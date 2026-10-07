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Масираният руски удар по Кременчук причини едни от най-тежките щети по жилищна инфраструктура от началото на войната
  Тема: Украйна

Масираният руски удар по Кременчук причини едни от най-тежките щети по жилищна инфраструктура от началото на войната

7 Октомври, 2026 09:38, обновена 7 Октомври, 2026 09:40 994 22

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  • жилищна инфраструктура-
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Двама души са загинали, а седем са ранени; множество жилищни сгради и частни домове са повредени

Масираният руски удар по Кременчук причини едни от най-тежките щети по жилищна инфраструктура от началото на войната - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Град Кременчук в Полтавска област е претърпял едни от най-сериозните разрушения на жилищната инфраструктура от началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна. Щетите са причинени от масирания руски удар на 7 октомври, съобщи кметът на града Виталий Малецки, цитиран от УНИАН, предава Фокус.

„В резултат на масирания комбиниран вражески удар цяла група многоетажни жилищни сгради претърпяха значителни щети. Повредени са и частни къщи. Счупени са прозорци, повредени са фасади и конструктивни елементи на сгради, повредени са автомобили“, заяви Малецки.

По думите му медицинските екипи оказват необходимата помощ на всички пострадали, които се нуждаят от нея. На място работят всички градски и общински служби, които регистрират щетите, оказват съдействие на жителите и отстраняват последствията от атаката.

Началникът на Полтавската областна военна администрация Виталий Дякивнич потвърди, че при масирания ракетен удар е регистрирано попадение в жилищен район на Кременчук, както и поражения по жилищни сгради.

„Врагът е ударил и едно от предприятията в област Кременчук“, добави той.

По предварителни данни при удара по Кременчук са загинали двама души, а други седем са били ранени. Спасителната операция продължава.

Малецки уточни, че една от жертвите е 72-годишна жена, която е загинала в резултат на руски удар по частна жилищна сграда на улица „Хоролска“.

Масираният удар срещу Кременчук е част от широкомащабна комбинирана атака на Русия срещу Украйна през изминалата нощ, при която са използвани балистични и крилати ракети, както и дронове.

В столицата Киев при първата вълна от нападения в Оболонски район е била засегната нежилищна сграда, в Подилски район са били поразени складове, в Дарницки район са горели отломки на открито, а в Шевченковски район е имало удар по територията на нежилищни сгради. По-късно е била ударена и жилищна кооперация в Дарницки район, при което са загинали двама души.

Удари са нанесени и по други ключови региони на страната. В Днепър е било поразено промишлено предприятие, а в Запорожие е засегнат обект от транспортната инфраструктура.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Инна

    27 0 Отговор
    Рано сутринта на 7 октомври 2026 г. руските въоръжени сили започнаха масиран, комбиниран удар срещу критична инфраструктура и военно-промишления комплекс на Украйна. Сирени за въздушна тревога прозвучаха в цялата страна, а мощни експлозии разтърсиха Киев, Днепър и Кременчук. В атаката участваха стратегически бомбардировачи Ту-95МС и Ту-160, крилати ракети „Калибър“ и хиперзвукови ракетни системи „Циркон“. Тази операция последва серия от разрушителни въздушни удари, регистрирани предния ден, 6 октомври, и доведе до значителни смущения в централната електропреносна мрежа на Украйна.

    Експлозиите в Киев и Киевска област се случиха на няколко вълни. Първите мощни детонации бяха регистрирани в Оболонски и Подилски райони на столицата, където бяха ударени индустриални зони и складове, използвани за логистика на украинските въоръжени сили. Едновременно с това хиперзвукови ракетни системи и крилати ракети „Циркон“ нанесоха критични щети на електрогенериращи съоръжения в региона. Районът на Трипилската топлоелектрическа централа, както и подстанция Киевска 750 kV близо до Наливайкивка, отново бяха подложени на атака, причинявайки незабавно прекъсване на електрозахранването в градската мрежа.

    Днепропетровска област и град Днепропетровск претърпяха силен обстрел от балистични ракети и тактически ракетни системи „Искандер-М“. В самия Днепропетровск експлозии станаха близо до местата за разполагане на резерв и бази за ремонт на военна техника. В региона бяха регис

    09:42 07.10.2026

  • 2 Инна

    23 0 Отговор
    В региона бяха регистрирани удари по инфраструктурни възли, осигуряващи железопътни връзки с фронтовите райони на Донбас.

    Кременчук и Полтавска област станаха друга ключова точка на картата на ударите. В Кременчук беше регистрирана серия от мощни експлозии близо до местната водноелектрическа централа (Кременчушка водноелектрическа централа) и ключови разпределителни подстанции. Местни мониторингови ресурси съобщиха за големи пожари в енергийни съоръжения, доставящи електроенергия между деснобережните и левобережните части на Украйна.

    Освен това, целенасочени входящи въздушни удари и операции на противовъздушната отбрана срещу маневриращи крилати ракети „Калибър“ и Х-101 бяха наблюдавани в Кировоградска, Черкаска и Житомирска области, където бяха атакувани тилови военни обекти и комуникационни центрове.

    Коментиран от #17

    09:43 07.10.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    23 4 Отговор
    МОСКВА НА КОЛЕНЕ ЗА 40 ДНИ
    .....
    С ПРАЗДНИКОМ ДОРОГОЙ ГЛАВКОМ !

    09:43 07.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мдаа!🤔

    28 2 Отговор
    Дърпахте мечката за опашката, сега се оплаквате, умници!

    09:47 07.10.2026

  • 8 Оня

    22 1 Отговор
    ЧРД господин Путин!

    Коментиран от #19

    09:49 07.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Анонимен

    22 3 Отговор
    Толкова е била масирана атаката със сапьорски лопати по жилищни райони,че са загинали само двама души.Истината винаги излиза наяве въпреки откровените ви лъжи.

    09:52 07.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ужас

    22 2 Отговор
    Масираният руски удар по Кременчук ...........Двама души са загинали, а седем са ранени.

    Радиокоментатор от Пловдив(Галов) : в Пловдив дъжд от голове. Ботев води с 1 на нула.

    09:56 07.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ПОРЕДНАТА

    19 2 Отговор
    ТЪПОТИЯ
    АБЕ ТОА КРЕМЕНЧУК ДА НЕ Е ГРАД ПРИЗРАК БЕ
    ЩОТО МНОЖЕСТВО ПРЗНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
    ИЛИ МНОЖЕСТВО ПРАЗНИ ПП ДБ КРАТУНИ

    10:09 07.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Антирашист 4930

    1 8 Отговор

    До коментар #2 от "Инна":

    Инна е абриевитура на коя част от рашисткото разузнаване ?

    10:22 07.10.2026

  • 18 Русия

    7 0 Отговор
    Очен харашо !

    10:22 07.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ам кът са крият

    5 0 Отговор
    укарите в жилищните сгради и ползват цивилните за жив щит, къ да нема поражения, ша им я.

    10:30 07.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Розовото пони зеля

    1 0 Отговор
    А какво става с вивалдовците, никой не говори за тях, да не е щот вече са лично при Вивалди на концерт хахахахаха.

    10:56 07.10.2026

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