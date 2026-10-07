Преглед на печата! Атаките с дронове срещу два търговски кораба край българското черноморско крайбрежие

Вчерашните нападения край българското черноморско крайбрежие, при които два търговски кораба бяха атакувани с безпилотни летателни апарати, като единият потъна, а другият избухна в пламъци, както и последвалите спасителни операции, при които бяха евакуирани 18 души, са във фокуса на британски и американски издания.

Атаката - първата по рода си срещу плавателни съдове в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на България в Черно море - беше извършена около 03:00 часа в нощта срещу вторник, на около 70 морски мили от крайбрежния град Бяла.

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Великобритания

Москва не коментира инцидента, който настъпи ден след като украинският президент Володимир Зеленски обвини руските сили, че са нанесли удар срещу търговски кораб, превозващ царевица, в изключителната икономическа зона на Румъния, на около 30 морски мили южно от селището Сфънту Георге, пише Би Би Си.

Потъналият кораб е плавал под флага на Того. Наречен "Алфа Уатан", той е бил турски товарен кораб и според информацията се е насочвал към пристанището в град Сулина, Румъния.

Не става ясно какво е превозвал "Алфа Уатан" или колко души са били на борда.

След атаката на мястото се е отзовал български кораб, който е бил наблизо. Когато обаче екипажът му пристигнал на мястото, видял само преобърната лодка, спасителни салове и спасителни жилетки. Веднага започнали издирвателни дейности за изчезналия екипаж и за евентуални признаци на заплаха за околната среда.

Членовете на екипажа на втория кораб бяха спасени - включително двама, които бяха ранени при пожар на борда. Единадесет от тях са турски граждани, а седем - индийски. Товарният кораб, наименуван "Ейбъл", е плавал под флага на Палау и е превозвал зърно.

Последната му съобщена позиция е била на пет морски мили (9 км) от потъналия "Алфа Уатан".

Българският премиер Румен Радев осъди ударите като "грубо нарушение на международното право и на морското дело" и заяви, че "подобна атака в рамките на българската изключителна икономическа зона е абсолютно недопустима".

Изключителната икономическа зона (ИИЗ) на България в Черно море е малко над 29 000 кв. км, което представлява около 6 процента от общата площ на Черно море.

За случилото се съобщи и британската компания за управление на морски рискове "Вангард"(Vanguard), отбелязва британският в. "Индипендънт".

Володимир Зеленски заяви, че става дума за руска атака с дронове. По време на традиционното си ежедневно видеообръщение към нацията той подчерта, че Въоръжените сили на Украйна не са провеждали никакви операции във водите на България.

САЩ

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи като неприемливи ударите с дронове по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море, посочва в. "Ню Йорк пост".

"Търговски кораби и невинните им екипажи бяха взети на прицел, има жертви", отбеляза тя в публикация в "Екс".

"Въпреки че точните обстоятелства за тези инциденти все още не са установени, събитията будят тревога. Нападенията срещу цивилни кораби са неприемливи. Напълно съпричастни сме с държавите от Европейския съюз по източния фланг", написа още тя.

Подкрепа изказа и унгарският премиер Петер Мадяр, който увери България в пълната солидарност на Будапеща по повод атаката в Черно море.

Експерт по безпилотните летателни апарати предупреди, че двойните прецизни удари са сигнал за опасна ескалация на напрежението и възможна "подготовка за по-мащабна инвазия“ от страна на Русия, пише "Фокс нюз".

"Вероятно са използвали безпилотния летателен апарат "Геран-4" или безекипажения морски дрон "Маран", за да унищожат кораба", заяви вчера пред "Фокс нюз" Камерън Чел - основател на компанията за производство на дронове "Драганфлай" (Draganfly), по повод удара срещу първия плавателен съд.

"Причината, поради която този кораб не беше поразен само от въздушно средство или дрон, е, че (дроновете от типа) "Геран" обикновено се спускат под доста стръмен ъгъл, когато са в етап на окончателна атака", каза Чел. "Всъщност няма прецизни дронове, които да летят близо над повърхността, където именно би трябвало да ударят, за да предизвикат удар, който да потопи този кораб достатъчно бързо", добави той.

Чел изрази мнение, че мястото на атаката и нейният хибриден характер биха могли да бъдат от полза за Русия, като породят по-голяма несигурност в целия регион.

"Виждаме колко голям е геополитическият хаос, който съпътства това, и точно това е нещо, от което Русия би спечелила в региона", подчерта Чел. "Хибридният елемент тук наистина размива границите между традиционните военни действия", добави той, описвайки атаката като "разширяване на стратегията и тактиката".

Според Чел очевидната координация между атаките е особено значима.

"Тези два кораба са плавали в противоположни посоки. Единият всъщност току-що пристигал и е бил напуснал Украйна ден по-рано", добави той. "Тези неща са били координирани и са били нанесени удари относително по едно и също време. Така че тук се разкрива още едно ниво на координация", добави Чел.

Чел подчерта, че ударите срещу двата кораба в изключителната икономическа зона на България биха могли също така да нарушат функционирането на ключов морски коридор и да породят страх сред търговските оператори. "Всичко това се превръща в идеален сценарий за руснаците да създадат хаос там, не само за да прекъснат икономическия коридор за региона и по-специално за Украйна, който е жизненоважен", каза Чел.

Източник: www.bta.bg