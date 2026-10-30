Руснаците нанесоха удар по промишлено предприятие в Полтавска област

Руската армия е нанесла удар по промишлено предприятие в Кременчугски район на Полтавска област през нощта на 30 октомври. За атаката съобщи началникът на Полтавската областна военна администрация Виталий Дякивнич.

„В Кременчугски район врагът атакува едно от промишлените предприятия. Информацията се уточнява“, заяви Дякивнич.

Към момента не са публикувани данни кое е предприятието, какви са щетите и дали има пострадали. Украинската правда посочва, че първоначалното съобщение е направено след предупреждение на украинските ВВС за балистична заплаха.

Впоследствие украинските ВВС са съобщили за балистични ракети, летящи към Кременчук. Не е уточнено какъв тип оръжие е поразило промишления обект.

Работата на аварийните служби и уточняването на последиците продължават. Допълнителна информация за разрушенията, евентуални пожари или пострадали се очаква от местните власти.

Източници: pravda.com.ua, ukrinform.ua