Тайван откри Глобална академия за безпилотни летателни апарати

В петък Тайван проведе церемония по откриването на своята Глобална академия за безпилотни летателни апарати (GUAVA).

Председателят на GUAVA Лий Хан-минг заяви, че академията е частноправна организация, която разполага със значителна гъвкавост и оперативност, съобщи Министерството на външните работи.

Чрез развитието на специалисти, геополитическите изследвания, техническите стандарти и сертифицирането тя цели да свърже международни ресурси и да помогне на Тайван да заеме ключова роля в световния сектор на безпилотните средства, заяви Лий.

Министърът на външните работи Лин Чиа-лунг посочи, че дипломацията в областта на дроновете е основна стратегия за изпълнението на политиката на администрацията на президента Лай Чинг-те за развитието на пет надеждни индустрии. Той добави, че дроновете са „щит“, чрез който Тайван може да защитава демокрацията, свободата и отбранителната си устойчивост.

Външният министър заяви, че през октомври 2025 г. е създал работна група за дипломация в областта на дроновете, чиято цел е да насърчава международното сътрудничество в тайванската индустрия за безпилотни летателни апарати.

Инициативата е получила категорично признание и подкрепа от международните партньори. Лин изрази надежда GUAVA да работи съвместно с правителството чрез публично-частни партньорства за развитието на дипломацията в областта на дроновете.

Той добави, че Тайван трябва да продължи да използва предимствата на своята надеждна верига за доставки, независима от Китай, за да се превърне в регионален център.

Председателят на Тайванската асоциация за развитие на отбранителната индустрия У Мин-уей изрази надежда правителството, промишлеността, академичните среди и научноизследователските институции да продължат да си сътрудничат чрез публично-частни партньорства, за да задълбочат технологичните връзки с международните демократични партньори.

По думите му най-добрата устойчивост произтича от иновациите и изисква възможности за мащабно серийно производство.