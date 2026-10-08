Двама загинаха при руска атака по блок в Киев

Двама души са загинали при руска атака по многоетажна жилищна сграда в Киев, съобщи Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации. Ударът е нанесен вечерта на 7 октомври в Десненския район на украинската столица.
В сградата е избухнал пожар, а част от конструкцията е разрушена на нивото на 10-ия етаж. В една от повредените квартиры пожарникарите са открили телата на двама загинали.„Двама души са загинали в резултат на руската атака“, съобщи Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации.
Спасителите са успели да изведат от сградата 22 души, сред които 8 деца. Четирима души са пострадали, като две от тях са деца.
Информацията за последиците от атаката е публикувана от „Украинская правда“, която се позовава на Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ЗЕЛЕНСКИ ЗАПОЧНА ЛИ ДА МОЛИ ЗА ПРИМИРИЕ
Коментиран от #4, #6
07:13 08.10.2026
4 Някой си
До коментар #3 от "ЗЕЛЕНСКИ ЗАПОЧНА ЛИ ДА МОЛИ ЗА ПРИМИРИЕ":Не е още сигурно е имал трудна вечер!
07:15 08.10.2026
5 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
07:22 08.10.2026
6 оня с коня
До коментар #3 от "ЗЕЛЕНСКИ ЗАПОЧНА ЛИ ДА МОЛИ ЗА ПРИМИРИЕ":И защо е необходимо според тебе зеленски да се моли за Примирие,след като Путин е готов "на момента" да го сключи но СПОРЕД РУСКИТЕ УСЛОВИЯ,т.е. Украйна да вдигне Бялото знаме?няма молба тука Брачет,има Украинско Предложение русия да се осъзнае и да престане да обрича на сигурна гибел по 1500 свои войници ДНЕВНО!
Коментиран от #18
07:26 08.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Щом има ударен блок
07:44 08.10.2026
9 Оправдаването с Украинска Правда
Атакували многоетажен блок, уцелили го и двама загинали???
Такова нещо дори Иститута не би посмял да го посочи и отбележи
07:53 08.10.2026
10 А на фронта????
И се води плавно настъпление към Москва
07:57 08.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Зорница Алексеевич
Нямаме мъже
На един мъж се падат по 3-4 рускини
08:00 08.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Някой
08:01 08.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 дядя дръмпирушка
На 6 октомври 2026 г. Министерството на отбраната на Русия съобщи, че е унищожило 1 750 украински дрона с фиксирано крило и 17 крилати ракети Flamingo през последния ден, както и две управляеми въздушни бомби и една ракета HIMARS.Министерството заяви, че единадесет региона, окупирания Крим и цели над Азовско море са били атакувани.
Броят на дроновете надминава предишния рекорд от 1 671, докладван от Русия на 18 август 2026 г., а броят на ракетите Flamingo за един ден е безпрецедентен.Депо Володарская в пламъци
Водопроводът и помпената станция, най-голямото нефтено депо в Московска област, се запалиха по време на нощната атака. Заводът доставя керосин на летищата Шереметиево, Домодедово и Внуково.
08:05 08.10.2026
18 Коня ти ли пише вместо тебе
До коментар #6 от "оня с коня":Путин просто отговори на молбите на Зельо
А колкото до жертвите Туск вече ги обяви. При остананало бече само 18 милиона население почти без мъже, дори и надрусания си е направил аритметиката, за разлика от теб.
За голям трикат ли се имаш?:)
08:07 08.10.2026