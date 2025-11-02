2 ноември 2004 г. Убит е Тео ван Гог

В 8:45 ч. на 2 ноември 2004 г. един непознат, облечен в традиционна мароканска „джелеба“, напада велосипедист в центъра на Амстердам.
Нападателят прострелва велосипедиста и го наръгва многократно в гърдите с нож, като остава равнодушен към молбите за милост на жертвата си. Въпреки смъртоносните си рани, жертвата успява някак да пресече улицата, но убиецът го застига и отново го прострелва и намушква. След това прерязва гърлото му с касапски нож, докато минувачите гледат случващото се.
Накрая убиецът забива ножа си, на който е нанизано писмо, в гърдите на Тео ван Гог. Нападателят хуква да бяга към Остерпарк, където попада в престрелка с полицията, в която са ранени сериозно един полицай и един случаен минувач.
Тео ван Гог, правнук на прочутия холандски художник Винсент ван Гог, също като своя прародител води доста необикновен живот. Тео е виден, свободомислещ холандски режисьор, писател, журналист, актьор, продуцент и защитник на свободното слово, който използвал медиите като отворена трибуна, от която да запознава света със своите скандални гледни точки по въпросите за религията, политиката и моралните стойности на обществото. Прямият и често провокативен начин, по който изразява идеологиите си, бързо го прави популярна фигура в Холандия.
Неговите критични възгледи и безцеремонен подход обаче го правят непопулярен в очите на доста хора. Тео изразявал мнението си, без да го е грижа дали то няма да обиди някого. А мнозина се обиждали. Той рязко критикувал християнството и юдаизма. Най-засегнато обаче се почувствало мюсюлманското общество, когато веднъж той нарекъл мюсюлманските имигранти в Холандия „е*ачи на кози“.
Гневът срещу Ван Гог достига връхната си точка, когато на 29 август 2004 г. по телевизията е излъчен неговият скандален филм „Покорност“. Сценарият за филма е дело на холандската феминистка и политически деец Аян Хирси Али. Лентата изобразява четири полуголи жени, облечени в дълги прозрачни воали, върху чиято кожа са изписани текстове от Корана, описващи физическите наказания, полагащи се на непокорните жени. По гърба и краката на някои от тях се виждат червени следи от камшик. Не е изненадващо, че десетминутният филм предизвиква вълна от ярост сред мюсюлманската общност.
Убиецът на режисьора е идентифициран като 26-годишния Мохамед Буйери – ислямски екстремист с холандско и мароканско гражданство. Той бил мотивиран за убийството от филма „Покорност“ и от своята омраза към западния свят и онези, които отказват да приемат ценностите на исляма.
1 Жоро
Коментиран от #18
04:20 02.11.2021
2 Сър
Е тогава чий го дири в Европата ? Да си ходи на изток.
Коментиран от #10, #12
04:23 02.11.2021
3 Това холандско
04:56 02.11.2021
4 ъуриу
Коментиран от #11
05:00 02.11.2021
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 54г6рт
Коментиран от #16, #22
05:10 02.11.2021
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Без сантименти
06:17 02.11.2021
10 Гошо
До коментар #2 от "Сър":Публикувано във факти.бг: След това прерязва гърлото му с касапски нож, докато минувачите гледат случващото се.
Е те тоя го дири сега разбра ли
06:20 02.11.2021
11 Гост
До коментар #4 от "ъуриу":Издевателствата над жените в арабският свят не произтича от РЕЛИГИЯТА, а от манталитета на хората, защо слагаш религията на преден план,??? Исляма ЗАЩИТАВА жената до висоти до които един не мусюлманин не може да достигне НИКОГА!А този ван гЛог, да ме прощава, но заигравката със веруюто на милиони е била наистина провокация!
Коментиран от #20
06:47 02.11.2021
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Госあ
Коментиран от #14
07:50 02.11.2021
14 Госあ
До коментар #13 от "Госあ":А, а мошета няма в Китай ;)
07:52 02.11.2021
15 Анонимен
08:40 02.11.2021
16 Кокорчо
До коментар #7 от "54г6рт":Ти па колко време отдели да го търсиш, па бил на руски и т.н. И кво научи от филма? Да отделя аз една седмица в търсене и гледане на излиянията на някакъв си пълен с химикали оландец. Нивга!
Коментиран от #25
08:43 02.11.2021
17 Анонимен
Коментиран от #21
08:43 02.11.2021
18 Алфа Вълкът
До коментар #1 от "Жоро":С тези стопове може да е 98г!
08:48 02.11.2021
19 Алфа Вълкът
08:51 02.11.2021
20 Вулвотрон
До коментар #11 от "Гост":Абе то е ясно че си от еачите на кози(цитирам дословно Факти) ама защо е нужно да го показваш?
10:47 02.11.2021
21 Вулвотрон
До коментар #17 от "Анонимен":Поне не е бил лицемер..като тебе.Да не би ти пък да си праведен християнин? Защото лицемерието е най-разпространения спорт в Територията.
10:51 02.11.2021
22 5иция
До коментар #7 от "54г6рт":Оригиналното име на филма е " ФИТНА" и то е от арабски произход и означава горене с огън, създаване на безредици, раздор и подобни. Вашите тълкувания са все едно да четеш превод на СВЩЕННА Книга от друг превод.и да я тълкуваш със знанията си.
12:16 02.11.2021
23 Еврейте насъскват религиите
12:37 02.11.2021
24 Същият
14:23 02.11.2021
25 е па защо
До коментар #16 от "Кокорчо":да дириш, то постулатите на Тикворий велики винаги са пред твоя взор.
15:30 02.11.2021
26 Хмм
16:34 02.11.2021
27 Тотал
09:59 03.11.2021
28 12340
Брат му Тео има син-Винсент Ван Гог
04:23 02.11.2025
29 123
04:39 02.11.2025