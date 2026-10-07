Граната откъсна ръката на 15-годишен: Франция спира употребата им срещу протестиращи

Франция временно спря използването на светошумови гранати при протестите на гимназисти след инцидент, при който 15-годишно момче загуби ръката си. Решението обяви министърът на вътрешните работи Лоран Нюнес, който заяви, че употребата на гранатите ще бъде преустановена, докато обстоятелствата около случая не бъдат изяснени.
Инцидентът е станал в понеделник край гимназия „Огюст Беал“ в град Ленс, в северната част на страната. Версиите за случилото се се разминават. Според местните власти ученикът е вдигнал гранатата, преди тя да избухне. Протестиращи ученици твърдят, че тя е била изстреляна директно към него.„Спирам употребата им при движението на гимназистите, докато не стане ясно какво се е случило в този случай“, заяви Лоран Нюнес.
Министърът определи инцидента като случай, който поставя сериозни въпроси пред Министерството на вътрешните работи. По думите му са започнали общо 18 проверки за действията на полицаи по време на протестите.
Протестите продължават
Демонстрациите започнаха заради недостиг на средства за образованието, недостиг на учители, остаряла училищна инфраструктура и натоварени учебни програми. Към протестите се присъединиха родители, учители, синдикати и студенти.
В сряда повече от 500 училища са били изцяло или частично затворени. В някои градове полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, след като на места се стигна до сблъсъци. Министерството на вътрешните работи съобщи за 488 арестувани, а 43 служители на силите за сигурност са били ранени.
Правозащитни организации и представители на ученическите движения обвиняват полицията в непропорционална употреба на сила срещу непълнолетни. Правителството осъжда насилието по време на протестите и заявява, че част от демонстрациите са били използвани от външни групи за улични безредици.
Правителството търси изход от кризата
Президентът Еманюел Макрон е провел извънредна среща с премиера Себастиен Льокорню и министрите на образованието и вътрешните работи. Льокорню, който призна легитимността на исканията на учениците, трябва да направи телевизионно обръщение за протестите и финансовото състояние на страната.
Синдикати и ученически организации призоваха за нови демонстрации. Междувременно разследването на инцидента в Ленс трябва да установи как точно е била използвана гранатата и дали действията на полицията са били съобразени с правилата.
Източници: bbc.com, aljazeera.com, irishtimes.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Да мятат гранати срещу деца, няма друго определение...!!!
Коментиран от #6, #9, #14, #19, #51
17:48 07.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 парадокс
17:49 07.10.2026
4 Реалист
17:49 07.10.2026
5 Буздуган
Коментиран от #55
17:49 07.10.2026
6 Гост
До коментар #1 от "Пич":Ако определяш французите за изроди, то децата им какви са?
Коментиран от #28
17:50 07.10.2026
7 Льо Пенк
17:50 07.10.2026
8 Пафката
17:51 07.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Убиват децата
Коментиран от #21, #23
17:54 07.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Гражданска война
Коментиран от #40
17:56 07.10.2026
17 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #34
17:56 07.10.2026
18 Франция на Макрон
17:56 07.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Тихо нацист
До коментар #14 от "Децата не са деца, а изроди":Не те ли е срам така да говориш и да дехуманизираш стотици хиляди души ? Нещо много ангро го даваш
17:58 07.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ФРАНЦИЯ БЕ ДОТУК
17:59 07.10.2026
23 Реалист
До коментар #12 от "Убиват децата":Това е колонизаторската демокрация задържат властта с вс. средства дори убийства
18:00 07.10.2026
24 Цвете
18:00 07.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Софиянец
18:02 07.10.2026
27 Механик
Не мое да бъде. У европейска Франция да нямат пари, учители и училища??? Малеее, малкия Наполеночо Макарончо пак ша яде шамарената фабрика от дедо Бриджо.
18:02 07.10.2026
28 Пич
До коментар #6 от "Гост":Ти си от тези, на които трябва да се обяснява!!!
Тези действия са извършени от френските власти, следователно визирам френските власти, не всички французи!!!
Ако не си разбрал - питай, ще обяснявам още!!!
18:03 07.10.2026
29 Варненец
18:03 07.10.2026
30 Пич
До коментар #14 от "Децата не са деца, а изроди":Айде сега, раздаваш присъди все едно си безгрешен ангел небесен!!!
Като си разпериш крилцата ги огледай внимателно - дали пък не са на патица...?!
18:05 07.10.2026
31 Стойко
18:06 07.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Механик
До коментар #14 от "Децата не са деца, а изроди":Кой направи децата такива? По Тошово време колко такива имаше и къде ги държаха? М?
Какъв вечерен час, какво възпитание бе? Ми нали точно същата Франция ще ни посочи с пръст и ще ни обяви за садисти. И точно тия западняци ще натиснат НПО-тата да врякат, че децата са с нарушени права!?
18:06 07.10.2026
34 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #17 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":НАПРЕД ДЕЦА НА НАШАТА РОДИНА ДОЙДЕ НА СЛАВАТА ДЕНЯТ НИ Да живее Франция да живее свободата Напред напред вдигнете знаме
18:06 07.10.2026
35 1234
18:06 07.10.2026
36 Стефан Донев
18:07 07.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 млад еврас
18:07 07.10.2026
39 Есграон Великотърновский
18:08 07.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ИННА
Това е модно и си пускат селфита по медиите.
Този ученик е вдигнал гранатата да я хвърли обратно към полицаите!
Кой му е виновен?
Коментиран от #50
18:11 07.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Дориана
Пък ако прекараш една нощ в ареста ставаш звезда в училище и мацките ти се лепят!
Само че някой не е знаел, че с граната не се играе!
18:14 07.10.2026
44 До къде стигнаха
18:14 07.10.2026
45 Стоянчо Пуканката
18:15 07.10.2026
46 И за това
18:17 07.10.2026
47 123
18:19 07.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Това другари е
Народите се будят вече! Урсула ще бяга през глава, заедно с всичките мерцове, макарони, каи и барбарони... Съюза умира...
18:19 07.10.2026
50 Вдигнал я е
До коментар #41 от "ИННА":Може, ама тя не е негова! Полицията я е хвърлила към тях и неудачен тайминг!!! Гърми му в ръката...
18:21 07.10.2026
51 това са те ,извратените с ценностите
До коментар #1 от "Пич":Гейя е способен на всяко зло. Той е извратен примат. Децата са му чужди . Всяко зло в историята е тръгвало от франция и германия. На света са дали много повече варваризъм и жестокост , от култура и човечност.
18:22 07.10.2026
52 макарони без сирене
18:22 07.10.2026
53 Демокрация ли?!
18:23 07.10.2026
54 това са те
18:26 07.10.2026
55 САНДОКАН
До коментар #5 от "Буздуган":Има,има ще се скрие под на баба му фустата
18:27 07.10.2026