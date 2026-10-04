Москва съобщи за удари по четири товарни кораба

Руското Министерство на отбраната съобщи за удари по четири сухогруза в пристанището на Черноморск, в акваторията на Бугския лиман и в Черно море. По данни на ведомството атаките са извършени с безпилотни летателни апарати „Герань-4 сикер“.
„В пристанището на Черноморск, както и в акваториите на Бугския лиман и Черно море разчети на безпилотни летателни апарати „Герань-4 сикер“ нанесоха удари по четири кораба тип сухогруз, използвани за доставка на товари с военно предназначение в интерес на Въоръжените сили на Украйна“, се казва в съобщението на руското военно ведомство.
Министерството твърди, че в резултат на атаките всички четири цели са били поразени. Не са посочени имената на корабите, техният флаг или данни за екипажите. В съобщението липсва и информация за жертви, ранени или мащаба на щетите.
РБК и Интерфакс предадоха руската версия, без да публикуват допълнителни данни за плавателните съдове или товара им. Към момента твърдението за ударите по четирите сухогруза не е независимо потвърдено в наличните съобщения.
Съобщението идва на фона на поредица от руски атаки срещу украински пристанища и кораби в Черно море. На 3 октомври украинската страна съобщи за удар по граждански товарен кораб под либерийски флаг в Одеска област, при който е загинал член на екипажа, а трима са били ранени.
Източници: РБК, Интерфакс
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Диктор
Коментиран от #2, #8
21:53 04.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Гробар
21:55 04.10.2026
4 Аз съм веган
21:56 04.10.2026
5 сюндюк
Коментиран от #12
21:56 04.10.2026
6 Про100 💪👑💯
Коментиран от #18
21:56 04.10.2026
7 Смехурко
Коментиран от #17
21:57 04.10.2026
8 Блокадата е факт!
До коментар #1 от "Диктор":Това е резултатът от 40дневният "натиск" на наркоманът фюрер!😂😂😂
21:58 04.10.2026
9 Kaлпазанин
21:59 04.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #5 от "сюндюк":В КИЙВ НА ВЛАСТ Е ЕТНИЧЕСКО ОПГ
....
НЕ ИМ ПУКА ЗА УКРАИНЦИТЕ
22:02 04.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Анонимен
Коментиран от #16, #19
22:11 04.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Новичок
До коментар #14 от "Анонимен":Кажи им резон медия и не ги обиждай по-вече.Пфу...
22:15 04.10.2026
17 Бахтимир
До коментар #7 от "Смехурко":Да, към дъното
22:20 04.10.2026
18 Ице
До коментар #6 от "Про100 💪👑💯":Спасявай се! Пали и газ с 200 от тука!
22:35 04.10.2026
19 Оги
До коментар #14 от "Анонимен":Миленчо не е и чел старията, той откри чат гпт и си почива, а ИИ списва тук.
22:37 04.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.