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Либерман обвини Нетаняху, че подкрепя палестинска държава
  Тема: Избори

Либерман обвини Нетаняху, че подкрепя палестинска държава

4 Октомври, 2026 21:59 760 5

  • авигдор либерман-
  • бенямин нетаняху-
  • израел-
  • палестинска държава-
  • западен бряг

Лидерът на „Наш дом Израел“ посочи реч на премиера от 2009 г. като доказателство за твърдението си. Спорът избухна след предложение Йордания да поеме управлението на зони А и Б на Западния бряг.

Либерман обвини Нетаняху, че подкрепя палестинска държава - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерът на „Наш дом Израел“ Авигдор Либерман обвини премиера на Израел Бенямин Нетаняху, че е подкрепял създаването на палестинска държава. Като аргумент той посочи речта на Нетаняху в университета „Бар-Илан“ през 2009 г.

„Единственият, който е декларирал готовността си да създаде палестинска държава, е Бенямин Нетаняху“, заяви Либерман, цитиран от The Times of Israel. Коментарът му беше направен в отговор на критиките срещу собственото му предложение за бъдещото управление на части от Западния бряг.

Либерман предложи Йордания да поеме управлението на зони А и Б на Западния бряг. Идеята беше представена в подкаста B'Sheva, като политикът заяви, че Палестинската автономия е във фалит и че трябва да бъде намерена алтернатива на сегашното управление.

Нетаняху и Либерман си размениха обвинения

Нетаняху отговори на критиките с обвинение, че бившият му сътрудник принадлежи към левицата.

„Либерман, знаех, че си вляво още от момента, в който създаде правителство с Мансур Абас“, написа Нетаняху в социалната мрежа X.

В отговор Либерман публикува видеоклип, съставен от по-стари изказвания на израелския премиер за създаването на палестинска държава.

„Това не е изкуствен интелект. Това е Нетаняху, който казва: „Трябва да имаме палестинска държава на Западния бряг!““, написа лидерът на „Наш дом Израел“.

Твърдението и видеото бяха отразени от AOL, а първоначалните думи на Либерман за речта от 2009 г. са цитирани от The Times of Israel.

Управляващата коалиция разкритикува предложението

Предложението Йордания да поеме управлението на зони А и Б предизвика остри реакции от представители на управляващата коалиция.

Министърът на финансите Бецалел Смотрич предупреди, че подобен план би означавал Израел да се откаже от контрола върху сигурността.

„Либерман иска да върне Израел във времената на Йорданския легион. Не трябва да позволяваме това да се случи“, заяви Смотрич.

Министърът на националната сигурност Итамар Бен Гвир определи Либерман като опасен за Израел. Арие Дери, лидер на ултраортодоксалната партия „Шас“, заяви, че Либерман е „забравил какво означава да бъдеш десен“.

Според прогноза, цитирана от The Jerusalem Post, партията на Либерман може да спечели около 10 места в парламента. Предизборната кампания навлиза в заключителната си фаза, а парламентарните избори в Израел са насрочени за 27 октомври.

Източници: bTV Новините, The Times of Israel, The Jerusalem Post


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тея чфути

    11 0 Отговор
    Верно всички са повредени обаче

    Коментиран от #5

    22:02 04.10.2026

  • 2 хитлеряху

    6 1 Отговор
    аз многу обичам палестинци, ливанци, сирийци, иранци, хуси, турци,.... и те ма обичат

    22:03 04.10.2026

  • 3 Путин

    1 6 Отговор
    Сз ще ви освободя

    22:06 04.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 А бе

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тея чфути":

    Аман от тия...

    22:53 04.10.2026