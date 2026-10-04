Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Дрон удари енергиен обект в Полтавска област, 22 000 са без ток
  Тема: Украйна

Дрон удари енергиен обект в Полтавска област, 22 000 са без ток

4 Октомври, 2026 21:27 1 116 11

  • полтавска област-
  • енергийна инфраструктура-
  • безпилотни летателни апарати-
  • електроснабдяване

Около 22 000 абонати временно са останали без електроснабдяване. Екипи на „Полтаваобленерго“ работят по възстановяването.

Дрон удари енергиен обект в Полтавска област, 22 000 са без ток - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Удар по обект от енергийната инфраструктура в Полтавска област остави около 22 000 абонати временно без електроснабдяване. По данни на украинските власти по съоръжението е попаднал безпилотен летателен апарат.

„Зафиксирано е попадение на БПЛА по обект от енергийната инфраструктура. В резултат на атаката временно без ток останаха около 22 хиляди абонати“, е заявил началникът на Полтавската областна военна администрация Виталий Дякивнич.

По информацията, цитирана от „Украинская правда“, специалисти на акционерното дружество „Полтаваобленерго“ вече работят по възстановяването на електроснабдяването. Не е посочено кога се очаква ремонтните дейности да приключат.

Към момента на съобщението няма данни за пострадали. Не са съобщени и подробности за засегнатия енергиен обект, размера на щетите или района, в който са прекъснати доставките.

Източници: Укринформ


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Летописец

    24 2 Отговор
    Пурлер бие соросите, свободните медии квичат безпомощно.

    Коментиран от #3

    21:29 04.10.2026

  • 2 Историка

    16 2 Отговор
    Соросите толкова ли са слаби че не могат да спрат един бакшиш със своите 37373772739474 санкции?

    21:30 04.10.2026

  • 3 Перроханска Лама с момченце на 12 г

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Летописец":

    Те не само са свободни, но и са независими. Заклевам се

    21:31 04.10.2026

  • 4 Когато руската змия умира

    3 20 Отговор
    хапе най силно!

    21:32 04.10.2026

  • 5 Хитлер така бомбеше Лондон

    4 14 Отговор
    Видя му се края...

    Коментиран от #9

    21:33 04.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Слава Росии

    17 4 Отговор
    Велик Путин, Велик! Натири бандеровските и натовски разбойници там де сонце не огрява! Чекаме ви братя руси с леп сол да ни освободите от европските разбойници де ни докараха цеокупниот български род до просешка тояга!

    21:38 04.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 И кой

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хитлер така бомбеше Лондон":

    му видя края бре,сретен!!!

    21:52 04.10.2026

  • 10 Кой си ти

    10 0 Отговор
    Ке паса укропи?!?!?
    Как у вас дела , ток йест или хич ?!?
    А ,ю ремембър когда била хот лотър и купалис ?!?
    Как слипинг инд де граунд , найс .
    Скоро будет вери колд ,демек ,луинтер каминг и драва за огрев неть .

    21:52 04.10.2026

  • 11 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Късметлии, 22 хиляди абонати няма да плащат ток и пренос.

    22:39 04.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания