The Wall Street Journal: САЩ натискат за връщане на руския газ в Европа

Съединените щати настояват за бързо възобновяване на доставките на руски природен газ за Европа през украинска територия. Идеята е част от преговори за т.нар. енергийно примирие между Русия и Украйна преди зимния сезон, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на американски, европейски и украински представители.

Според изданието предложението е било представено от американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф при посещенията им в Москва и Киев през септември. Обсъжда се руският газ да бъде продаван на европейския пазар чрез американски посредник. Така Вашингтон би могъл да улесни сделката, като едновременно с това отвори възможности за печалба на американски инвеститори.

Представителите, цитирани от The Wall Street Journal, твърдят, че подобна схема би заобиколила прякото прилагане на европейските санкции.

Енергията като част от преговорите

Темата за газа се вписва в по-широкия подход на американската администрация, която свързва прекратяването на бойните действия с бъдещи икономически сделки. Ройтерс съобщи през октомври, че представители на САЩ и Русия са обсъждали възможността американски инвеститор да придобие участие в газопроводите „Северен поток“, доставяли руски газ до Германия преди пълномащабното нахлуване в Украйна.

Разговорите са включвали Кирил Дмитриев, близък съветник на руския президент Владимир Путин, и Джаред Къшнър. Според Ройтерс Къшнър е говорил в Киев за „споразумения за просперитет“, които да дадат на политическите лидери икономически стимул да подкрепят мирен процес.

Отделно разследване на „Монд“ съобщи, че американските пратеници са обсъждали следвоенен „регионален план за просперитет“, включващ възстановяване на тръбопроводи за руски газ и петрол към Европа през Украйна. Според публикацията Киев би получавал приходи от транзита, а европейските потребители биха се възползвали от по-ниски цени.

Европейските ограничения остават пречка

Възстановяването на доставките би се сблъскало с действащата политика на Европейския съюз за отказ от руския газ. На 1 януари 2025 г. приключи транзитът през Украйна след изтичането на договора между „Газпром“ и украинския оператор.

Европейският съюз прие поетапна забрана за внос на руски газ. За част от краткосрочните договори за тръбен газ ограничението се прилага от 17 юни 2026 г., докато за дългосрочните договори е предвидено да влезе в сила на 30 септември 2027 г., но не по-късно от 1 ноември 2027 г. Прилагането на схема с американски посредник би изисквало съобразяване с тези правила и вероятно нови политически решения.

Германия вече заяви, че не желае възстановяване на „Северен поток“, а Полша и балтийските държави са сред най-острите противници на връщането към енергийни отношения с Москва. Ройтерс съобщи, че американски представители оценяват евентуална сделка като малко вероятна в средносрочен план заради санкциите и политическата съпротива в Европа.

Киев е готов за примирие, но не и за едностранни отстъпки

Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред „Аксиос“, че Вашингтон настоява за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура.

„На масата е предложението за енергийно примирие. Ние сме готови“,

каза Зеленски, като подчерта, че Киев очаква взаимност и реални гаранции.

Източници: streetinsider.com, lemonde.fr, axios.com