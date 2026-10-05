ISW: Русия ще ускори ударите по енергетиката на Украйна

Русия вероятно ще започне ударите по енергийната инфраструктура на Украйна по-рано от обичайното през есента и зимата на 2026–2027 г. Това се посочва в анализ на Института за изследване на войната (ISW), публикуван на 4 октомври.

Според американските анализатори Москва може да предприеме новата кампания преди Украйна да успее да разработи ефективни мерки срещу руските балистични ракети и реактивни ударни дронове. ISW посочва, че тези средства вече са нанесли значителни щети на украинската енергийна система.

Москва подготвя обосновка за нови удари

В доклада се отбелязва, че руското Министерство на отбраната вече е изложило основната си публична теза за очакваното засилване на атаките срещу критичната инфраструктура на Украйна. Руското ведомство представя действията като отговор на твърдени „многобройни украински удари“ по граждански обекти в Русия, за които Москва твърди, че са извършвани от юни 2026 г.

ISW оценява тази реторика като опит да бъде подготвено оправдание пред руското общество и международната общност за нова серия удари срещу вече повредена енергийна инфраструктура и други критични обекти.

Акцентът се измества от фронта към далечните удари

„Риториката на Министерството на отбраната на Русия е насочена към това да оправдае пред руснаците и международната общност засилването на кампанията от удари, насочена срещу и без това повредената енергийна инфраструктура на Украйна и други обекти от критичната инфраструктура“, се посочва в доклада.

Анализаторите свързват очакваната промяна с развитието на бойното поле през 2026 г. Според тях успехите на Украйна вероятно са накарали руския президент Владимир Путин да преосмисли първоначалната си стратегия за войната.

Вместо да разчита основно на настъпление по фронта, руското ръководство може да постави по-голям акцент върху далечни удари през зимата, за да окаже натиск върху украинското общество и властите. ISW предполага, че целта е да се направи животът на цивилното население „непоносим“, така че Украйна да бъде принудена да приеме руските условия.

Русия провежда подобни зимни кампании срещу украинската енергетика всяка година от зимата на 2022–2023 г. Новата оценка на ISW означава, че атаките може да започнат по-рано от досегашния модел, докато украинската страна все още изгражда защита срещу комбинирани ракетни и безпилотни удари.

Украйна съобщава за щети по руската петролна промишленост

На този фон Министерството на отбраната на Украйна заявява, че в резултат на украински далечни операции са извадени от строя над 51% от нефтопреработвателните мощности на Русия. Данните са част от украинската оценка за ефекта от ударите по руски петролни предприятия.

През септември руското Министерство на отбраната заплаши да засили ударите по Киев след украински атаки срещу Москва. Тогава руската страна представи действията си като отговор на предполагаеми атаки срещу гражданска инфраструктура, без това да променя оценката на ISW за вероятната цел на предстоящата зимна кампания.