Масираният руски удар по Кременчук причини едни от най-тежките щети по жилищна инфраструктура от началото на войната

Град Кременчук в Полтавска област е претърпял едни от най-сериозните разрушения на жилищната инфраструктура от началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна. Щетите са причинени от масирания руски удар на 7 октомври, съобщи кметът на града Виталий Малецки, цитиран от УНИАН, предава Фокус.

„В резултат на масирания комбиниран вражески удар цяла група многоетажни жилищни сгради претърпяха значителни щети. Повредени са и частни къщи. Счупени са прозорци, повредени са фасади и конструктивни елементи на сгради, повредени са автомобили“, заяви Малецки.

По думите му медицинските екипи оказват необходимата помощ на всички пострадали, които се нуждаят от нея. На място работят всички градски и общински служби, които регистрират щетите, оказват съдействие на жителите и отстраняват последствията от атаката.

Началникът на Полтавската областна военна администрация Виталий Дякивнич потвърди, че при масирания ракетен удар е регистрирано попадение в жилищен район на Кременчук, както и поражения по жилищни сгради.

„Врагът е ударил и едно от предприятията в област Кременчук“, добави той.

По предварителни данни при удара по Кременчук са загинали двама души, а други седем са били ранени. Спасителната операция продължава.

Малецки уточни, че една от жертвите е 72-годишна жена, която е загинала в резултат на руски удар по частна жилищна сграда на улица „Хоролска“.

Масираният удар срещу Кременчук е част от широкомащабна комбинирана атака на Русия срещу Украйна през изминалата нощ, при която са използвани балистични и крилати ракети, както и дронове.

В столицата Киев при първата вълна от нападения в Оболонски район е била засегната нежилищна сграда, в Подилски район са били поразени складове, в Дарницки район са горели отломки на открито, а в Шевченковски район е имало удар по територията на нежилищни сгради. По-късно е била ударена и жилищна кооперация в Дарницки район, при което са загинали двама души.

Удари са нанесени и по други ключови региони на страната. В Днепър е било поразено промишлено предприятие, а в Запорожие е засегнат обект от транспортната инфраструктура.