Руснаците нанесоха удар по промишлено предприятие в Полтавска област

Руската армия е нанесла удар по промишлено предприятие в Кременчугски район на Полтавска област през нощта на 30 октомври. За атаката съобщи началникът на Полтавската областна военна администрация Виталий Дякивнич.
„В Кременчугски район врагът атакува едно от промишлените предприятия. Информацията се уточнява“, заяви Дякивнич.
Към момента не са публикувани данни кое е предприятието, какви са щетите и дали има пострадали. Украинската правда посочва, че първоначалното съобщение е направено след предупреждение на украинските ВВС за балистична заплаха.
Впоследствие украинските ВВС са съобщили за балистични ракети, летящи към Кременчук. Не е уточнено какъв тип оръжие е поразило промишления обект.
Работата на аварийните служби и уточняването на последиците продължават. Допълнителна информация за разрушенията, евентуални пожари или пострадали се очаква от местните власти.
Източници: pravda.com.ua, ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Браво
04:42 30.10.2026
3 Никой ли не ти е казвал, че
До коментар #1 от "Горски":хората като видят дълъг текст и го подминават. Ако искат да четат роман, ще си купят роман
04:43 30.10.2026
4 Горски
Който не слуша го откачат н а първата гара и го оставят в глух коловоз докато някой се сети да го композира на следващия влак с по зъл машинист.
Та те така се прави. Финландия е в криза от как влезе в натю и хлопна границите си с Русия 1300 км ,руснаците се дръпнаха и парите секнаха ,сега ще се моли на клоуна за туристи ли ?
04:48 30.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 И Киев е Руски
04:57 30.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Горски
05:25 30.10.2026