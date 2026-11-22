Съединените щати работят за бъдеще, в което Украйна ще бъде в безопасност, Европа ще стане по-силна, а Русия и НАТО ще имат взаимни уверения, че не търсят конфронтация. Това заяви специалният пратеник на президента Доналд Тръмп Джаред Къшнър в публикация в социалната мрежа X.

„Стремим се към бъдеще, в което Украйна ще бъде в безопасност, Европа ще стане по-силна, Русия ще бъде уверена, че НАТО не търси конфронтация, а НАТО и партньорите му ще бъдат уверени, че Русия ще уважава суверенитета и сигурността на съседите си“, написа Къшнър.

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Посланието е част от дипломатическите усилия на Вашингтон за прекратяване на войната между Русия и Украйна и за договаряне на по-широка рамка за европейската сигурност. В тях участват американските представители Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, както и украински и европейски представители.

Разминаване между Вашингтон и Москва

На 19 ноември Къшнър заяви, че според него Русия е готова да приеме гаранции за сигурността на Украйна, сходни с тези на НАТО. По думите му американските преговарящи са постигнали напредък по идеята всяка бъдеща гаранция за Киев да се основава на принципа за колективна отбрана, заложен в член 5 на Северноатлантическия договор.

Москва обаче даде различен сигнал. Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че Русия не приема гаранции, които биха превърнали Украйна в своеобразен член на НАТО или биха я обвързали с член 5. Това разминаване показва, че позициите по бъдещия статут на Украйна и европейската система за сигурност остават далеч една от друга.

Европа трябва да участва в преговорите

Къшнър заяви по-рано, че САЩ улесняват прякото взаимодействие между Русия и европейските държави. Според него бъдещото споразумение трябва да включва сигурността на Украйна, подкрепа за украинската армия и механизми за предотвратяване на нова ескалация.

Вашингтон настоява европейските държави да участват пряко в следващите многостранни разговори. Сред обсъжданите теми са гаранциите за Украйна, комуникацията между военните, прозрачността и взаимните мерки за намаляване на риска от инциденти.

Европейски представители подчертават, че НАТО трябва да остане основен стълб на колективната отбрана на континента. Така американското предложение за намаляване на напрежението с Москва се сблъсква с настояването на европейските съюзници гаранциите за Украйна да не отслабват ролята на Алианса.

Източници: apnews.com, cbsnews.com, themoscowtimes.com