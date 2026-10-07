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Преглед на печата! Атаките с дронове срещу два търговски кораба край българското черноморско крайбрежие
  Тема: Украйна

Преглед на печата! Атаките с дронове срещу два търговски кораба край българското черноморско крайбрежие

7 Октомври, 2026 11:23 780 31

  • дронове-
  • ракети-
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  • украйна-
  • русия-
  • румен радев

Вчерашните нападения край българското черноморско крайбрежие, при които два търговски кораба бяха атакувани с безпилотни летателни апарати, като единият потъна, а другият избухна в пламъци, както и последвалите спасителни операции, при които бяха евакуирани 18 души

Преглед на печата! Атаките с дронове срещу два търговски кораба край българското черноморско крайбрежие - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Вчерашните нападения край българското черноморско крайбрежие, при които два търговски кораба бяха атакувани с безпилотни летателни апарати, като единият потъна, а другият избухна в пламъци, както и последвалите спасителни операции, при които бяха евакуирани 18 души, са във фокуса на британски и американски издания.

Атаката - първата по рода си срещу плавателни съдове в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на България в Черно море - беше извършена около 03:00 часа в нощта срещу вторник, на около 70 морски мили от крайбрежния град Бяла.

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Великобритания

Москва не коментира инцидента, който настъпи ден след като украинският президент Володимир Зеленски обвини руските сили, че са нанесли удар срещу търговски кораб, превозващ царевица, в изключителната икономическа зона на Румъния, на около 30 морски мили южно от селището Сфънту Георге, пише Би Би Си.

Потъналият кораб е плавал под флага на Того. Наречен "Алфа Уатан", той е бил турски товарен кораб и според информацията се е насочвал към пристанището в град Сулина, Румъния.

Не става ясно какво е превозвал "Алфа Уатан" или колко души са били на борда.

След атаката на мястото се е отзовал български кораб, който е бил наблизо. Когато обаче екипажът му пристигнал на мястото, видял само преобърната лодка, спасителни салове и спасителни жилетки. Веднага започнали издирвателни дейности за изчезналия екипаж и за евентуални признаци на заплаха за околната среда.

Членовете на екипажа на втория кораб бяха спасени - включително двама, които бяха ранени при пожар на борда. Единадесет от тях са турски граждани, а седем - индийски. Товарният кораб, наименуван "Ейбъл", е плавал под флага на Палау и е превозвал зърно.

Последната му съобщена позиция е била на пет морски мили (9 км) от потъналия "Алфа Уатан".

Българският премиер Румен Радев осъди ударите като "грубо нарушение на международното право и на морското дело" и заяви, че "подобна атака в рамките на българската изключителна икономическа зона е абсолютно недопустима".

Изключителната икономическа зона (ИИЗ) на България в Черно море е малко над 29 000 кв. км, което представлява около 6 процента от общата площ на Черно море.

За случилото се съобщи и британската компания за управление на морски рискове "Вангард"(Vanguard), отбелязва британският в. "Индипендънт".

Володимир Зеленски заяви, че става дума за руска атака с дронове. По време на традиционното си ежедневно видеообръщение към нацията той подчерта, че Въоръжените сили на Украйна не са провеждали никакви операции във водите на България.

САЩ

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи като неприемливи ударите с дронове по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море, посочва в. "Ню Йорк пост".

"Търговски кораби и невинните им екипажи бяха взети на прицел, има жертви", отбеляза тя в публикация в "Екс".

"Въпреки че точните обстоятелства за тези инциденти все още не са установени, събитията будят тревога. Нападенията срещу цивилни кораби са неприемливи. Напълно съпричастни сме с държавите от Европейския съюз по източния фланг", написа още тя.

Подкрепа изказа и унгарският премиер Петер Мадяр, който увери България в пълната солидарност на Будапеща по повод атаката в Черно море.

Експерт по безпилотните летателни апарати предупреди, че двойните прецизни удари са сигнал за опасна ескалация на напрежението и възможна "подготовка за по-мащабна инвазия“ от страна на Русия, пише "Фокс нюз".

"Вероятно са използвали безпилотния летателен апарат "Геран-4" или безекипажения морски дрон "Маран", за да унищожат кораба", заяви вчера пред "Фокс нюз" Камерън Чел - основател на компанията за производство на дронове "Драганфлай" (Draganfly), по повод удара срещу първия плавателен съд.

"Причината, поради която този кораб не беше поразен само от въздушно средство или дрон, е, че (дроновете от типа) "Геран" обикновено се спускат под доста стръмен ъгъл, когато са в етап на окончателна атака", каза Чел. "Всъщност няма прецизни дронове, които да летят близо над повърхността, където именно би трябвало да ударят, за да предизвикат удар, който да потопи този кораб достатъчно бързо", добави той.

Чел изрази мнение, че мястото на атаката и нейният хибриден характер биха могли да бъдат от полза за Русия, като породят по-голяма несигурност в целия регион.

"Виждаме колко голям е геополитическият хаос, който съпътства това, и точно това е нещо, от което Русия би спечелила в региона", подчерта Чел. "Хибридният елемент тук наистина размива границите между традиционните военни действия", добави той, описвайки атаката като "разширяване на стратегията и тактиката".

Според Чел очевидната координация между атаките е особено значима.

"Тези два кораба са плавали в противоположни посоки. Единият всъщност току-що пристигал и е бил напуснал Украйна ден по-рано", добави той. "Тези неща са били координирани и са били нанесени удари относително по едно и също време. Така че тук се разкрива още едно ниво на координация", добави Чел.

Чел подчерта, че ударите срещу двата кораба в изключителната икономическа зона на България биха могли също така да нарушат функционирането на ключов морски коридор и да породят страх сред търговските оператори. "Всичко това се превръща в идеален сценарий за руснаците да създадат хаос там, не само за да прекъснат икономическия коридор за региона и по-специално за Украйна, който е жизненоважен", каза Чел.

Източник: www.bta.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цеко

    11 15 Отговор
    Оставка на Фатмака! Трябва да сме на площадите още тази есен, щото с избори и машините на Мадуро е ясно, че не може да свалим Мафията!

    Коментиран от #27

    11:25 07.10.2026

  • 2 Сатана Z

    18 8 Отговор
    Украински дронове ,за да бъдете по-точни.

    11:25 07.10.2026

  • 3 Путин

    18 10 Отговор
    Корабите натоварени с оръжие за Украйна отидоха на дъното.

    Коментиран от #16

    11:25 07.10.2026

  • 4 КОМЕНТАР НА МОСКВА

    17 6 Отговор
    МОРЯЦИТЕ ОТ КОРАБА С ЖИТО НА МОНСАНТО СА ЖИВИ
    МОРЯЦИТЕ ОТ КОРАБА НАТОВАРЕН С ПИРАТКИ НА РЕЙ МЕТАЛ НЯМАХА ТОЯ КЪСМЕТ

    11:28 07.10.2026

  • 5 Пич

    16 4 Отговор
    Сега е време да спрем да слушаме глупости, и да помислим лично!
    За ударите с дронове.....
    Видяхме много удари с дронове по кораби с пшеница и от двете страни!!! Какъв е обичайният резултат?! Обичайно екипажа си цвърка на ушите защото се е уплашил, гаси пожара, и докарва кораба до някое пристанище!!!
    Тук - Имаме удар с дрон по кораб с пшеница, и кораба буквално изчезва като анхилиран!!!
    Въпрос - каква е тази гърмяща пшеница бе.....???!!!

    11:29 07.10.2026

  • 6 Гого

    16 1 Отговор
    Какво имаше натоварено на корабите? Какви са били дроновете? Има много въпроси.

    11:31 07.10.2026

  • 7 Интересно,

    12 4 Отговор
    във всички наши писаници се говори за летящи дронове,а в същото време порсженията по корабите са от водни дронове използвани предимно от Украйна?!А коментара към края направо ме разсмива- може да са водни но трябва да са руски!

    11:33 07.10.2026

  • 8 Пламен

    10 1 Отговор
    Из тея теми се навъдиха много селско-стопански ,,моряци". :)
    Само да вметна , спасителните ризи стоят в шкафове в каютите.Не разбирам как са се отзовали зад борда,а моряците ги няма.Спасителните пояси и плотове могат да изплават сами при потъване , ама спасителните ризи няма как.

    И защо спасителната операция е прекратена толкова бързо?!
    Нещо не е наред в тая работа.

    11:35 07.10.2026

  • 9 Мъдаааааа

    2 1 Отговор
    Чак до Грузия е българското черноморско крайбрежие...

    11:35 07.10.2026

  • 10 Мъдаааааа, вчера ли

    8 2 Отговор
    "Търговски кораби и невинните им екипажи бяха взети на прицел, и има жертви" ? А? ... Ако се заинтересувате колеги колко на брой са били нападенията на граждански кораби в Черно Море от началото на войната ще стигнете до отговора : Проверете го! Не е фейк ! ... От началото на пълномащабната война в Украйна през февруари 2022 г. досега в Черно море са регистрирани най-малко 226 до 266 нападения и инциденти с търговски и граждански кораби. Общ брой засегнати съдове: Според данни на Турската камара на морската търговия (İMEAK) и международни организации, поне 226 граждански кораба са били директно атакувани или поразени. Други украински държавни източници докладват за над 240 до 262 търговски кораба, които са претърпели частични или пълни щети от началото на конфликта. Напрежението в Черно море достигна най-високата си точка през лятото и есента на 2026 г.. Само за летните месеци на 2026 г. бяха извършени над 50 нови атаки срещу цивилни плавателни съдове в близост до украинските пристанища и в международни води.

    11:37 07.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Зуленски въвлича във война

    4 4 Отговор
    Зеленски търси ескалация на войната иначе губи всичко.Последния му шанс е да въвлече военно ЕС.Затова изгюмтя корабите.

    Коментиран от #14

    11:41 07.10.2026

  • 13 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Мъдаааааа, вчера ли":

    Турция е на далавера от произтичащото Хем взема пари от кирията хем от застраховката Бизнеса си върви ние рупаме банане

    11:43 07.10.2026

  • 14 Пламен

    3 5 Отговор

    До коментар #12 от "Зуленски въвлича във война":

    Няма логика.
    Точно турски кораби ли ще удря Зеленски, след като Турция има най-силния флот в Черно море и член на НАТО ?

    Коментиран от #17, #21

    11:45 07.10.2026

  • 15 Мдааааа

    4 6 Отговор
    Снощи украинците изравниха резултата.4 танкера край Сочи изгоряха за минути.

    11:45 07.10.2026

  • 16 Мдааааа

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    И крайцера Москва плува.

    11:46 07.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Васо

    1 2 Отговор
    -Господин Радев, чии са дроновете?

    Радев: Как чии? Руски са.

    11:55 07.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Според данни на Турската камара

    3 1 Отговор
    на морската търговия (İMEAK) и международни организации, поне 226 граждански кораба са били директно атакувани или поразени в Черно Море . Поне 3/4 от тези престъпления срещу корабоплаването и морското право са дело точно на хунтата в Украйна ! Влизате в сайта на Турската камара на морската търговия (İMEAK) и четете точният списък с дати факти и имената на корабите. ....или е много трудно и атлантически некоректно фактите да се изложат коректно и безпристрастно ? А? ... Четете и се информирайте младежи а не бъдете атлантически лумпени жертва на хибридната атлантическа пропаганда

    11:58 07.10.2026

  • 21 Така е, но

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Пламен":

    Няма логика и Путин да удря точно турски кораби❕
    Все пак с Ердоган са в добри отношения след помощта на единия при неуспешния преврат и на другия след САШтинския удар над руски самолет над Сирия❕

    12:03 07.10.2026

  • 22 Хм...

    1 1 Отговор
    В кое пристанище е бил натоварен?
    За кое пристанище е пътувал?

    Отговорите на тия въпроси ще ви кажат и кой е избомбил кораба.
    Всичко друго е алабализми.

    12:04 07.10.2026

  • 23 премиер Мадяр

    3 1 Отговор
    Ни е уверил пълната солидарност и ще ни брани човека ....мдааа ! И Рундю ще ни брани ... и Урсула и тя ще ни брани ...

    12:04 07.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 кЕлиментарно

    3 1 Отговор
    Всячески ЕССР търси начини да ни набута във войнЪтЪ. Така се отписват дългове.

    12:08 07.10.2026

  • 26 зле

    1 0 Отговор
    българия веднага да се извини на русия че дроновете са били поразени от кораб в нейните води и да плати на турция разноските за счупените руски дронове

    12:21 07.10.2026

  • 27 Даже и

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Цеко":

    На площада в Киев можеш да идеш , или сега ще го местят в Лвов, по близо ти е .

    12:24 07.10.2026

  • 28 Пробваха

    1 0 Отговор
    С поляците и греда , после с румънците и там греда , сега жълтопаветниците трябва да си заработят шекелите .
    Да имат едно предвид .

    12:27 07.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ударен кораб

    1 0 Отговор
    А нещо пропускат за ударен танкер с руски петрол нашите Соросоидни медии !

    12:28 07.10.2026

  • 31 80 морски мили навътре в морето

    1 0 Отговор
    са мноооооого далеч от българското черноморско крайбрежие. Това са международни води и всеки може да атакува всеки на воля. 12 мили са териториалните води. Извън тях нямаме никакви права

    12:30 07.10.2026