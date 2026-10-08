Молдова изгражда защитни зони срещу дронове по границата с Украйна

Молдова започва изграждането на защитни зони срещу дронове по граничните пунктове с Украйна. Това обяви министърът на вътрешните работи Даниела Мисаил - Никитин, цитирана от „Украинска правда“, предава Фокус.
По думите на министърката съоръженията ще бъдат предназначени за укрития на хора в случай на нападение или опасност от удари с дронове.
Плановете на Министерството на вътрешните работи предвиждат молдовските граничари вече да не се намират на украинска територия. Необходимите промени на два гранично-пропускателни пункта вече са извършени, съобщи Мисаил - Никитин.
На местата, където досега молдовски митничари и граничари са работили съвместно с украинските си колеги от украинска страна на границата, молдовските служители ще бъдат преместени в сгради на територията на Молдова. Освен това за тях ще бъдат изградени допълнителни укрития, които да ги предпазват при евентуални атаки с дронове.
„Украинска правда“ припомня, че на 5 октомври на граничния контролно-пропускателен пункт „Паланка - Маяки - Удобное“ при руски обстрел срещу украинската инфраструктура снаряд е поразил пътнически автобус. След това той е рикоширал и е ударил будката, в която са се намирали граничните служители.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ТАГАРЕВ И НА ТИЯ БАЛЪЦИ
Коментиран от #3
07:49 08.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #3 от "Гробар":НЕ СЕ МЕСИ ТИ В ТОЯ ВЪРГАЛ
.....
БРАТУШКИТЕ ВЕЧЕ ИМ ПОДХВЪРЛИХА КОНСКА ГЛАВА В СПАЛНЯТА НА МУТРИТЕ:)
07:54 08.10.2026
5 Румката отрича до последно
Дроновете ударели Украинските кораби са зглобени в Русия
Зеленски официално потвърди че нямат намеса в атаката
Но Румката твърди че няма доказателства ме са Руски удари
Освен Путид да признае да видим дали Румката ще приеме истината
Коментиран от #6, #7
08:06 08.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Механик
До коментар #5 от "Румката отрича до последно":Е и кво лошо има в това руснаците да потопят 2 кораба натоварени с оръжие за Украина?
Да не говорим, че корабите не са български и от тяхната загуба ние нямаме нито интерес, нито носим ущърб.
Освен това все още никой освен Зели не е казал "дроновете са руски". Така че Румен Радев не е казал нищо по-различно.
08:32 08.10.2026
8 Велчов
08:39 08.10.2026
9 Някой
09:37 08.10.2026