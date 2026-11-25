Президентът на Украйна Володимир Зеленски отхвърли предложението на Александър Лукашенко да летят заедно до Москва за среща с Владимир Путин. В отговор той заяви, че Лукашенко може да вземе руския президент и двамата да пристигнат в Киев, където Украйна щяла да гарантира безопасното им приемане.

Зеленски определи идеята на Лукашенко като несериозна и заяви, че подобни предложения не приближават края на войната.

„Аз какво съм му, куфар ли?“

С тези думи украинският президент коментира предложението да бъде „взет“ на самолет и отведен в Москва. Той каза още, че страните се намират в състояние на война и всички разбират, че среща в Москва или Киев при настоящите условия не е реалистична.

Предложението на Лукашенко

Часове по-рано Лукашенко заяви, че е готов да пътува заедно със Зеленски до Москва и да бъде гарант за сигурността на украинския президент. Той направи предложението в интервю за френското списание Le Point, публикувано на 17 ноември.

„Можехме да седнем и да пристигнем в Москва заедно“, каза Лукашенко, представяйки идеята като възможен формат за разговори с Путин. Според него тримата лидери по-бързо биха се договорили за прекратяване на войната, отколкото при участие на европейски представители.

Лукашенко заяви също, че Украйна, Беларус и Русия трябва да определят общото си бъдеще. Той отправи предложението на фона на продължаващите призиви Зеленски да пътува до Москва за среща с Путин.

„Несериозен разговор“

Зеленски заяви, че подобни изказвания само замърсяват информационното пространство с нелепи и неконструктивни предложения. По думите му те не водят до реални стъпки за прекратяване на войната.

Източници: pravda.com.ua