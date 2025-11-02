Новини
2 ноември 2004 г. Убит е Тео ван Гог

2 Ноември, 2025 04:16 7 907 29

  • тео ван гог-
  • убит

Неговите критични възгледи и безцеремонен подход обаче го правят непопулярен

Стоп кадър: Youtube
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В 8:45 ч. на 2 ноември 2004 г. един непознат, облечен в традиционна мароканска „джелеба“, напада велосипедист в центъра на Амстердам.

Нападателят прострелва велосипедиста и го наръгва многократно в гърдите с нож, като остава равнодушен към молбите за милост на жертвата си. Въпреки смъртоносните си рани, жертвата успява някак да пресече улицата, но убиецът го застига и отново го прострелва и намушква. След това прерязва гърлото му с касапски нож, докато минувачите гледат случващото се.

Накрая убиецът забива ножа си, на който е нанизано писмо, в гърдите на Тео ван Гог. Нападателят хуква да бяга към Остерпарк, където попада в престрелка с полицията, в която са ранени сериозно един полицай и един случаен минувач.

Тео ван Гог, правнук на прочутия холандски художник Винсент ван Гог, също като своя прародител води доста необикновен живот. Тео е виден, свободомислещ холандски режисьор, писател, журналист, актьор, продуцент и защитник на свободното слово, който използвал медиите като отворена трибуна, от която да запознава света със своите скандални гледни точки по въпросите за религията, политиката и моралните стойности на обществото. Прямият и често провокативен начин, по който изразява идеологиите си, бързо го прави популярна фигура в Холандия.

Неговите критични възгледи и безцеремонен подход обаче го правят непопулярен в очите на доста хора. Тео изразявал мнението си, без да го е грижа дали то няма да обиди някого. А мнозина се обиждали. Той рязко критикувал християнството и юдаизма. Най-засегнато обаче се почувствало мюсюлманското общество, когато веднъж той нарекъл мюсюлманските имигранти в Холандия „е*ачи на кози“.

Гневът срещу Ван Гог достига връхната си точка, когато на 29 август 2004 г. по телевизията е излъчен неговият скандален филм „Покорност“. Сценарият за филма е дело на холандската феминистка и политически деец Аян Хирси Али. Лентата изобразява четири полуголи жени, облечени в дълги прозрачни воали, върху чиято кожа са изписани текстове от Корана, описващи физическите наказания, полагащи се на непокорните жени. По гърба и краката на някои от тях се виждат червени следи от камшик. Не е изненадващо, че десетминутният филм предизвиква вълна от ярост сред мюсюлманската общност.

Убиецът на режисьора е идентифициран като 26-годишния Мохамед Буйери – ислямски екстремист с холандско и мароканско гражданство. Той бил мотивиран за убийството от филма „Покорност“ и от своята омраза към западния свят и онези, които отказват да приемат ценностите на исляма.


Нидерландия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жоро

    5 25 Отговор
    Еее това отзад Опел Астра ли е ?? Много е нова.

    Коментиран от #18

    04:20 02.11.2021

  • 2 Сър

    96 7 Отговор
    "Той бил мотивиран за убийството от филма „Покорност“ и от своята омраза към западния свят и онези, които отказват да приемат ценностите на исляма."

    Е тогава чий го дири в Европата ? Да си ходи на изток.

    Коментиран от #10, #12

    04:23 02.11.2021

  • 3 Това холандско

    28 16 Отговор
    общество много хуманно брей? В 8,45 ч да те наръгат с нож, да те прострелят и прережат гърлото и то на улица, където и автомобили преминават говори за голямата съпричаност на холандците към човек изпаднал в беда. За художника какво да кажем, явно по друг начин не е могъл да се прочуе освен чрез подигравателно отношение към вярата на хората непреценявайки, че прекрачва червена линия. Това, че е бил правнук на ВАН ГОГне предопределя, че е имал заложена неговата дарба.

    04:56 02.11.2021

  • 4 ъуриу

    60 4 Отговор
    ФИЛМА ИЗЛЕЗЕ ПРЕДИ ГОДИНИ и на латински се изписва "Фитна" („Покорност“) , много добър документален филм, самата жертва разказва за издевателствата над жените в мюсулманския свят, затова го убиха Гог, поклон пред него! Филма беше направен завладяващо. На запад , пострадалите жени имат право да поискат закрила и смяна на идендитета , адреса и всичко останало, ако са жертва на насилие. Бог да го прости!

    Коментиран от #11

    05:00 02.11.2021

  • 7 54г6рт

    15 0 Отговор
    "Фитна" се нарича оригиналния филм, мисля , че означава "изпитание", На български го няма, но го намерих на руски определението на "Фитна" -------> Фитна – это испытания и экзамен. Фитна бывает разной, и отличается друг от друга. Деньги – это фитна, дети – это фитна, раздоры между людьми – это тоже фитна. Неверие (куфр) – одна из самых больших фитн. Заблуждение и куфр – это величайшая фитна»

    Коментиран от #16, #22

    05:10 02.11.2021

  • 9 Без сантименти

    40 4 Отговор
    Тео беше убит по поръчка на ЦРУ-дори убиеца му си признава,че е изпълнявал поръчка а религиозният мотив е само параван.Тео беше доста критичен към всички религии и беше яростен противник на глобализацията и мулти култито което ни се налага от десетилетия.Казваше истините за емигрантите мюсулмани и с въпросният филм доказва защо емиграцията не е ОК за Европа-мюсолманските закони и вярвания са коренно различни от европейските.Критикуваше политическият елит на "свободният свят" като ги наричаше лицемери и онанисти...За Тео имаше много инфо по онова време-но след смъртта му ,много бързо се приглушиха нещата и вече е забравен от официалните власти и "свободните медии"--просто защото той не се вписваше в нео-либералната пропагандна конструкция....

    06:17 02.11.2021

  • 10 Гошо

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сър":

    Публикувано във факти.бг: След това прерязва гърлото му с касапски нож, докато минувачите гледат случващото се.
    Е те тоя го дири сега разбра ли

    06:20 02.11.2021

  • 11 Гост

    7 30 Отговор

    До коментар #4 от "ъуриу":

    Издевателствата над жените в арабският свят не произтича от РЕЛИГИЯТА, а от манталитета на хората, защо слагаш религията на преден план,??? Исляма ЗАЩИТАВА жената до висоти до които един не мусюлманин не може да достигне НИКОГА!А този ван гЛог, да ме прощава, но заигравката със веруюто на милиони е била наистина провокация!

    Коментиран от #20

    06:47 02.11.2021

  • 13 Госあ

    5 0 Отговор
    Ето затова могъщият Си ги преквалифицира такива. И беседва с християнските проповедници.

    Коментиран от #14

    07:50 02.11.2021

  • 14 Госあ

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "Госあ":

    А, а мошета няма в Китай ;)

    07:52 02.11.2021

  • 15 Анонимен

    6 1 Отговор
    Не сте написали какво е станало с Мохамед Буйери. Вероятно нищо.

    08:40 02.11.2021

  • 16 Кокорчо

    0 9 Отговор

    До коментар #7 от "54г6рт":

    Ти па колко време отдели да го търсиш, па бил на руски и т.н. И кво научи от филма? Да отделя аз една седмица в търсене и гледане на излиянията на някакъв си пълен с химикали оландец. Нивга!

    Коментиран от #25

    08:43 02.11.2021

  • 17 Анонимен

    6 7 Отговор
    След като е бил и против християнството не ми го хвалете. Не е по-различен от мароканците, на които се е подигравал.

    Коментиран от #21

    08:43 02.11.2021

  • 18 Алфа Вълкът

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Жоро":

    С тези стопове може да е 98г!

    08:48 02.11.2021

  • 19 Алфа Вълкът

    5 5 Отговор
    За да имаш голяма уста трябва да знаеш и карате! Иначе много бой ще ядеш като тоя! Оставил ли е поколение или устата му го е затрила!

    08:51 02.11.2021

  • 20 Вулвотрон

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    Абе то е ясно че си от еачите на кози(цитирам дословно Факти) ама защо е нужно да го показваш?

    10:47 02.11.2021

  • 21 Вулвотрон

    7 2 Отговор

    До коментар #17 от "Анонимен":

    Поне не е бил лицемер..като тебе.Да не би ти пък да си праведен християнин? Защото лицемерието е най-разпространения спорт в Територията.

    10:51 02.11.2021

  • 22 5иция

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "54г6рт":

    Оригиналното име на филма е " ФИТНА" и то е от арабски произход и означава горене с огън, създаване на безредици, раздор и подобни. Вашите тълкувания са все едно да четеш превод на СВЩЕННА Книга от друг превод.и да я тълкуваш със знанията си.

    12:16 02.11.2021

  • 23 Еврейте насъскват религиите

    3 1 Отговор
    Гог и Магог е понесъл добър урок....Шега с религиите не трябва да има.

    12:37 02.11.2021

  • 24 Същият

    2 3 Отговор
    Правнукът същия шемет като прадядо си. Прадядо му първо си самоотрязял ухото,пък и накрая се самоубил.

    14:23 02.11.2021

  • 25 е па защо

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Кокорчо":

    да дириш, то постулатите на Тикворий велики винаги са пред твоя взор.

    15:30 02.11.2021

  • 26 Хмм

    6 1 Отговор
    А този какви е търсил в Холандия, щом не му харесва Западния свят да си стои в Майнунарния!

    16:34 02.11.2021

  • 27 Тотал

    2 1 Отговор
    Нямам нищо против, такива дейци със синдром на Турет. Всеки си има мнение, а слабите убеждения се поддават на обида или възхищение. Само човек, който е съгласен с неговите твърдения, може да се обиди до такава степен, че да се опита да скрие Истината и Позора с неговото убийство!

    09:59 03.11.2021

  • 28 12340

    2 0 Отговор
    Винсент Ван Гог не е известно да има деца.
    Брат му Тео има син-Винсент Ван Гог

    04:23 02.11.2025

  • 29 123

    1 0 Отговор
    Този човек се е борил срещу Сатанистите, но са му видели сметката.

    04:39 02.11.2025

Новини по държави:
