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Войната ще бъде прекратена не чрез преговори, а чрез действията на украинските сили
  Тема: Украйна

Войната ще бъде прекратена не чрез преговори, а чрез действията на украинските сили

7 Октомври, 2026 22:16 1 785 55

  • гела васадзе-
  • украйна-
  • русия-
  • мирни преговори-
  • сили за отбрана

Политолог заяви, че украинските военни действия са факторът, който може да принуди Владимир Путин да прекрати войната

Войната ще бъде прекратена не чрез преговори, а чрез действията на украинските сили - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Войната между Русия и Украйна няма да приключи с преговори, а с действията на Силите за отбрана на Украйна. Това заяви политологът Гела Васадзе в ефира на FREEДОМ, цитиран от UATV. По думите му дипломатическите контакти с Москва могат да имат значение, но няма да бъдат решаващият фактор за прекратяването на бойните действия.

Васадзе определи планираните за края на октомври дипломатически усилия като инструмент за „сверяване на часовниците“. Той смята, че разговорите могат да покажат позициите на страните, но не очаква сами по себе си да накарат Кремъл да спре войната.

„Всички прекрасно знаем, че диктаторът Путин не възнамерява да прекратява войната. Войната вече е станала негово естествено състояние. Явно не преговорите, а действията на Силите за отбрана на Украйна ще го принудят да я прекрати“, заяви Васадзе.

Като фактор, който според него може да промени ситуацията, политологът посочи развитието на украинската балистична програма. Той заяви, че Украйна вече разполага със собствена балистика и че именно това доближава края на войната. В оценката му краят на конфликта означава поражение на Руската федерация.

Русия е ограничена в натиска срещу Армения

Васадзе коментира и руските заплахи към Армения заради сближаването ѝ с Европейския съюз. Според него Москва няма достатъчно инструменти за повторение на натиска, упражнен по-рано срещу Грузия, тъй като ресурсите ѝ са ограничени от войната в Украйна.

Политологът посочи, че Армения няма обща граница с Русия, а нейното ръководство постепенно се опитва да намали зависимостта си от Москва. Затова, по думите му, паралелите между арменската и грузинската ситуация не са напълно приложими.

„Този набор от инструменти, който Москва имаше тогава срещу Грузия, сега просто не съществува срещу Ереван“, каза Васадзе.

Той припомни, че натискът срещу Грузия е включвал икономически санкции, транспортна и енергийна блокада, а след това и война. Според оценката му действията на украинските сили постепенно намаляват военния потенциал на Русия и ограничават възможностите ѝ да влияе върху съседни държави.

Източник: uatv.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Междувременно

    63 6 Отговор
    На десния бряг в Киев няма нито ток, нито вода нито газ!....декомунизация!

    Коментиран от #9, #17, #51

    22:18 07.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    8 22 Отговор
    а 12 дни Украйна удари 172 кораба.Гответе се за голямо поскъпване и дефицит на стоки.

    22:18 07.10.2026

  • 4 Дякон Унуфрий Араллампиев

    22 1 Отговор
    За Гела разбрахме ама къде е КАМШИК ТОДОРА Пак необмислени словоизлияния

    22:19 07.10.2026

  • 5 Буздуган

    47 4 Отговор
    Официални данни сочат че на украинския фронт има около 75.000 жени ...! Колко са останали живи е тайна ..! Идва ред на децата явно те ще сложат края на войната...! Тъжна КАРТИНКА..!

    Коментиран от #20

    22:19 07.10.2026

  • 6 така, така

    40 3 Отговор
    изглежда, че Гела Васадзе живее в друг свят.
    Даже за Амения, която се очаква да познава много добре е в огромна заблуда. Очевидно, човека не е на тази земя, а това си е паталогичен случай

    Коментиран от #36

    22:19 07.10.2026

  • 7 Сандо

    47 2 Отговор
    Едно прекрасно действие на украинците,с което те ще прекратят войната е да вдигнат високо ръце и да се предадат с надеждата,че времената от УССР ще се върнат.А после на Русия и предстои още по-тежка задача:да спаси Европа.

    Коментиран от #26

    22:19 07.10.2026

  • 8 А ,сега де,

    17 0 Отговор
    ново 20.😅

    22:20 07.10.2026

  • 9 да питам

    5 19 Отговор

    До коментар #2 от "Междувременно":

    А на левият бряг , рознята добре ли са ?

    Коментиран от #40

    22:20 07.10.2026

  • 10 Гост

    20 1 Отговор
    Ще се предадат? Докато са живи? Или, ще измрат до последният/ ната и ще спрат русите, м?

    22:20 07.10.2026

  • 11 Папата каза:

    36 2 Отговор
    Бялото знаме - докато все още има кой да го развее!

    22:21 07.10.2026

  • 12 Радев е прав

    3 21 Отговор
    Първо Украйна го дава с 200 на Русия, след това идва дипломацията и се сяда на масата за преговори.

    22:22 07.10.2026

  • 13 История

    4 25 Отговор
    Отслабването на Русия и САЩ би отворило път към обединението на Румъния с Молдова и България с Македония. Това обединение, ще бъде полезна и за Европейския съюз. Мисля че няма да има по-добри времена за това да се случи по мирен път без военни действия, или поне с няколко мирни протестни нотимот съседни страни.

    Коментиран от #21

    22:22 07.10.2026

  • 14 мароууу

    17 0 Отговор
    и ти едни източници ползваш ...

    22:22 07.10.2026

  • 15 Българин

    3 25 Отговор
    Много от пишещите е необходимо да минете извънреден и опреснителен кирст по възстановяване на българското си самосъзнание! В противен случай отнемане на българското гражданство и чупката. Ще ми защитават Путин?

    Коментиран от #25, #45, #48

    22:24 07.10.2026

  • 16 Читател

    19 1 Отговор
    Да заглавието е вярно но сте забравили да напишете че ще стане с белият флаг.

    22:25 07.10.2026

  • 17 Дякон Унуфрий Араллампиев

    18 0 Отговор

    До коментар #2 от "Междувременно":

    Важно е че има тенджери и бисквити ала Нюланд Който има акъл ще напусне Киев Иде студен атмосферен фронт Фелдмаршал ЗИМА чука на вратата

    22:25 07.10.2026

  • 18 Верно ли

    19 1 Отговор
    Кои действия по-точно? Удари под чужд флаг? Пак нечии мокри сънища трябва да четем, а?

    22:26 07.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Лопеп

    10 4 Отговор

    До коментар #13 от "История":

    Ако направим Референдум и България се присъедини към Северна Македония автоматично излизаме от ЕС и Еврозоната.

    Коментиран от #28

    22:29 07.10.2026

  • 22 Ттт

    2 13 Отговор
    Няма да спекулирам кой ще победи, но тази война ще бъде прекратена едва след като едната държава напълно унищожи другата. Само една от двете държави ще продължи да съществува след войната. Или Украйна, или Руската Федерация ще изчезнат от картата. По-важното за нас е, коя от двете държави предпочитаме да продължи да съществува и с коя от тях можем да имаме нормални равнопоставени отношения. Ако победи другата, ще бъде много зле за България и скоро след това може също да изчезне от картата.

    22:29 07.10.2026

  • 23 Соломон

    19 2 Отговор
    Честит рожден Ден на Владимир Путин!

    Да ни е жив и здрав най-великият човек на света!

    22:30 07.10.2026

  • 24 не може да бъде

    14 3 Отговор
    Авторът е пропуснал да каже .-войната ще бъде приключена от действията на украинските сили ако останат такива!?

    22:31 07.10.2026

  • 25 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Братле Моето БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО НЕ ПОДЛЕЖИ НА КОМЕНТАР Ако само поискам за месец мога да извадя френско гражданство защото отговарям на всички условия За Руско ще ми трябва малко повече време защото съм гражданин на ЕС И пак ще съм същият Самокритичен и критичен и те така те

    22:31 07.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 А50

    12 0 Отговор
    Е да де, ама после такива умници си забравят удобно твърденията и викат що така лошо бият руснаците

    22:33 07.10.2026

  • 30 жик так

    6 2 Отговор
    Това го четем пета година .
    В крайна сметка живота е ваш и гробищата също !!

    Коментиран от #49

    22:33 07.10.2026

  • 31 Няма нормално решение

    2 7 Отговор
    Поставете се на мястото на Пусин.Ако прекрати войната,кво прайме?

    22:33 07.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ТОАА

    11 5 Отговор
    Някога Германия не успя с 5 млн войници пред портите на Кремъл и с над 28 млн руски жертви, едва ли някога на разрушена малка Украйна с нейните едвам 900 000 армия разпръсната из цяла Украйна и ежедневно унищожавана в индустриално количество внад 25% превзета вече Украйна, за 4 години втора световна Русия не се даде на три огромни армии които я атакуват от всички страни та сега ли с тези твърде малко жертви ,з а 4 не са 28 млн а едвам 140 000 при а до 28 млн като при Втората световна то сегашното население на Украйна е дори по малко от жертвите на Русия през Втората световна, а при постоянното увеличаване на военните там като дори се мисли да имат 7 млн армия Москва то Киев него виждам да побеждава

    22:34 07.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Поправка

    13 4 Отговор
    След Минските споразумения и лъжите на НАТО

    Войната ще бъде прекратена не чрез преговори, а чрез действията на руските сили

    22:34 07.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Пълна е да

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "пълна глупост":

    Само ако беше единствената в света, но за ваш лош късмет има още такива.

    22:36 07.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Механик

    0 4 Отговор
    Аааа, хубаво.

    22:37 07.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Кратко и ясно:
    Надежди - говежди.

    22:40 07.10.2026

  • 42 Нима

    4 7 Отговор

    До коментар #32 от "пълна глупост":

    Само Афганистан е побеждавал няколко ядрени сили последните десетилетия. За разни виетнамци и северно корейци да не отваряме дума. СССР дори беше още по-ядрена и много по-могъща от Русия, преди Афганците да я разпаднат.

    22:41 07.10.2026

  • 43 извод

    5 2 Отговор
    Ако спиш на мокри вестници резултата е очевиден.

    22:42 07.10.2026

  • 44 Хохо

    0 2 Отговор
    Хаха
    Хаха

    22:43 07.10.2026

  • 45 Не можахме да защитим

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    На ай катипут ката-та затуй така....

    22:43 07.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 да питам

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Да! Добре са!":

    Колко па да ги "дънят" ?! Достасе проточи ВСВ-ото ..😁

    22:43 07.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Именно това е Комунизъм

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Междувременно":

    При нас при комунизма беше така - ток няма, вода няма, парно няма... дефицит на това, дефицит на онова... по 20 години чакаш за жилище, по десетилетие за автомобил и телефон.

    22:48 07.10.2026

  • 52 Баш азбуката да намесим

    3 2 Отговор

    До коментар #48 от "Баш Българин":

    Не стига, че руснаците ползват българската азбука и доста голям брой български думи имат в състава на руския и украинския, защо българина да учи руски, така ви свикнаха под съветска окупация ли? Да вземе руснака и украинеца да научат български най-после.

    22:51 07.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Факт

    1 0 Отговор
    Целият колективен запад е в поза партер пет години пред император Путин.

    23:00 07.10.2026

  • 55 Мормота

    0 0 Отговор
    Точно така е, вечна слава

    23:10 07.10.2026

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