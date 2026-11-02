11 пострадали при пожар във въглищно находище в Русия

Единадесет души са пострадали при пожар на територията на Межегейското въглищно находище в Тува, съобщи регионалното управление на МЧС. Четирима от тях са хоспитализирани.

Пожарът е избухнал в административно-битова сграда на компанията „Межегейугол“ в Тандинския район, на 4,7 километра от село Кочетово. Огънят е обхванал едноетажна постройка на площ от 250 квадратни метра.

„Към момента на пристигането на първите подразделения е горяла едноетажна сграда на площ от 250 квадратни метра“, се посочва в съобщението на МЧС. От сградата самостоятелно са се евакуирали 181 души.

Пожарът е ликвидиран

В гасенето са участвали 59 души и 19 единици техника. По данни на ведомството пожарът е ликвидиран.

Първоначално беше съобщено за осем пострадали, но по-късно регионалното управление на МЧС актуализира броя им до 11. Допълнителни подробности за състоянието на хоспитализираните не са съобщени.

Като предварителна причина МЧС посочва аварийно състояние на електрооборудването и електрическите мрежи вследствие на късо съединение. Окончателните обстоятелства около възникването на пожара предстои да бъдат изяснени.

Източници: riamo.ru, vz.ru