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"Макрон не ни чу": Френски ученици подновяват блокадите на гимназии от днес

"Макрон не ни чу": Френски ученици подновяват блокадите на гимназии от днес

2 Ноември, 2026 04:50 465 3

  • франция-
  • ученически протести-
  • блокади на гимназии-
  • еманюел макрон-
  • образование

Ученическите организации определиха мерките на правителството като недостатъчни. По-широки блокади се очакват от вторник

"Макрон не ни чу": Френски ученици подновяват блокадите на гимназии от днес - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Блокадите на френски гимназии ще бъдат подновени от понеделник, когато учениците се връщат от двуседмична ваканция. Част от училищата ще бъдат блокирани още в първия ден, а по-широки действия се очакват от вторник.

Това заяви Пиер Сурза, ръководител на ученическата организация „Lycéens!“, пред радио RMC. „От вторник ще бъде по-мащабно, но знаем, че някои училища ще бъдат блокирани още утре“, каза той. Сурза добави: „Подкрепяме всички наши другари, които блокират училищата си от утре.“

Учениците отхвърлят предложенията на правителството

В събота във Франция се проведоха протести за трети пореден уикенд. В тях се включиха стотици хиляди души, сред които ученици и студенти. Движението започна с демонстрации срещу влошените условия за обучение и неравенството, а впоследствие се разшири и с недоволство срещу поскъпването.

Правителството обяви пакет от мерки, с които да отговори на исканията на протестиращите. Сред предложенията са замяна на платформата за прием във висшите училища и предоставяне на заеми за ремонт на училищни сгради. Студентските организации обаче заявиха, че мерките не са достатъчни.

Сабрин Харбах, говорителка на Union Etudiante, съобщи, че блокади на университети и гимназии са планирани за вторник и четвъртък. Така протестите могат да продължат и след началото на учебните занятия.

Спорът за приема и размера на класовете

Президентът Еманюел Макрон призова учебните занятия да започнат спокойно и заяви, че „младите хора са били чути“. Сурза отхвърли тази оценка. „Президентът не ни е чул“, каза той, като определи предложенията като „димна завеса“.

Според ръководителя на „Lycéens!“ планираната замяна на системата за кандидатстване във висшите училища не решава основния проблем с недостига на места. Платформата от години е критикувана заради липсата на прозрачност при приема.

Сурза определи като недостатъчен и плана за намаляване на броя на учениците в класовете, тъй като той ще се прилага само за десети клас. „Искахме това да важи за всички випуски“, каза той.

Правителството е поставено под натиск да ограничава разходите заради икономическите затруднения, риска от рецесия и необходимостта да свива държавния дълг. Това ограничава възможностите му да отговори с нови финансови ангажименти на исканията на протестиращите.

Източници: france24.com, arabnews.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъъъ

    4 0 Отговор
    "Макрон не ни чу"

    Ама те не са тсм за да ви чуват....Те никога не са ви чували и няма и да ви чуят.....Вие не сте на дневен ред. Те ще громят Русия за ваша сметка. Вашите проблеми не са и няма и да бъдат техни проблеми....Те ще налеят стотици милиарди в една загубена война, но няма да дадат сантим за вас.....Това е новото нормално е Европа.

    05:06 02.11.2026

  • 2 Дзак

    4 0 Отговор
    До не са харчили толкова за войната!

    05:08 02.11.2026

  • 3 Тези да попитат

    3 0 Отговор
    Смешника Макрон докога ще налива пари в кацата без дъно Украйна.

    05:13 02.11.2026

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