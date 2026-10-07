Войната ще бъде прекратена не чрез преговори, а чрез действията на украинските сили

Войната между Русия и Украйна няма да приключи с преговори, а с действията на Силите за отбрана на Украйна. Това заяви политологът Гела Васадзе в ефира на FREEДОМ, цитиран от UATV. По думите му дипломатическите контакти с Москва могат да имат значение, но няма да бъдат решаващият фактор за прекратяването на бойните действия.
Васадзе определи планираните за края на октомври дипломатически усилия като инструмент за „сверяване на часовниците“. Той смята, че разговорите могат да покажат позициите на страните, но не очаква сами по себе си да накарат Кремъл да спре войната.„Всички прекрасно знаем, че диктаторът Путин не възнамерява да прекратява войната. Войната вече е станала негово естествено състояние. Явно не преговорите, а действията на Силите за отбрана на Украйна ще го принудят да я прекрати“, заяви Васадзе.
Като фактор, който според него може да промени ситуацията, политологът посочи развитието на украинската балистична програма. Той заяви, че Украйна вече разполага със собствена балистика и че именно това доближава края на войната. В оценката му краят на конфликта означава поражение на Руската федерация.
Русия е ограничена в натиска срещу Армения
Васадзе коментира и руските заплахи към Армения заради сближаването ѝ с Европейския съюз. Според него Москва няма достатъчно инструменти за повторение на натиска, упражнен по-рано срещу Грузия, тъй като ресурсите ѝ са ограничени от войната в Украйна.
Политологът посочи, че Армения няма обща граница с Русия, а нейното ръководство постепенно се опитва да намали зависимостта си от Москва. Затова, по думите му, паралелите между арменската и грузинската ситуация не са напълно приложими.„Този набор от инструменти, който Москва имаше тогава срещу Грузия, сега просто не съществува срещу Ереван“, каза Васадзе.
Той припомни, че натискът срещу Грузия е включвал икономически санкции, транспортна и енергийна блокада, а след това и война. Според оценката му действията на украинските сили постепенно намаляват военния потенциал на Русия и ограничават възможностите ѝ да влияе върху съседни държави.
Източник: uatv.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Междувременно
Коментиран от #9, #17, #51
22:18 07.10.2026
3 Последния Софиянец
22:18 07.10.2026
4 Дякон Унуфрий Араллампиев
22:19 07.10.2026
5 Буздуган
Коментиран от #20
22:19 07.10.2026
6 така, така
Даже за Амения, която се очаква да познава много добре е в огромна заблуда. Очевидно, човека не е на тази земя, а това си е паталогичен случай
Коментиран от #36
22:19 07.10.2026
7 Сандо
Коментиран от #26
22:19 07.10.2026
8 А ,сега де,
22:20 07.10.2026
9 да питам
До коментар #2 от "Междувременно":А на левият бряг , рознята добре ли са ?
Коментиран от #40
22:20 07.10.2026
10 Гост
22:20 07.10.2026
11 Папата каза:
22:21 07.10.2026
12 Радев е прав
22:22 07.10.2026
13 История
Коментиран от #21
22:22 07.10.2026
14 мароууу
22:22 07.10.2026
15 Българин
Коментиран от #25, #45, #48
22:24 07.10.2026
16 Читател
22:25 07.10.2026
17 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #2 от "Междувременно":Важно е че има тенджери и бисквити ала Нюланд Който има акъл ще напусне Киев Иде студен атмосферен фронт Фелдмаршал ЗИМА чука на вратата
22:25 07.10.2026
18 Верно ли
22:26 07.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Лопеп
До коментар #13 от "История":Ако направим Референдум и България се присъедини към Северна Македония автоматично излизаме от ЕС и Еврозоната.
Коментиран от #28
22:29 07.10.2026
22 Ттт
22:29 07.10.2026
23 Соломон
Да ни е жив и здрав най-великият човек на света!
22:30 07.10.2026
24 не може да бъде
22:31 07.10.2026
25 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #15 от "Българин":Братле Моето БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО НЕ ПОДЛЕЖИ НА КОМЕНТАР Ако само поискам за месец мога да извадя френско гражданство защото отговарям на всички условия За Руско ще ми трябва малко повече време защото съм гражданин на ЕС И пак ще съм същият Самокритичен и критичен и те така те
22:31 07.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 А50
22:33 07.10.2026
30 жик так
В крайна сметка живота е ваш и гробищата също !!
Коментиран от #49
22:33 07.10.2026
31 Няма нормално решение
22:33 07.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ТОАА
22:34 07.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Поправка
Войната ще бъде прекратена не чрез преговори, а чрез действията на руските сили
22:34 07.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Пълна е да
До коментар #32 от "пълна глупост":Само ако беше единствената в света, но за ваш лош късмет има още такива.
22:36 07.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Механик
22:37 07.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Сатана Z
Надежди - говежди.
22:40 07.10.2026
42 Нима
До коментар #32 от "пълна глупост":Само Афганистан е побеждавал няколко ядрени сили последните десетилетия. За разни виетнамци и северно корейци да не отваряме дума. СССР дори беше още по-ядрена и много по-могъща от Русия, преди Афганците да я разпаднат.
22:41 07.10.2026
43 извод
22:42 07.10.2026
44 Хохо
Хаха
22:43 07.10.2026
45 Не можахме да защитим
До коментар #15 от "Българин":На ай катипут ката-та затуй така....
22:43 07.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 да питам
До коментар #40 от "Да! Добре са!":Колко па да ги "дънят" ?! Достасе проточи ВСВ-ото ..😁
22:43 07.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Именно това е Комунизъм
До коментар #2 от "Междувременно":При нас при комунизма беше така - ток няма, вода няма, парно няма... дефицит на това, дефицит на онова... по 20 години чакаш за жилище, по десетилетие за автомобил и телефон.
22:48 07.10.2026
52 Баш азбуката да намесим
До коментар #48 от "Баш Българин":Не стига, че руснаците ползват българската азбука и доста голям брой български думи имат в състава на руския и украинския, защо българина да учи руски, така ви свикнаха под съветска окупация ли? Да вземе руснака и украинеца да научат български най-после.
22:51 07.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Факт
23:00 07.10.2026
55 Мормота
23:10 07.10.2026