Русия отблъсква атака в Самарска област

Атака с безпилотни летателни апарати е била отблъсквана в Самарска област, съобщи губернаторът Вячеслав Федорищев. По думите му в действията са участвали силите на противовъздушната отбрана и мобилни огневи групи.

„Отблъскваме атака на ВСУ срещу нашата територия. Работят ПВО и мобилни огневи групи“, заяви Федорищев в обръщение към жителите на региона.

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Режимът на безпилотна опасност е бил въведен след 5:00 часа местно време на 30 октомври. В международното летище „Курумоч“ край Самара са наложени ограничения за приемането и изпращането на самолети.

Губернаторът призова населението да запази спокойствие и да остане на безопасни места. Той предупреди жителите да не разпространяват снимки и видеозаписи от последиците от атаката или от работата на противовъздушната отбрана.

„Не публикувайте снимки и видеозаписи с последствията от атаката. Нарушението води до административно наказание“, каза Вячеслав Федорищев.

Самарска област, чийто административен център е Самара, се намира във вътрешността на Русия, далеч от непосредствената фронтова линия. Регионът обаче многократно е въвеждал режими заради заплахи от безпилотни летателни апарати. При подобни случаи ограниченията на летищата могат да бъдат удължавани или отменяни според решенията на авиационните власти и оперативната обстановка.

Източници: kommersant.ru