2 ноември 2004 г. Убит е Тео ван Гог

В 8:45 ч. на 2 ноември 2004 г. един непознат, облечен в традиционна мароканска „джелеба“, напада велосипедист в центъра на Амстердам.

Нападателят прострелва велосипедиста и го наръгва многократно в гърдите с нож, като остава равнодушен към молбите за милост на жертвата си. Въпреки смъртоносните си рани, жертвата успява някак да пресече улицата, но убиецът го застига и отново го прострелва и намушква. След това прерязва гърлото му с касапски нож, докато минувачите гледат случващото се.

Накрая убиецът забива ножа си, на който е нанизано писмо, в гърдите на Тео ван Гог. Нападателят хуква да бяга към Остерпарк, където попада в престрелка с полицията, в която са ранени сериозно един полицай и един случаен минувач.

Тео ван Гог, правнук на прочутия холандски художник Винсент ван Гог, също като своя прародител води доста необикновен живот. Тео е виден, свободомислещ холандски режисьор, писател, журналист, актьор, продуцент и защитник на свободното слово, който използвал медиите като отворена трибуна, от която да запознава света със своите скандални гледни точки по въпросите за религията, политиката и моралните стойности на обществото. Прямият и често провокативен начин, по който изразява идеологиите си, бързо го прави популярна фигура в Холандия.

Неговите критични възгледи и безцеремонен подход обаче го правят непопулярен в очите на доста хора. Тео изразявал мнението си, без да го е грижа дали то няма да обиди някого. А мнозина се обиждали. Той рязко критикувал християнството и юдаизма. Най-засегнато обаче се почувствало мюсюлманското общество, когато веднъж той нарекъл мюсюлманските имигранти в Холандия „е*ачи на кози“.

Гневът срещу Ван Гог достига връхната си точка, когато на 29 август 2004 г. по телевизията е излъчен неговият скандален филм „Покорност“. Сценарият за филма е дело на холандската феминистка и политически деец Аян Хирси Али. Лентата изобразява четири полуголи жени, облечени в дълги прозрачни воали, върху чиято кожа са изписани текстове от Корана, описващи физическите наказания, полагащи се на непокорните жени. По гърба и краката на някои от тях се виждат червени следи от камшик. Не е изненадващо, че десетминутният филм предизвиква вълна от ярост сред мюсюлманската общност.

Убиецът на режисьора е идентифициран като 26-годишния Мохамед Буйери – ислямски екстремист с холандско и мароканско гражданство. Той бил мотивиран за убийството от филма „Покорност“ и от своята омраза към западния свят и онези, които отказват да приемат ценностите на исляма.