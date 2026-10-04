Москва съобщи за удари по четири товарни кораба

Руското Министерство на отбраната съобщи за удари по четири сухогруза в пристанището на Черноморск, в акваторията на Бугския лиман и в Черно море. По данни на ведомството атаките са извършени с безпилотни летателни апарати „Герань-4 сикер“.

„В пристанището на Черноморск, както и в акваториите на Бугския лиман и Черно море разчети на безпилотни летателни апарати „Герань-4 сикер“ нанесоха удари по четири кораба тип сухогруз, използвани за доставка на товари с военно предназначение в интерес на Въоръжените сили на Украйна“, се казва в съобщението на руското военно ведомство.

Министерството твърди, че в резултат на атаките всички четири цели са били поразени. Не са посочени имената на корабите, техният флаг или данни за екипажите. В съобщението липсва и информация за жертви, ранени или мащаба на щетите.

РБК и Интерфакс предадоха руската версия, без да публикуват допълнителни данни за плавателните съдове или товара им. Към момента твърдението за ударите по четирите сухогруза не е независимо потвърдено в наличните съобщения.

Съобщението идва на фона на поредица от руски атаки срещу украински пристанища и кораби в Черно море. На 3 октомври украинската страна съобщи за удар по граждански товарен кораб под либерийски флаг в Одеска област, при който е загинал член на екипажа, а трима са били ранени.

Източници: РБК, Интерфакс