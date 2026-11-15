Взрив разруши дома на разследващ журналист в Панама

Взрив и пожар повредиха дома на панамския разследващ журналист Роландо Родригес в ранните часове на 14 ноември. Нападението е станало в квартал Брисас дел Голф, в района на Сан Мигелито край град Панама. Няма съобщения за пострадали хора.

Според La Prensa, където Родригес е заместник-главен редактор, около 2:30 часа пред жилището е спрял автомобил, от който е излязъл човек и е хвърлил предмет към къщата. Последвали са взрив и пожар. Два автомобила, паркирани в гаража, са били унищожени, а огънят е нанесъл щети на част от жилището и покрива.

Съпругата на журналиста е била в дома по време на нападението и е успяла да излезе невредима. Родригес не е бил в град Панама. В разказ пред журналисти той посочи, че времето на инцидента е било приблизително 2:20 часа, което се различава с няколко минути от посочения от La Prensa час.

Прокуратурата проверява възможен умишлен палеж

Панамската прокуратура разследва случая като възможен умишлен палеж, съобщи Асошиейтед прес. Оттам уточняват, че проверката може да бъде разширена, ако бъдат установени данни за други престъпления. Националната полиция и прокуратурата работят съвместно по събирането на доказателства.

Към момента няма публично установени извършител или мотив. La Prensa съобщи, че Родригес е подготвял разследване, свързано с бивши представители на администрацията на президента Хосе Раул Мулино и с правителствен изпълнител. Няма официално потвърждение, че публикацията е причина за нападението.

Мулино: Панама не приема подобни действия

Президентът Хосе Раул Мулино осъди нападението и заяви, че Националната полиция и прокуратурата разследват случая. „Панама не приема подобни действия при никакви обстоятелства“, каза държавният глава. Той е потърсил директора на La Prensa Хорхе Молина, за да изрази солидарност с журналиста и семейството му.

„Това беше нападение срещу живота ми и живота на семейството ми, но трябва да кажа, че то променя правилата на играта в Панама, защото сега всички сме потенциално изложени на подобно нещо“, заяви Родригес.

Националният колеж на журналистите и други журналистически организации призоваха за щателно и прозрачно разследване. Хорхе Молина определи случилото се като акт на тероризъм, но тази квалификация не е възприета като официално правно определение от разследващите органи.

Родригес заяви, че нападението може да засегне не само него и семейството му, а и условията, при които работят журналистите в страната. Разследването продължава.

Източници: apnews.com, corprensa-la-prensa-prod.cdn.arcpublishing.com, balboa.news