Новини
Свят »
Русия »
Русия отблъсква атака в Самарска област
  Тема: Украйна

Русия отблъсква атака в Самарска област

2 Ноември, 2026 04:36 438 0

  • самарска област-
  • атака с дронове-
  • пво-
  • вячеслав федорищев

Губернаторът Вячеслав Федорищев съобщи за работа на ПВО и мобилни огневи групи. В района е бил въведен режим на безпилотна опасност

Русия отблъсква атака в Самарска област - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Атака с безпилотни летателни апарати е била отблъсквана в Самарска област, съобщи губернаторът Вячеслав Федорищев. По думите му в действията са участвали силите на противовъздушната отбрана и мобилни огневи групи.

„Отблъскваме атака на ВСУ срещу нашата територия. Работят ПВО и мобилни огневи групи“, заяви Федорищев в обръщение към жителите на региона.

Още новини от Украйна

Режимът на безпилотна опасност е бил въведен след 5:00 часа местно време на 30 октомври. В международното летище „Курумоч“ край Самара са наложени ограничения за приемането и изпращането на самолети.

Губернаторът призова населението да запази спокойствие и да остане на безопасни места. Той предупреди жителите да не разпространяват снимки и видеозаписи от последиците от атаката или от работата на противовъздушната отбрана.

„Не публикувайте снимки и видеозаписи с последствията от атаката. Нарушението води до административно наказание“, каза Вячеслав Федорищев.

Самарска област, чийто административен център е Самара, се намира във вътрешността на Русия, далеч от непосредствената фронтова линия. Регионът обаче многократно е въвеждал режими заради заплахи от безпилотни летателни апарати. При подобни случаи ограниченията на летищата могат да бъдат удължавани или отменяни според решенията на авиационните власти и оперативната обстановка.

Източници: kommersant.ru


Русия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания