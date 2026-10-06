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Черно море на ръба: Как реагираха Румъния, Украйна, Турция и Русия след ударите по кораби
  Тема: Украйна

Черно море на ръба: Как реагираха Румъния, Украйна, Турция и Русия след ударите по кораби

6 Октомври, 2026 10:26, обновена 6 Октомври, 2026 10:44 2 045 22

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  • русия

Потъналият товарен кораб край Румъния предизвика остри реакции в Украйна, тревога в Букурещ и дипломатическа реакция от Анкара. Москва съобщи за свои удари по два украински товарни кораба, но не пое отговорност за потъването на Royad Mammadov

Черно море на ръба: Как реагираха Румъния, Украйна, Турция и Русия след ударите по кораби - 1
Снимка: YouTube
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Новата серия от инциденти с търговски кораби в Черно море предизвика силен отзвук в държавите от региона. Най-тежкият случай е потъването на товарния кораб Royad Mammadov в румънската изключителна икономическа зона на 5 октомври. Двама членове на екипажа загинаха, а 11 бяха спасени.

На фона на това Русия съобщи, че нейните сили са нанесли удари по два украински товарни кораба, за които Москва твърди, че са превозвали военно оборудване и доставки за украинската армия.

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Случаят с Royad Mammadov обаче остава отделен от официално обявените от руското Министерство на отбраната цели.

Румъния: Потвърдени са пожарът, потъването и жертвите

Румънските власти бяха първите, които реагираха на инцидента с Royad Mammadov.

Министерството на вътрешните работи съобщи, че около 11:00 часа местно време е получен сигнал за пожар на борда на търговски кораб в изключителната икономическа зона на Румъния, на около 30 морски мили южно от Сфънту Георге.

Последвала е мащабна спасителна операция с участието на бреговата охрана, спасителни кораби и хеликоптер. 11 души от екипажа са спасени, а са открити телата на двама загинали.

Първото официално съобщение Букурещ не посочи причината за пожара и не обвини конкретна страна.

Румънските медии започнаха да съобщават, че корабът е бил ударен от дрон, като постепенно тази версия се превърна в основна в информационния поток. Radio România например съобщава, че корабът е бил ударен от няколко дрона, докато официалната информация на властите се фокусира върху пожара и спасителната операция.

Румънското Министерство на отбраната междувременно съобщи за отделна въздушна тревога през нощта срещу 6 октомври. Радарите са засекли две въздушни цели в украинското въздушно пространство в близост до румънската граница. Във въздуха са били вдигнати два испански F-18, а в северната и източната част на окръг Тулча е изпратено предупреждение RO-Alert. Не е регистрирано навлизане във въздушното пространство на Румъния.

Украйна: „Удар с два руски дрона“

Киев зае далеч по-категорична позиция.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че два руски дрона са атакували цивилен кораб, превозващ царевица, собственост на турска компания. По думите му на борда е имало азербайджански и индийски граждани.

Зеленски определи случилото се като „ужасяващ удар“ и заяви, че Русия отново избира „терора и потапянето на цивилни кораби“ вместо нормално корабоплаване. Той призова за по-силен международен натиск и мерки за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море.

Украинският външен министър Андрий Сибига също реагира остро. Той определи атаката срещу кораб, свързан с Турция, като „особено цинична“, предвид дипломатическите усилия на Анкара за деескалация и сигурност в Черно море.

Сибига предупреди, че свободата на корабоплаването не може да зависи от това „дали Москва решава да я уважава“ и призова за по-силна защита на гражданските морски маршрути и за отговорност за атаките срещу кораби и екипажи.

Това е официална позиция на украинското правителство, а не просто коментар на украински медии.

Турция: Анкара потвърди връзката с кораба, но направи важно уточнение

Турската реакция е по-внимателна.

Посланикът на Турция в Букурещ Йозгюр Къванч Алтан заяви, че корабът не е плавал под турски флаг и сред екипажа не е имало турски граждани.

По думите му обаче корабът е бил съсобственост на турска компания.

„Това е тъжен и тревожен инцидент“, заявява дипломатът, като подчертава, че Турция подкрепя сигурността, стабилността и безопасността на корабоплаването в Черно море.

Посолството в Букурещ и турското консулство в Констанца са поддържали постоянен контакт с румънските гранични власти.

В част от първоначалните публикации корабът беше описван просто като „турски кораб“. В действителност Royad Mammadov е плавал под флага на Сейнт Китс и Невис, а турска компания е имала собственост върху него.

Към момента няма отделно официално изявление на турския президент Реджеп Тайип Ердоган или на турското външно министерство, посветено конкретно на Royad Mammadov. Реакцията на турската страна е представена от посланика в Букурещ.

Анкара реагира дипломатически, но засега не отправя публично пряко обвинение към Русия.

А какво казва Русия?

Москва има своя собствена версия за случващото се в Черно море.

На 5 октомври руското Министерство на отбраната съобщи, че руските сили са поразили два украински товарни кораба, за които твърди, че превозват военно оборудване и доставки за украинските въоръжени сили.

Според руското военно ведомство единият кораб е бил сухотоварен и е превозвал военно оборудване, а другият е превозвал военни доставки и е бил поразен южно от Одеса. Русия съобщи и за удар по складове с гориво в пристанището Черноморск.

Тези руски твърдения не са независимо потвърдени, а руските власти не са заявили, че Royad Mammadov е бил сред поразените от тях кораби.

Руската „Интерфакс“ първоначално съобщи за инцидента с Royad Mammadov, като се позова на румънски медии и официалната информация за пожара, двамата загинали и спасените 11 души. В публикацията няма руско твърдение, че именно руските сили са атакували кораба.

Как пишат медиите в четирите държави?

В Румъния: тревога за сигурността в Черно море

Румънските медии поставят акцент най-вече върху близостта на инцидента до румънския бряг и енергийната инфраструктура.

Корабът е бил в изключителната икономическа зона на страната, близо до офшорната инфраструктура на OMV Petrom. Според румънските медии това превръща случая не само в международен военен инцидент, но и във въпрос на националната сигурност.

В румънското публично пространство се появиха и призиви за по-сериозни мерки за защита на морската инфраструктура.

Бившият министър на енергетиката и евродепутат Вирджил Попеску определи случая като „ново предупреждение“, което не бива да бъде игнорирано, и призова за защита на стратегическата инфраструктура около Neptun Deep.

Партията AUR също поиска от правителството план за сигурност на Черно море и настоя причината за инцидента да бъде установена чрез разследване, като изрично предупреди, че версията за дронова атака не трябва да се представя като доказан факт преди официалното потвърждение.

В Украйна: „Русия разширява географията на атаките“

Украинските медии представят случая като поредна атака срещу цивилното корабоплаване и акцентират върху факта, че корабът е превозвал украинско зърно.

Тонът е значително по-категоричен от този в Румъния: Киев директно посочва Русия като извършител.

Украинското външно министерство поставя случая и в по-широк контекст — според него Русия постепенно разширява географията на атаките срещу кораби, свързани с украинския морски коридор.

В Турция: фокус върху безопасността на корабоплаването

Турските медии поставят акцент върху факта, че става дума за кораб със собственик от Турция и за нов инцидент, засягащ турския морски бизнес.

Турското издание Hürriyet Daily News цитира посланика в Букурещ, който потвърждава участието на турска компания в собствеността на кораба и определя случая като „тъжен и тревожен“. Медията поставя инцидента в контекста на усилията на Анкара за гарантиране на безопасността на търговското корабоплаване в Черно море.

Черно море става все по-опасно за гражданското корабоплаване

Случаят с Royad Mammadov идва на фона на все по-сериозните рискове за търговското корабоплаване в Черно море.

Независимо от окончателното установяване на причината, самият факт, че търговски кораб е бил поразен или е станал жертва на инцидент в близост до румънския бряг, показва колко близо до територията на държава от НАТО вече се развиват рисковете, свързани с войната.

Засега най-категоричното обвинение идва от Киев. Букурещ потвърждава инцидента, но оставя въпроса за причината отворен. Анкара призовава за сигурност на корабоплаването, а Москва говори за свои удари срещу украински кораби, но не свързва официално тези удари с потъването на Royad Mammadov.

Разследването и последващите официални оценки ще покажат дали версията за руска атака срещу цивилния кораб ще бъде потвърдена и от други независими източници.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    38 9 Отговор
    каквото повикало, такова се обадило ! Зеленият шмъркач първи започна да обстрелва търговски кораби и се хвалеше всеки ден...

    Коментиран от #3

    10:47 06.10.2026

  • 2 Най

    11 11 Отговор
    Къде е България? Мълчи, шшшшшшш, тишина, дълбока зимна тишина, снишена тишина. Да нараним самочувствието на активите на някого близък до Царя. България трябва да има водеща роля в района, но не става с мишкуващи политици и военни.

    Коментиран от #22

    10:48 06.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    11 5 Отговор
    Край Варна се води морско сражение.Войната дойде и у нас.

    10:58 06.10.2026

  • 7 Войната,

    21 6 Отговор
    На Зеля ще запали Европа!

    Коментиран от #11, #15

    11:02 06.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 радев путинофил

    6 19 Отговор
    а, нашия зелен чорап е путинист!

    11:04 06.10.2026

  • 11 Агресора е русия!

    8 22 Отговор

    До коментар #7 от "Войната,":

    И слепите знаят ,че войната езапочната от Агресора русия!

    Коментиран от #14, #21

    11:05 06.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 АГРЕСОРА Е ДИВИЯ

    26 3 Отговор

    До коментар #11 от "Агресора е русия!":

    УКРАИНСКИ НАЦИОНАЛИЗЪМ
    ОЩЕ ПРЕЗ 2014 В РАЗРЕЗ С УКРАИНСКАТА КОНСТИТУЦИЯ И СЛЕД ДЪРЖАВЕН ПРЕВРАТ ВСУ БОМБАРДИРА УКРАИНСКИ ГРАЖДАНИ И ЗАПОЧНА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА

    11:16 06.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гражданин

    8 2 Отговор
    Нали имаме мутри по черноморието, препасали пищови, карат джипове с тъмни стъкла и т.н. На тях ще разчитаме да ни пазят 🙄

    11:25 06.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Долу НАТО

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Най":

    Чакат инструкции от Големия брат, ама там сега е нощ и затова мълчат.

    11:51 06.10.2026