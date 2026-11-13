Съветът за мира настоя за незабавен план за Газа

Съветът за мира призова за „незабавно и без по-нататъшно забавяне“ прилагане на мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп за Газа. Изявлението беше направено след израелски въздушен удар по болницата „Насър“ в Хан Юнис, при който според палестински здравни власти са загинали шестима души, а най-малко 27 са били ранени.

Ударът е засегнал втория етаж на сградата „Ал Ясин“ в медицинския комплекс. По данни на здравното министерство в Газа сред жертвите има хирург, пациенти и техни придружители, а според същия източник загинало е и 13-годишно момче. Ръководството на болницата съобщи за тежки поражения по хирургичните отделения и интензивното лечение.

Различни версии за удара

Израелската армия заяви, че цел на операцията е бил Мохамад Абу Исмаил, представен като командир на бригадата на „Хамас“ в Хан Юнис. Военните твърдят, че той и други бойци са се укривали в болничния комплекс и че съоръжението е било използвано като команден център. Израелската страна не представи публични доказателства за тези твърдения.

„Хамас“ отхвърля обвиненията и заявява, че болницата не е била използвана за военни операции. Организацията обвини Съвета за мира, че повтаря израелската версия и не осъжда пряко удара по медицинско заведение.

Съветът за мира не осъди конкретно Израел в изявлението си. Той заяви, че „осъжда смъртта на всички цивилни“ и определи продължаващото използване на болници и жизненоважна гражданска инфраструктура за военни цели като неприемливо. Организацията посочи, че при настоящия подход „невинните жители на Газа продължават да плащат цената“.

Призив за правомощия и безопасни медицински обекти

Съветът заяви, че е разработил стратегическа рамка, която трябва да позволи на жителите на Газа да живеят безопасно и да получават основна медицинска помощ в защитени и демилитаризирани обекти. От организацията поискаха всички страни да изпълнят поетите ангажименти и да предоставят необходимите правомощия и оперативно пространство за прилагането на рамката.

„Всички страни трябва да предоставят на Съвета за мира необходимите правомощия и оперативно пространство, за да приложи тази рамка без допълнителни пречки или забавяне“, се казва в изявлението.

ООН съобщи, че е „дълбоко разтревожена“ от удара по болницата, при който са загинали шестима души и са били ранени 27. Заместник-говорителят на организацията Фархан Хак заяви, че продължаващото насилие и засилването на военните операции задълбочават хуманитарното страдание и застрашават крехкото примирие.

Примирието между Израел и „Хамас“ влезе в сила на 10 октомври 2025 г., но израелски удари и други инциденти продължават да се съобщават и след това. След нападението по болницата остава неясно дали призивът на Съвета за мира ще доведе до конкретни мерки за защита на медицинските обекти и за възобновяване на пълното прилагане на плана за Газа.

Източници: aa.com.tr, apnews.com