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Двама загинаха при руска атака по блок в Киев
  Тема: Украйна

Двама загинаха при руска атака по блок в Киев

8 Октомври, 2026 06:52, обновена 8 Октомври, 2026 06:53 689 18

  • киев-
  • руска атака-
  • украйна-
  • жертви-
  • десненски район

Пожар е избухнал в многоетажна сграда в Десненския район, а част от конструкцията е разрушена на нивото на 10-ия етаж.

Двама загинаха при руска атака по блок в Киев - 1
Снимка: ДСНС на Украйна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души са загинали при руска атака по многоетажна жилищна сграда в Киев, съобщи Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации. Ударът е нанесен вечерта на 7 октомври в Десненския район на украинската столица.

В сградата е избухнал пожар, а част от конструкцията е разрушена на нивото на 10-ия етаж. В една от повредените квартиры пожарникарите са открили телата на двама загинали.

„Двама души са загинали в резултат на руската атака“, съобщи Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации.

Спасителите са успели да изведат от сградата 22 души, сред които 8 деца. Четирима души са пострадали, като две от тях са деца.

Информацията за последиците от атаката е публикувана от „Украинская правда“, която се позовава на Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ЗЕЛЕНСКИ ЗАПОЧНА ЛИ ДА МОЛИ ЗА ПРИМИРИЕ

    13 6 Отговор
    Или не е станал още.

    Коментиран от #4, #6

    07:13 08.10.2026

  • 4 Някой си

    10 5 Отговор

    До коментар #3 от "ЗЕЛЕНСКИ ЗАПОЧНА ЛИ ДА МОЛИ ЗА ПРИМИРИЕ":

    Не е още сигурно е имал трудна вечер!

    07:15 08.10.2026

  • 5 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    12 6 Отговор
    Пребройте се всички ли се събудихте у метрото.

    07:22 08.10.2026

  • 6 оня с коня

    6 15 Отговор

    До коментар #3 от "ЗЕЛЕНСКИ ЗАПОЧНА ЛИ ДА МОЛИ ЗА ПРИМИРИЕ":

    И защо е необходимо според тебе зеленски да се моли за Примирие,след като Путин е готов "на момента" да го сключи но СПОРЕД РУСКИТЕ УСЛОВИЯ,т.е. Украйна да вдигне Бялото знаме?няма молба тука Брачет,има Украинско Предложение русия да се осъзнае и да престане да обрича на сигурна гибел по 1500 свои войници ДНЕВНО!

    Коментиран от #18

    07:26 08.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Щом има ударен блок

    6 1 Отговор
    значи са им пратили ракети за ПВО

    07:44 08.10.2026

  • 9 Оправдаването с Украинска Правда

    6 1 Отговор
    не минава!

    Атакували многоетажен блок, уцелили го и двама загинали???
    Такова нещо дори Иститута не би посмял да го посочи и отбележи

    07:53 08.10.2026

  • 10 А на фронта????

    1 9 Отговор
    2000 руснаци са пратени на концерт на Кобзон
    И се води плавно настъпление към Москва

    07:57 08.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Зорница Алексеевич

    1 6 Отговор
    Путин остави Русия без мъже

    Нямаме мъже

    На един мъж се падат по 3-4 рускини

    08:00 08.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Някой

    7 1 Отговор
    Руска балистична ракета би съборил целия блок, а няма сам ода порази няколко апартамента на 10-я етаж. Тук пак е намесено украинското ПВО - пуцали са сватбарски.

    08:01 08.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 дядя дръмпирушка

    0 1 Отговор
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    08:05 08.10.2026

  • 18 Коня ти ли пише вместо тебе

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Путин просто отговори на молбите на Зельо
    А колкото до жертвите Туск вече ги обяви. При остананало бече само 18 милиона население почти без мъже, дори и надрусания си е направил аритметиката, за разлика от теб.
    За голям трикат ли се имаш?:)

    08:07 08.10.2026

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