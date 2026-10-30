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Руснаците нанесоха удар по промишлено предприятие в Полтавска област
  Тема: Украйна

Руснаците нанесоха удар по промишлено предприятие в Полтавска област

30 Октомври, 2026 04:36 539 9

  • украйна-
  • полтавска област-
  • кременчук-
  • руски удари-
  • промишлено предприятие

Атаката е извършена в Кременчугски район през нощта. Властите уточняват последиците

Руснаците нанесоха удар по промишлено предприятие в Полтавска област - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руската армия е нанесла удар по промишлено предприятие в Кременчугски район на Полтавска област през нощта на 30 октомври. За атаката съобщи началникът на Полтавската областна военна администрация Виталий Дякивнич.

„В Кременчугски район врагът атакува едно от промишлените предприятия. Информацията се уточнява“, заяви Дякивнич.

Към момента не са публикувани данни кое е предприятието, какви са щетите и дали има пострадали. Украинската правда посочва, че първоначалното съобщение е направено след предупреждение на украинските ВВС за балистична заплаха.

Впоследствие украинските ВВС са съобщили за балистични ракети, летящи към Кременчук. Не е уточнено какъв тип оръжие е поразило промишления обект.

Работата на аварийните служби и уточняването на последиците продължават. Допълнителна информация за разрушенията, евентуални пожари или пострадали се очаква от местните власти.

Източници: pravda.com.ua, ukrinform.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Браво

    4 1 Отговор
    един път да уцелят нещо друго освен болници, училища, магазини, и автобуси.

    04:42 30.10.2026

  • 3 Никой ли не ти е казвал, че

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    хората като видят дълъг текст и го подминават. Ако искат да четат роман, ще си купят роман

    04:43 30.10.2026

  • 4 Горски

    4 3 Отговор
    Зеленски смегчи малко тона. До вчера нареждаше, кой какво да му даде, а сега моли. Една ракета за Пейтриът за износ е с цена от 10 милиона долара. Когато се опитваха да свалят поне един Кинжал, украинците изстреляха сватбарски 70 броя, белким ударят един. Дърпаха им ушите после. Тия мислят, че това е мандара.
    Който не слуша го откачат н а първата гара и го оставят в глух коловоз докато някой се сети да го композира на следващия влак с по зъл машинист.
    Та те така се прави. Финландия е в криза от как влезе в натю и хлопна границите си с Русия 1300 км ,руснаците се дръпнаха и парите секнаха ,сега ще се моли на клоуна за туристи ли ?

    04:48 30.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 И Киев е Руски

    3 1 Отговор
    По важно за Украйна и ЕС е че полетите на московските летища са спрели.Ама временно

    04:57 30.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Горски

    1 0 Отговор
    За Украйна само едно - пълна и безусловна капитулация! Зелената въшка еднолично със закон забрани преговори с Русия, а сега дори не може да си отмени законът защото мандатът му изтече и е нелeгитимeн! Русия ще спре военните действия само след безусловна капитулация на Украйна! Всякакви временни спирания ще помогне само на хунтата от Киев да се превъоръжи и възобнови войната до последния украинец! Украйна вече не е държава, а ЕС се срина. Руският президент Владимир Путин е заявил пред финландския президент Александър Стуб и норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, че Русия няма намерение да се отказва от завземането на целия Донбас. Това е станало по време на телефонен разговор между тримата лидери, проведен на 27 октомври. Информацията е предадена от източник, близък до Кремъл. В отговор на позицията на Путин Стуб и Стьоре са подчертали, че краят на войната трябва да доведе до справедлив мир. Зеленски смегчи малко тона. До вчера нареждаше, кой какво да му даде, а сега моли. Една ракета за Пейтриът за износ е с цена от 10 милиона долара. Когато се опитваха да свалят поне един Кинжал, украинците изстреляха сватбарски 70 броя, белким ударят един. Дърпаха им ушите после. Тия мислят, че това е мандара. Който не слуша го откачат н а първата гара и го оставят в глух коловоз докато някой се сети да го композира на следващия влак с по зъл машинист.

    05:25 30.10.2026

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