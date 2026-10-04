Дрон удари енергиен обект в Полтавска област, 22 000 са без ток

Удар по обект от енергийната инфраструктура в Полтавска област остави около 22 000 абонати временно без електроснабдяване. По данни на украинските власти по съоръжението е попаднал безпилотен летателен апарат.

„Зафиксирано е попадение на БПЛА по обект от енергийната инфраструктура. В резултат на атаката временно без ток останаха около 22 хиляди абонати“, е заявил началникът на Полтавската областна военна администрация Виталий Дякивнич.

По информацията, цитирана от „Украинская правда“, специалисти на акционерното дружество „Полтаваобленерго“ вече работят по възстановяването на електроснабдяването. Не е посочено кога се очаква ремонтните дейности да приключат.

Към момента на съобщението няма данни за пострадали. Не са съобщени и подробности за засегнатия енергиен обект, размера на щетите или района, в който са прекъснати доставките.

Източници: Укринформ