милиона жители на украинската столица преди зимните месеци. Русия и Украйна взаимно отричат да атакуват умишлено цивилни цели.

Москва съобщи и за космическа система за наблюдение

В отделно съобщение руското Министерство на отбраната заяви, че Космическите войски разполагат със система за орбитален и радиолокационен контрол на ракетоопасни направления и за глобален мониторинг на космическата обстановка.

Сред посочените задачи са наблюдение за заплахи в космоса и от космоса, откриване на изстрелвания на балистични ракети и подаване на информация за предупреждение при ракетно нападение. Интерфакс съобщи, че изявлението е разпространено на професионалния празник на руските Космически войски, които отбелязват 69 години от създаването си.

Източници: Фокус, Ройтерс, Интерфакс