Германската армия започна първите си тактически изпитания на дронове камикадзе по време на военното учение Freedom Shield в Литва. Тестовете се провеждат на полигона Руднинкай, близо до границата с Беларус, а използваните дронове са произведени от германските компании Helsing и Stark. Те са оборудвани с инертни бойни глави и поразяват основни бойни танкове в тренировъчни сценарии.

По данни на Reuters изпитанията са част от най-голямото германско военно учение в Литва досега. В него участват около 3800 военнослужещи, както и подразделения от общо осем държави от НАТО. Bundeswehr посочва, че маневрите включват преминаване през река Неман, комбинирани действия на танкови и пехотни подразделения, използване на дронове и радиоелектронна борба.

Изпитание на нови оръжия

Кръжащите боеприпаси, наричани още дронове камикадзе, могат да останат във въздуха над определен район, преди да се насочат към избрана цел и да се взривят при удара. Германия реши да закупи този тип оръжия през 2025 г. след години на политически спорове около въоръжените безпилотни системи.

Няколко дни преди изпитанията на дроновете германски военнослужещи са тествали и софтуера Clarity на Helsing. Системата използва изкуствен интелект, за да обработва данни от спътници, дронове и други сензори, да ги анализира и да предлага възможни действия. Решението за използване на оръжие остава част от командния процес.

Генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, началник на германската армия, определи двата вида системи като „незаменими за съвременната война“. Преди да заеме настоящия си пост, той е отговарял за германските оръжейни доставки за Украйна. През февруари се очаква Фройдинг да стане началник на отбраната на Германия.

Постоянна германска бригада в Литва

Берлин пое ангажимент през 2023 г. да разположи постоянно бойна бригада в Литва. Panzerbrigade 45 „Литва“ ще бъде базирана в Руднинкай и Рукла и трябва да достигне пълен състав до края на 2027 г. Тя ще включва около 5000 военнослужещи и 2000 превозни средства, сред които десетки танкове. Около 1800 германски военнослужещи вече са в Литва.

Според германските планове 45-а бронирана бригада ще бъде сред първите формирования, които ще получат новите дронове. Изпитанията в Литва се провеждат паралелно с тестове на системите в Германия, където вариантите HX-2 на Helsing и Virtus на Stark са преминали изпитания с бойна стрелба. Първите доставки за обучение на военнослужещи се очакват до края на 2026 г., а въоръжаването на бригадата в Литва е планирано за 2027 г.

НАТО предупреждава за нарастваща заплаха от Русия, докато Москва отрича агресивни намерения и обвинява алианса, че засилва напрежението с разширяването си към съседни територии. Разполагането на германската бригада е първото постоянно базиране на бойно германско съединение извън страната.

Източници: internazionale.it, uk.marketscreener.com, defensenews.com