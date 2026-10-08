Двама загинаха при руска атака по блок в Киев

Двама души са загинали при руска атака по многоетажна жилищна сграда в Киев, съобщи Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации. Ударът е нанесен вечерта на 7 октомври в Десненския район на украинската столица.

В сградата е избухнал пожар, а част от конструкцията е разрушена на нивото на 10-ия етаж. В една от повредените квартиры пожарникарите са открили телата на двама загинали.

„Двама души са загинали в резултат на руската атака“, съобщи Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации.

Спасителите са успели да изведат от сградата 22 души, сред които 8 деца. Четирима души са пострадали, като две от тях са деца.

Информацията за последиците от атаката е публикувана от „Украинская правда“, която се позовава на Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации.

Източници: pravda.com.ua