Олександър Сирски защити решенията си като командващ украинската армия и заяви, че е трябвало да направи всичко възможно, за да спре руските сили. В интервю с лорд Ашкрофт генералът разказва за отбраната на Киев, контраофанзивата в Харков и настъплението в руската Курска област.

Сирски е сред най-противоречивите украински военни командири. Поддръжниците му го описват като офицер, който предпочита фронтовата линия пред политическите кабинети. Критиците му го наричат „Касапина от Бахмут“ и твърдят, че е допускал прекалено големи загуби в боевете за града.

Операцията в Курск

На 6 август 2024 г. украинските сили започват мащабно навлизане в Курска област. До края на първата седмица те завземат близо 400 квадратни мили руска територия и най-малко 28 населени места. В следващия етап украинското настъпление обхваща още около 100 квадратни мили.

Операцията повишава бойния дух в Украйна и превръща украинските военнослужещи в първите чужди войници, стъпили на руска територия от десетилетия. По данни, цитирани от Daily Mail, възстановяването на руския контрол отнема почти година, а сраженията и изтеглянето водят до тежки украински загуби.

„Курската офанзива постигна всички поставени цели. Искахме да нарушим руските планове за завземане на нашите територии и избрахме Курск, защото там плътността на руската отбрана беше най-слаба“, казва Сирски.

По думите му подготовката за операцията започва месеци по-рано. Украинското командване избира района в момент, когато руските сили се подготвят за нови атаки по фронта.

Отбраната на Киев

Сирски определя защитата на Киев през първите дни на пълномащабното нахлуване като едно от най-важните си постижения. Още преди началото на войната той смята, че руските военни учения по границите са подготовка за реална атака.

На 23 февруари 2022 г. генералът свиква спешна среща с командири, представители на Националната гвардия, полицията, тренировъчните центрове и местната власт. Целта е да бъде организирана отбраната на украинската столица.

На следващия ден руските сили започват пълномащабното нахлуване. Специални части и десантни подразделения достигат до покрайнините на Киев, но са отблъснати от украинските защитници. През април 2022 г. президентът Володимир Зеленски удостоява Сирски със званието Герой на Украйна.

Контраофанзивата в Харков

Другата операция, която Сирски посочва като свое ключово постижение, е украинската контраофанзива в Харковска област през септември и октомври 2022 г. В резултат на поредица от тактически ходове украинските сили си връщат около 450 квадратни мили територия.

„И при защитата на Киев, и при контраофанзивата в Харков бяхме числено превъзхождани“, казва генералът.

В интервюто Сирски отхвърля представата, че решенията му са били продиктувани от безразличие към войниците. Той признава тежестта на загубите, но настоява, че действията му са били насочени към спиране на руското настъпление и запазване на украинската държава.

Източници: dailymail.com