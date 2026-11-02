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The Wall Street Journal: САЩ натискат за връщане на руския газ в Европа
  Тема: Украйна

The Wall Street Journal: САЩ натискат за връщане на руския газ в Европа

2 Ноември, 2026 05:00 1 194 16

  • руски газ-
  • украйна-
  • енергийно примирие-
  • джаред къшнър-
  • съединени щати

Вашингтон обсъжда американски посредник при доставките като част от възможно енергийно примирие между Русия и Украйна. Сделката би дала достъп на американски инвеститори до печеливши енергийни потоци

The Wall Street Journal: САЩ натискат за връщане на руския газ в Европа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати настояват за бързо възобновяване на доставките на руски природен газ за Европа през украинска територия. Идеята е част от преговори за т.нар. енергийно примирие между Русия и Украйна преди зимния сезон, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на американски, европейски и украински представители.

Според изданието предложението е било представено от американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф при посещенията им в Москва и Киев през септември. Обсъжда се руският газ да бъде продаван на европейския пазар чрез американски посредник. Така Вашингтон би могъл да улесни сделката, като едновременно с това отвори възможности за печалба на американски инвеститори.

Представителите, цитирани от The Wall Street Journal, твърдят, че подобна схема би заобиколила прякото прилагане на европейските санкции.

Енергията като част от преговорите

Темата за газа се вписва в по-широкия подход на американската администрация, която свързва прекратяването на бойните действия с бъдещи икономически сделки. Ройтерс съобщи през октомври, че представители на САЩ и Русия са обсъждали възможността американски инвеститор да придобие участие в газопроводите „Северен поток“, доставяли руски газ до Германия преди пълномащабното нахлуване в Украйна.

Разговорите са включвали Кирил Дмитриев, близък съветник на руския президент Владимир Путин, и Джаред Къшнър. Според Ройтерс Къшнър е говорил в Киев за „споразумения за просперитет“, които да дадат на политическите лидери икономически стимул да подкрепят мирен процес.

Отделно разследване на „Монд“ съобщи, че американските пратеници са обсъждали следвоенен „регионален план за просперитет“, включващ възстановяване на тръбопроводи за руски газ и петрол към Европа през Украйна. Според публикацията Киев би получавал приходи от транзита, а европейските потребители биха се възползвали от по-ниски цени.

Европейските ограничения остават пречка

Възстановяването на доставките би се сблъскало с действащата политика на Европейския съюз за отказ от руския газ. На 1 януари 2025 г. приключи транзитът през Украйна след изтичането на договора между „Газпром“ и украинския оператор.

Европейският съюз прие поетапна забрана за внос на руски газ. За част от краткосрочните договори за тръбен газ ограничението се прилага от 17 юни 2026 г., докато за дългосрочните договори е предвидено да влезе в сила на 30 септември 2027 г., но не по-късно от 1 ноември 2027 г. Прилагането на схема с американски посредник би изисквало съобразяване с тези правила и вероятно нови политически решения.

Германия вече заяви, че не желае възстановяване на „Северен поток“, а Полша и балтийските държави са сред най-острите противници на връщането към енергийни отношения с Москва. Ройтерс съобщи, че американски представители оценяват евентуална сделка като малко вероятна в средносрочен план заради санкциите и политическата съпротива в Европа.

Киев е готов за примирие, но не и за едностранни отстъпки

Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред „Аксиос“, че Вашингтон настоява за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура.

„На масата е предложението за енергийно примирие. Ние сме готови“,

каза Зеленски, като подчерта, че Киев очаква взаимност и реални гаранции.

Източници: streetinsider.com, lemonde.fr, axios.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да...,

    6 0 Отговор
    ама НЕ!!!

    05:17 02.11.2026

  • 2 Хи хи хи . Голям майтап !

    11 6 Отговор
    Краварите натискат за руски газ , че е много евтин .......ама управляващите евробудали не искали , искали да си затрият народите !!!!! Най накрая ще гризнат дръвцето !!!!!.

    Коментиран от #3

    05:19 02.11.2026

  • 3 И без пари да го дават, не щем.

    8 8 Отговор

    До коментар #2 от "Хи хи хи . Голям майтап !":

    От убийци и окупатори не искаме нищо, даже да е даром

    Коментиран от #8

    05:22 02.11.2026

  • 4 Хаха

    9 5 Отговор
    Радев и Йотова нали вече имат пълната и безгранична власт да отидат да целуват ръка на агресора за някоя троха.

    05:23 02.11.2026

  • 5 МАРСУЛИТЕ ОТ ЕС И КАЯ КАЛАС

    12 4 Отговор
    НИЕ ЩЕ УДАРИМ ОЩЕ ЕДИН ПАКЕТ САНКЦИИ НА РУСИЯ , НЯМА ДА КУПУВАМЕ , ГАЗ , ПЕТРОЛ , ТОРОВЕ, СУРОВИНИ ОТ РУСИЯ ЗАЩОТО СА МНОГО ЕВТИНИ И МОЖЕ БИ СА ФАЛШИВИ !!!!!! ЩЕ ВНАСЯМЕ КАЧЕСТВЕНИ МНОГО СКЪПИ ГОРИВА И ТОРОВЕ ОТ ДРУГАДЕ , НО ЩЕ СА ПРОИЗВЕДЕНИ ПАК ОТ РУСИЯ НО ЩЕ СА ИСТИНСКИ !!!!!!!!

    Коментиран от #6

    05:24 02.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Kaлпазанин

    11 7 Отговор
    И аз сега само да питам ,защо трябва говедата да печелят от това ,докато ЕС се управлява от идиоти или по точно техни подлоги ?????

    Коментиран от #14

    05:30 02.11.2026

  • 8 Ъъъ

    10 5 Отговор

    До коментар #3 от "И без пари да го дават, не щем.":

    А ти кой беше, че не се сещам?🤔
    Питам, защото искаш или не искаш, това ще се случи....Ще ползваш руски газ и толкова! Иначе няма да ползваш изобщо. Не си в позиция да преговаряш!

    Коментиран от #9

    05:31 02.11.2026

  • 9 Няма да ползвам изобщо.

    5 6 Отговор

    До коментар #8 от "Ъъъ":

    След 2027 и ти също, освен ако не се изнесеш на изток от ЕС.
    Решено е.

    Коментиран от #11

    05:32 02.11.2026

  • 10 Регресора

    4 4 Отговор
    Избраха Мафиотова сега Мунчо може да покаже продънения бюджет на ресор0бите 👌🏻

    05:39 02.11.2026

  • 11 Ъъъ

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "Няма да ползвам изобщо.":

    Ще, ще! И пушек ще се вдига! Нали знаеш, че решава този, който има пари? А Урсула(респективно Европа) няма....Какво ще решаваш, когато си гол на пушка?🤔

    Коментиран от #12

    05:45 02.11.2026

  • 12 Бега бе

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Ъъъ":

    Урсула няма пари а ти имаш.😂😂.
    За какво изобщо ти плащат?🤣🤣🤣

    06:01 02.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ЕС и комунизма

    4 0 Отговор
    През комунизма се забраняваха западната музика и западните стоки (като дънки), сега ЕС забранява руските телевизии и стоки... 🧐

    Коментиран от #16

    06:26 02.11.2026

  • 16 В ЕС ги спряха

    0 3 Отговор

    До коментар #15 от "ЕС и комунизма":

    като ответна мярка на РФ, която спря първа европейските.

    06:44 02.11.2026

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