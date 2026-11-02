На Острова: Петима тийнейджъри са ранени при нападение на Хелоуин

Петима тийнейджъри са сериозно ранени при нападение с ножове на парти за Хелоуин в Чандлърс Форд, близо до Ийстли в английското графство Хемпшир. Трима от пострадалите са на 16 години, а двама са на 17 години. Всички са откарани в болница.

Полицията е получила сигнал малко след 22:30 часа в събота, 31 октомври, за инцидент в имот на Парк Роуд. По данни на разследващите неизвестна група е проникнала на партито, след което са били ранени петимата младежи. На място са били изпратени линейки и въздушна линейка.

Полицията издирва свидетели и видеозаписи

Не се съобщава за извършени арести. Полицаи са работили през нощта по разпити на свидетели, проверка на записи от охранителни камери и разговори с жители на съседни улици. Полицейски кордони са останали на Парк Роуд и Вали Роуд, докато огледите продължават.

Главният инспектор Елизабет Пири, която ръководи разследването, заяви: „Работим усилено, за да установим кои хора са били на партито и могат да помогнат на разследването, независимо дали са видели случилото се, заснели са кадри или могат да помогнат да идентифицираме неизвестната група.“

Тя призова присъствалите на партито, както и хората с записи от мобилни телефони, видеорегистратори или камери на звънци в района на Парк Роуд, да се свържат с полицията. „Всяка информация, дори да изглежда незначителна, може да помогне на разследването“, каза Пири.

Жители описаха паника в района

Съседи са разказали, че са чули плач и викове, а по улиците са видели множество тийнейджъри и полицейски автомобили. Една от живеещите в района жени е заявила, че за 26 години в Чандлърс Форд не е виждала подобен случай. Друг местен жител е описал обстановката като такава, „сякаш партито току-що е приключило“.

Депутатът от Ийстли Лиз Джарвис изрази съчувствие към пострадалите и семействата им и благодари на полицията и спешните екипи. Тя призова хората да не спекулират и да не разпространяват непроверена информация.

Източници: dailymail.com, news.sky.com, itv.com