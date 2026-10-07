Войната ще бъде прекратена не чрез преговори, а чрез действията на украинските сили

Войната между Русия и Украйна няма да приключи с преговори, а с действията на Силите за отбрана на Украйна. Това заяви политологът Гела Васадзе в ефира на FREEДОМ, цитиран от UATV. По думите му дипломатическите контакти с Москва могат да имат значение, но няма да бъдат решаващият фактор за прекратяването на бойните действия.

Васадзе определи планираните за края на октомври дипломатически усилия като инструмент за „сверяване на часовниците“. Той смята, че разговорите могат да покажат позициите на страните, но не очаква сами по себе си да накарат Кремъл да спре войната.

„Всички прекрасно знаем, че диктаторът Путин не възнамерява да прекратява войната. Войната вече е станала негово естествено състояние. Явно не преговорите, а действията на Силите за отбрана на Украйна ще го принудят да я прекрати“, заяви Васадзе.

Като фактор, който според него може да промени ситуацията, политологът посочи развитието на украинската балистична програма. Той заяви, че Украйна вече разполага със собствена балистика и че именно това доближава края на войната. В оценката му краят на конфликта означава поражение на Руската федерация.

Русия е ограничена в натиска срещу Армения

Васадзе коментира и руските заплахи към Армения заради сближаването ѝ с Европейския съюз. Според него Москва няма достатъчно инструменти за повторение на натиска, упражнен по-рано срещу Грузия, тъй като ресурсите ѝ са ограничени от войната в Украйна.

Политологът посочи, че Армения няма обща граница с Русия, а нейното ръководство постепенно се опитва да намали зависимостта си от Москва. Затова, по думите му, паралелите между арменската и грузинската ситуация не са напълно приложими.

„Този набор от инструменти, който Москва имаше тогава срещу Грузия, сега просто не съществува срещу Ереван“, каза Васадзе.

Той припомни, че натискът срещу Грузия е включвал икономически санкции, транспортна и енергийна блокада, а след това и война. Според оценката му действията на украинските сили постепенно намаляват военния потенциал на Русия и ограничават възможностите ѝ да влияе върху съседни държави.

Източник: uatv.ua