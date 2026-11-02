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Руски дрон повреди пет къщи в Полтавска област
  Тема: Украйна

Руски дрон повреди пет къщи в Полтавска област

2 Ноември, 2026 04:47 411 1

  • полтавска област-
  • руски дронове-
  • кременчугски район-
  • войната в украйна

Един човек е получил травми при падането на безпилотен апарат в частно домакинство в Кременчугски район. Отломки са повредили жилищен дом и в Лохвицката община

Руски дрон повреди пет къщи в Полтавска област - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един човек е получил травми, а пет жилищни сгради са повредени при атаки с руски безпилотни апарати в Полтавска област. Четири от къщите са засегнати в Градижката община в Кременчугски район, а петата – в Лохвицката община.

„В Градижката община вражески безпилотен апарат падна на територията на частно домакинство. Повредени са четири съседни къщи и автомобили. Един човек е получил травми. На място му е оказана помощ“, съобщи началникът на Полтавската областна военна администрация Виталий Дякивнич.

По данни на украинската агенция Интерфакс-Украйна при инцидента в Кременчугски район е пострадал един човек.

Повредена е къща и в Лохвицката община

В Лохвицката община отломки от безпилотен апарат са повредили жилищна къща. По предварителни данни няма пострадали. Дякивнич не посочва допълнителни подробности за размера на щетите или за вида на повредите.

По-рано същия ден отломки от безпилотен апарат са повредили жилищна къща в Решетиловската община. При този инцидент е пострадало дете, родено през 2012 г., съобщават украински медии.

Източници: pravda.com.ua, ru.interfax.com.ua


Украйна
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