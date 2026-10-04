Дрон удари енергиен обект в Полтавска област, 22 000 са без ток

Удар по обект от енергийната инфраструктура в Полтавска област остави около 22 000 абонати временно без електроснабдяване. По данни на украинските власти по съоръжението е попаднал безпилотен летателен апарат.
„Зафиксирано е попадение на БПЛА по обект от енергийната инфраструктура. В резултат на атаката временно без ток останаха около 22 хиляди абонати“, е заявил началникът на Полтавската областна военна администрация Виталий Дякивнич.
По информацията, цитирана от „Украинская правда“, специалисти на акционерното дружество „Полтаваобленерго“ вече работят по възстановяването на електроснабдяването. Не е посочено кога се очаква ремонтните дейности да приключат.
Към момента на съобщението няма данни за пострадали. Не са съобщени и подробности за засегнатия енергиен обект, размера на щетите или района, в който са прекъснати доставките.
Източници: Укринформ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Летописец
Коментиран от #3
21:29 04.10.2026
2 Историка
21:30 04.10.2026
3 Перроханска Лама с момченце на 12 г
До коментар #1 от "Летописец":Те не само са свободни, но и са независими. Заклевам се
21:31 04.10.2026
4 Когато руската змия умира
21:32 04.10.2026
5 Хитлер така бомбеше Лондон
Коментиран от #9
21:33 04.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Слава Росии
21:38 04.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 И кой
До коментар #5 от "Хитлер така бомбеше Лондон":му видя края бре,сретен!!!
21:52 04.10.2026
10 Кой си ти
Как у вас дела , ток йест или хич ?!?
А ,ю ремембър когда била хот лотър и купалис ?!?
Как слипинг инд де граунд , найс .
Скоро будет вери колд ,демек ,луинтер каминг и драва за огрев неть .
21:52 04.10.2026
11 Сатана Z
22:39 04.10.2026