Цената на оптичното влакно, използвано за производството на дронове, е нараснала почти седем пъти от пролетта на 2026 г. – от около 4 долара до близо 30 долара за километър. Рязкото поскъпване е резултат от едновременното търсене от бързо изгражданите центрове за данни и от разширяването на производството на дронове с оптична връзка във войната между Русия и Украйна, съобщи Financial Times.

Оптичните дронове не разчитат на радиосигнал. Тънък кабел, който се развива зад летателния апарат, предава командите и видеото между оператора и дрона. Така системата не може да бъде заглушена по същия начин като стандартните безпилотни апарати, управлявани по радио. Технологията обаче изисква значително количество влакно за всеки полет.

Според публикацията Русия и Украйна се конкурират за ограничените доставки, основно от Китай. Москва има предимство, тъй като купува централизирано и на големи обеми, докато украинските производители разчитат на по-раздробена система от компании и посредници.

Центровете за данни засилват недостига

Натискът върху пазара идва не само от бойното поле. Изграждането на центрове за данни за изкуствен интелект изисква големи количества оптични кабели за свързване на сървъри и изчислителни системи.

„Глобалното търсене все повече се движи от изграждането на центрове за данни с изкуствен интелект, приложенията на оптичните дронове и традиционните телекомуникационни нужди“, заяви Ахмед Али, водещ анализатор за оптични влакна и кабели в CRU.

Китай произвежда повече от половината от оптичните влакна в света, а недостигът на стъклени заготовки – основният и капиталоемък материал за производството им – ограничава възможностите за бързо увеличаване на предлагането. Някои производители пренасочват мощности към по-доходоносни видове влакно, използвани както в центровете за данни, така и при дроновете.

Оптичната връзка става по-скъпа от алтернативите

Поскъпването вече променя сметките на украинските производители. Оптичното влакно за дрон с кабел с дължина 30 километра може да струва близо 1000 долара. В някои случаи това е повече от цената на сателитен терминал Starlink, оценявана на около 300 долара.

„В крайна сметка Китай остава основният източник на оптичния материал, за който говорим“, посочи представител на украинската компания BlueBird Tech пред Ars Technica.

Financial Times отбелязва, че по-високите разходи могат да направят оптичните дронове финансово недостъпни за Киев и да отслабят предимството им в условията на интензивна радиоелектронна война. Украински компании търсят дългосрочни договори, за да ограничат ценовите колебания, а паралелно се обсъжда и разширяване на местното производство.

По оценки, цитирани в публикацията, продажбите на оптични влакна за производители на дронове могат да достигнат 146 милиона километра през 2026 г., което би било ръст от 155 процента за година. Това увеличава конкуренцията между военните потребители и технологичния сектор за един и същ ограничен ресурс.

Източници: ft.com, tomshardware.com, tradersunion.com