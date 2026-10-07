Граната откъсна ръката на 15-годишен: Франция спира употребата им срещу протестиращи

Франция временно спря използването на светошумови гранати при протестите на гимназисти след инцидент, при който 15-годишно момче загуби ръката си. Решението обяви министърът на вътрешните работи Лоран Нюнес, който заяви, че употребата на гранатите ще бъде преустановена, докато обстоятелствата около случая не бъдат изяснени.

Инцидентът е станал в понеделник край гимназия „Огюст Беал“ в град Ленс, в северната част на страната. Версиите за случилото се се разминават. Според местните власти ученикът е вдигнал гранатата, преди тя да избухне. Протестиращи ученици твърдят, че тя е била изстреляна директно към него.

„Спирам употребата им при движението на гимназистите, докато не стане ясно какво се е случило в този случай“, заяви Лоран Нюнес.

Министърът определи инцидента като случай, който поставя сериозни въпроси пред Министерството на вътрешните работи. По думите му са започнали общо 18 проверки за действията на полицаи по време на протестите.

Протестите продължават

Демонстрациите започнаха заради недостиг на средства за образованието, недостиг на учители, остаряла училищна инфраструктура и натоварени учебни програми. Към протестите се присъединиха родители, учители, синдикати и студенти.

В сряда повече от 500 училища са били изцяло или частично затворени. В някои градове полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, след като на места се стигна до сблъсъци. Министерството на вътрешните работи съобщи за 488 арестувани, а 43 служители на силите за сигурност са били ранени.

Правозащитни организации и представители на ученическите движения обвиняват полицията в непропорционална употреба на сила срещу непълнолетни. Правителството осъжда насилието по време на протестите и заявява, че част от демонстрациите са били използвани от външни групи за улични безредици.

Правителството търси изход от кризата

Президентът Еманюел Макрон е провел извънредна среща с премиера Себастиен Льокорню и министрите на образованието и вътрешните работи. Льокорню, който призна легитимността на исканията на учениците, трябва да направи телевизионно обръщение за протестите и финансовото състояние на страната.

Синдикати и ученически организации призоваха за нови демонстрации. Междувременно разследването на инцидента в Ленс трябва да установи как точно е била използвана гранатата и дали действията на полицията са били съобразени с правилата.

Източници: bbc.com, aljazeera.com, irishtimes.com