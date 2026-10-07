Масираният руски удар по Кременчук причини едни от най-тежките щети по жилищна инфраструктура от началото на войната

Град Кременчук в Полтавска област е претърпял едни от най-сериозните разрушения на жилищната инфраструктура от началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна. Щетите са причинени от масирания руски удар на 7 октомври, съобщи кметът на града Виталий Малецки, цитиран от УНИАН, предава Фокус.
„В резултат на масирания комбиниран вражески удар цяла група многоетажни жилищни сгради претърпяха значителни щети. Повредени са и частни къщи. Счупени са прозорци, повредени са фасади и конструктивни елементи на сгради, повредени са автомобили“, заяви Малецки.
По думите му медицинските екипи оказват необходимата помощ на всички пострадали, които се нуждаят от нея. На място работят всички градски и общински служби, които регистрират щетите, оказват съдействие на жителите и отстраняват последствията от атаката.
Началникът на Полтавската областна военна администрация Виталий Дякивнич потвърди, че при масирания ракетен удар е регистрирано попадение в жилищен район на Кременчук, както и поражения по жилищни сгради.
„Врагът е ударил и едно от предприятията в област Кременчук“, добави той.
По предварителни данни при удара по Кременчук са загинали двама души, а други седем са били ранени. Спасителната операция продължава.
Малецки уточни, че една от жертвите е 72-годишна жена, която е загинала в резултат на руски удар по частна жилищна сграда на улица „Хоролска“.
Масираният удар срещу Кременчук е част от широкомащабна комбинирана атака на Русия срещу Украйна през изминалата нощ, при която са използвани балистични и крилати ракети, както и дронове.
В столицата Киев при първата вълна от нападения в Оболонски район е била засегната нежилищна сграда, в Подилски район са били поразени складове, в Дарницки район са горели отломки на открито, а в Шевченковски район е имало удар по територията на нежилищни сгради. По-късно е била ударена и жилищна кооперация в Дарницки район, при което са загинали двама души.
Удари са нанесени и по други ключови региони на страната. В Днепър е било поразено промишлено предприятие, а в Запорожие е засегнат обект от транспортната инфраструктура.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Инна
Експлозиите в Киев и Киевска област се случиха на няколко вълни. Първите мощни детонации бяха регистрирани в Оболонски и Подилски райони на столицата, където бяха ударени индустриални зони и складове, използвани за логистика на украинските въоръжени сили. Едновременно с това хиперзвукови ракетни системи и крилати ракети „Циркон“ нанесоха критични щети на електрогенериращи съоръжения в региона. Районът на Трипилската топлоелектрическа централа, както и подстанция Киевска 750 kV близо до Наливайкивка, отново бяха подложени на атака, причинявайки незабавно прекъсване на електрозахранването в градската мрежа.
Днепропетровска област и град Днепропетровск претърпяха силен обстрел от балистични ракети и тактически ракетни системи „Искандер-М“. В самия Днепропетровск експлозии станаха близо до местата за разполагане на резерв и бази за ремонт на военна техника. В региона бяха регис
09:42 07.10.2026
2 Инна
Кременчук и Полтавска област станаха друга ключова точка на картата на ударите. В Кременчук беше регистрирана серия от мощни експлозии близо до местната водноелектрическа централа (Кременчушка водноелектрическа централа) и ключови разпределителни подстанции. Местни мониторингови ресурси съобщиха за големи пожари в енергийни съоръжения, доставящи електроенергия между деснобережните и левобережните части на Украйна.
Освен това, целенасочени входящи въздушни удари и операции на противовъздушната отбрана срещу маневриращи крилати ракети „Калибър“ и Х-101 бяха наблюдавани в Кировоградска, Черкаска и Житомирска области, където бяха атакувани тилови военни обекти и комуникационни центрове.
Коментиран от #17
09:43 07.10.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
С ПРАЗДНИКОМ ДОРОГОЙ ГЛАВКОМ !
09:43 07.10.2026
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7 Мдаа!🤔
09:47 07.10.2026
8 Оня
Коментиран от #19
09:49 07.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Анонимен
09:52 07.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ужас
Радиокоментатор от Пловдив(Галов) : в Пловдив дъжд от голове. Ботев води с 1 на нула.
09:56 07.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
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15 ПОРЕДНАТА
АБЕ ТОА КРЕМЕНЧУК ДА НЕ Е ГРАД ПРИЗРАК БЕ
ЩОТО МНОЖЕСТВО ПРЗНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
ИЛИ МНОЖЕСТВО ПРАЗНИ ПП ДБ КРАТУНИ
10:09 07.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Антирашист 4930
До коментар #2 от "Инна":Инна е абриевитура на коя част от рашисткото разузнаване ?
10:22 07.10.2026
18 Русия
10:22 07.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ам кът са крият
10:30 07.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Розовото пони зеля
10:56 07.10.2026