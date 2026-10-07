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Граната откъсна ръката на 15-годишен: Франция спира употребата им срещу протестиращи

Граната откъсна ръката на 15-годишен: Франция спира употребата им срещу протестиращи

7 Октомври, 2026 17:45 939 55

  • франция-
  • ученически протести-
  • лоран нюнес-
  • светошумови гранати

Решението е взето след инцидент, при който 15-годишно момче загуби ръката си по време на протест. Властите и учениците представят различни версии за случилото се.

Граната откъсна ръката на 15-годишен: Франция спира употребата им срещу протестиращи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Франция временно спря използването на светошумови гранати при протестите на гимназисти след инцидент, при който 15-годишно момче загуби ръката си. Решението обяви министърът на вътрешните работи Лоран Нюнес, който заяви, че употребата на гранатите ще бъде преустановена, докато обстоятелствата около случая не бъдат изяснени.

Инцидентът е станал в понеделник край гимназия „Огюст Беал“ в град Ленс, в северната част на страната. Версиите за случилото се се разминават. Според местните власти ученикът е вдигнал гранатата, преди тя да избухне. Протестиращи ученици твърдят, че тя е била изстреляна директно към него.

„Спирам употребата им при движението на гимназистите, докато не стане ясно какво се е случило в този случай“, заяви Лоран Нюнес.

Министърът определи инцидента като случай, който поставя сериозни въпроси пред Министерството на вътрешните работи. По думите му са започнали общо 18 проверки за действията на полицаи по време на протестите.

Протестите продължават

Демонстрациите започнаха заради недостиг на средства за образованието, недостиг на учители, остаряла училищна инфраструктура и натоварени учебни програми. Към протестите се присъединиха родители, учители, синдикати и студенти.

В сряда повече от 500 училища са били изцяло или частично затворени. В някои градове полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, след като на места се стигна до сблъсъци. Министерството на вътрешните работи съобщи за 488 арестувани, а 43 служители на силите за сигурност са били ранени.

Правозащитни организации и представители на ученическите движения обвиняват полицията в непропорционална употреба на сила срещу непълнолетни. Правителството осъжда насилието по време на протестите и заявява, че част от демонстрациите са били използвани от външни групи за улични безредици.

Правителството търси изход от кризата

Президентът Еманюел Макрон е провел извънредна среща с премиера Себастиен Льокорню и министрите на образованието и вътрешните работи. Льокорню, който призна легитимността на исканията на учениците, трябва да направи телевизионно обръщение за протестите и финансовото състояние на страната.

Синдикати и ученически организации призоваха за нови демонстрации. Междувременно разследването на инцидента в Ленс трябва да установи как точно е била използвана гранатата и дали действията на полицията са били съобразени с правилата.

Източници: bbc.com, aljazeera.com, irishtimes.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    27 6 Отговор
    Французите са изроди...!!!
    Да мятат гранати срещу деца, няма друго определение...!!!

    Коментиран от #6, #9, #14, #19, #51

    17:48 07.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 парадокс

    8 1 Отговор
    българин и революция,а иначе французите умеят да бранят свободата си!

    17:49 07.10.2026

  • 4 Реалист

    17 4 Отговор
    Френската фашистка полиция е мятала по децата нападателни гранати тип лимонка

    17:49 07.10.2026

  • 5 Буздуган

    14 1 Отговор
    Полицията използва насилие а протестиращите правят коктели молотов и стават все повече..! Накрая макарон няма да има къде да се скрие..

    Коментиран от #55

    17:49 07.10.2026

  • 6 Гост

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Ако определяш французите за изроди, то децата им какви са?

    Коментиран от #28

    17:50 07.10.2026

  • 7 Льо Пенк

    14 3 Отговор
    Фашизираната полиция на Макрон

    17:50 07.10.2026

  • 8 Пафката

    5 1 Отговор
    Гранати тип 500 грама ТNТ

    17:51 07.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Убиват децата

    10 5 Отговор
    с гранати вече тези атлантически фашисти

    Коментиран от #21, #23

    17:54 07.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гражданска война

    12 3 Отговор
    Сега не само учениците, но и техните родители и цяла Франция ще излезе и с Макарона е свършено.. и с Франция, която в момента е в предфалитно състояние.

    Коментиран от #40

    17:56 07.10.2026

  • 17 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 1 Отговор
    Франция от люлка на демокрацията и свободата се превърна във вертеп Като ФРАНКОФОН И ПОДДРЪЖНИК НА ЧОВЕШКИТЕ СВОБОДИ ПРОТЕСТИРАМ СРЕЩУ ЧОВЕКОНЕНАВИСТНОТО ФРЕНСКО ПРАВИТЕЛСТВО

    Коментиран от #34

    17:56 07.10.2026

  • 18 Франция на Макрон

    9 3 Отговор
    вече е пълноправен член в Европейската асоциация на зоопарковете

    17:56 07.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тихо нацист

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Децата не са деца, а изроди":

    Не те ли е срам така да говориш и да дехуманизираш стотици хиляди души ? Нещо много ангро го даваш

    17:58 07.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ФРАНЦИЯ БЕ ДОТУК

    14 1 Отговор
    ЗАПОЧНА 2ра ФРЕНСКА РЕВОЛЮЦИЯ. ХОРАТА СА ТОТАЛНО ОБЕЗВЕРЕНИ И ЗАГУБИЛИ НАДЕЖДА.

    17:59 07.10.2026

  • 23 Реалист

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Убиват децата":

    Това е колонизаторската демокрация задържат властта с вс. средства дори убийства

    18:00 07.10.2026

  • 24 Цвете

    8 1 Отговор
    ГРАНАТИ СРЕЩУ ДЕЦА? СИСТЕМАТА НА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ Е ЗАКОСТЕНЯЛА ПОВЕЧЕ ОТ 25 ГОДИНИ. АБСОЛЮТНО СА ПРАВИ ДА ПРОТЕСТИРАТ.

    18:00 07.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Софиянец

    7 1 Отговор
    Ехааа, каква западна цивилизация и демокрация! Ако не си доволен от режима и посмееш да изявиш гласа си, ти хвърлят граната в ръцете! Топ! Да живей ес!

    18:02 07.10.2026

  • 27 Механик

    5 0 Отговор
    "Демонстрациите започнаха заради недостиг на средства за образованието, недостиг на учители, остаряла училищна инфраструктура"
    Не мое да бъде. У европейска Франция да нямат пари, учители и училища??? Малеее, малкия Наполеночо Макарончо пак ша яде шамарената фабрика от дедо Бриджо.

    18:02 07.10.2026

  • 28 Пич

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Ти си от тези, на които трябва да се обяснява!!!
    Тези действия са извършени от френските власти, следователно визирам френските власти, не всички французи!!!
    Ако не си разбрал - питай, ще обяснявам още!!!

    18:03 07.10.2026

  • 29 Варненец

    7 1 Отговор
    Райската градина на Урсула!

    18:03 07.10.2026

  • 30 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Децата не са деца, а изроди":

    Айде сега, раздаваш присъди все едно си безгрешен ангел небесен!!!
    Като си разпериш крилцата ги огледай внимателно - дали пък не са на патица...?!

    18:05 07.10.2026

  • 31 Стойко

    2 0 Отговор
    Палките, сълзотворния газ, водните оръдия и гестаповците, ако не свършат работа, в 🇪🇺 се ползват гранати! После ще викнат и танковете!

    18:06 07.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Механик

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Децата не са деца, а изроди":

    Кой направи децата такива? По Тошово време колко такива имаше и къде ги държаха? М?
    Какъв вечерен час, какво възпитание бе? Ми нали точно същата Франция ще ни посочи с пръст и ще ни обяви за садисти. И точно тия западняци ще натиснат НПО-тата да врякат, че децата са с нарушени права!?

    18:06 07.10.2026

  • 34 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    НАПРЕД ДЕЦА НА НАШАТА РОДИНА ДОЙДЕ НА СЛАВАТА ДЕНЯТ НИ Да живее Франция да живее свободата Напред напред вдигнете знаме

    18:06 07.10.2026

  • 35 1234

    4 0 Отговор
    Не ми се мисли какъв вой щяха да надават нашите жълто-павтеници, ако това се беше случило в Москва, сега мълчат и се правят, че нищо не се е случило, правилната демокрация ;-)!

    18:06 07.10.2026

  • 36 Стефан Донев

    3 1 Отговор
    Хората във Франция не са тъпи овци като българите. Децата стачкуват защото искат образование. У нас ганю стачкува за бира и кебапчета.

    18:07 07.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 млад еврас

    7 0 Отговор
    Това е европейската демокрация, протестите на децата са смазвани с палми, бухалки, водни оръдия и гранати, най демократично разбира се, това са демократични побой и дори откъсване на ръката, ако беше в Русия къв вой щеше да бъде, примерно протестите за свобода са смазвани от полиция и жандармерия и кво ли не, но щом е във Франция няма проблем да смажат протестите за свобода и демокрация и да обявят, че се борят за спазване на реда и спокойствието от безредици, все едно е след някой мач безредици, народа на Франция се бори за свобода и демокрация от политическата и корпоративна диктатура на ЕС режима.

    18:07 07.10.2026

  • 39 Есграон Великотърновский

    4 0 Отговор
    Да дойдат учениците да учат у нас, тук имаме 50 университета, които реално са на ниво гимназия.

    18:08 07.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ИННА

    2 2 Отговор
    Защо се е стигнало до сблъсъци на учениците с полицията? На много кадри се вижда как учениците агресивно атакуват полицаите.
    Това е модно и си пускат селфита по медиите.
    Този ученик е вдигнал гранатата да я хвърли обратно към полицаите!

    Кой му е виновен?

    Коментиран от #50

    18:11 07.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Дориана

    1 2 Отговор
    За днешните глезльовци е модерно да се буташ с полицаите.
    Пък ако прекараш една нощ в ареста ставаш звезда в училище и мацките ти се лепят!

    Само че някой не е знаел, че с граната не се играе!

    18:14 07.10.2026

  • 44 До къде стигнаха

    4 0 Отговор
    Органите на реда да късат ръце на деца??? Това е ужас-демокрация! Микронът веднага да подаде оставка!

    18:14 07.10.2026

  • 45 Стоянчо Пуканката

    7 0 Отговор
    Тоталитарна Франция доказа за пореден път човеконенавистническата си същност. Тиранинът Макрон немедленно трябва да бъде отведен с белезници в Хага и строго съден за престъпления срещу човечеството!

    18:15 07.10.2026

  • 46 И за това

    3 0 Отговор
    Ли е виновна Русия

    18:17 07.10.2026

  • 47 123

    3 0 Отговор
    Демокрация брате! Избиват и собствените си деца в името на парите!

    18:19 07.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Това другари е

    2 0 Отговор
    Гражданска война! Уж ученици само? А родителите, кво? Гледат, как франсето потъва финансово и всячески, докато раздвижват военната машина за война с Русия? И хвърлят милиарди на фашисти за яхти, златни тоалетни и ала бала...?
    Народите се будят вече! Урсула ще бяга през глава, заедно с всичките мерцове, макарони, каи и барбарони... Съюза умира...

    18:19 07.10.2026

  • 50 Вдигнал я е

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "ИННА":

    Може, ама тя не е негова! Полицията я е хвърлила към тях и неудачен тайминг!!! Гърми му в ръката...

    18:21 07.10.2026

  • 51 това са те ,извратените с ценностите

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Гейя е способен на всяко зло. Той е извратен примат. Децата са му чужди . Всяко зло в историята е тръгвало от франция и германия. На света са дали много повече варваризъм и жестокост , от култура и човечност.

    18:22 07.10.2026

  • 52 макарони без сирене

    1 0 Отговор
    Толкова милиарди се наляха в тоалетната украйна, а Европа няма пари да образова децата си.

    18:22 07.10.2026

  • 53 Демокрация ли?!

    2 0 Отговор
    Ето ви демокрация! Гледайте и си записвайте внимателно!!!

    18:23 07.10.2026

  • 54 това са те

    2 0 Отговор
    френските евроизроди си трепат децата ! а за бандеровците дават милиарди евро.

    18:26 07.10.2026

  • 55 САНДОКАН

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Буздуган":

    Има,има ще се скрие под на баба му фустата

    18:27 07.10.2026

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