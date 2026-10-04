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Москва съобщи за удари по четири товарни кораба
  Тема: Украйна

Москва съобщи за удари по четири товарни кораба

4 Октомври, 2026 21:51 1 521 20

  • украйна-
  • черноморск-
  • черно море-
  • сухогрузи-
  • руско министерство на отбраната

Руското Министерство на отбраната твърди, че корабите са превозвали военни товари за украинската армия. Ударите били нанесени в Черноморск, Бугския лиман и Черно море.

Москва съобщи за удари по четири товарни кораба - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руското Министерство на отбраната съобщи за удари по четири сухогруза в пристанището на Черноморск, в акваторията на Бугския лиман и в Черно море. По данни на ведомството атаките са извършени с безпилотни летателни апарати „Герань-4 сикер“.

„В пристанището на Черноморск, както и в акваториите на Бугския лиман и Черно море разчети на безпилотни летателни апарати „Герань-4 сикер“ нанесоха удари по четири кораба тип сухогруз, използвани за доставка на товари с военно предназначение в интерес на Въоръжените сили на Украйна“, се казва в съобщението на руското военно ведомство.

Министерството твърди, че в резултат на атаките всички четири цели са били поразени. Не са посочени имената на корабите, техният флаг или данни за екипажите. В съобщението липсва и информация за жертви, ранени или мащаба на щетите.

РБК и Интерфакс предадоха руската версия, без да публикуват допълнителни данни за плавателните съдове или товара им. Към момента твърдението за ударите по четирите сухогруза не е независимо потвърдено в наличните съобщения.

Съобщението идва на фона на поредица от руски атаки срещу украински пристанища и кораби в Черно море. На 3 октомври украинската страна съобщи за удар по граждански товарен кораб под либерийски флаг в Одеска област, при който е загинал член на екипажа, а трима са били ранени.

Източници: РБК, Интерфакс


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Диктор

    26 54 Отговор
    Руското зверство няма край!

    Коментиран от #2, #8

    21:53 04.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гробар

    31 17 Отговор
    Всички тия продупчени корита ще ги захвърлят във Варна и Бургас. Забравете за туризъм в следващите 20 години.

    21:55 04.10.2026

  • 4 Аз съм веган

    11 25 Отговор
    Точно Бензиностанцията да говори за потопени кораби е смешно.

    21:56 04.10.2026

  • 5 сюндюк

    23 17 Отговор
    Вече изпитвам човешко съжаление към украинския народ...! Лошото е че руснаците няма да спрат скоро , за назидание на палячовците от нато..!

    Коментиран от #12

    21:56 04.10.2026

  • 6 Про100 💪👑💯

    15 36 Отговор
    А ние кога ще се спасим от Русия? Мунчо Крадеца ни вкара в руския мир, само за да не сме независими! България подкрепя Украйна дипломатически. Мутрофанова вън!

    Коментиран от #18

    21:56 04.10.2026

  • 7 Смехурко

    15 7 Отговор
    Целите са "поразени" , но продължават хода си.😁

    Коментиран от #17

    21:57 04.10.2026

  • 8 Блокадата е факт!

    25 8 Отговор

    До коментар #1 от "Диктор":

    Това е резултатът от 40дневният "натиск" на наркоманът фюрер!😂😂😂

    21:58 04.10.2026

  • 9 Kaлпазанин

    25 5 Отговор
    Урсула вещицата ще яхне метлата ,Калас кокошката ще покудкудяка ,магарето Мерц ще пореве и ще щени спасят от глад

    21:59 04.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    23 2 Отговор

    До коментар #5 от "сюндюк":

    В КИЙВ НА ВЛАСТ Е ЕТНИЧЕСКО ОПГ
    ....
    НЕ ИМ ПУКА ЗА УКРАИНЦИТЕ

    22:02 04.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Анонимен

    12 2 Отговор
    "Четири сухогруза"?!!! Милене е, Милене е е! Какво е това?

    Коментиран от #16, #19

    22:11 04.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Новичок

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "Анонимен":

    Кажи им резон медия и не ги обиждай по-вече.Пфу...

    22:15 04.10.2026

  • 17 Бахтимир

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Смехурко":

    Да, към дъното

    22:20 04.10.2026

  • 18 Ице

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Про100 💪👑💯":

    Спасявай се! Пали и газ с 200 от тука!

    22:35 04.10.2026

  • 19 Оги

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Анонимен":

    Миленчо не е и чел старията, той откри чат гпт и си почива, а ИИ списва тук.

    22:37 04.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

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