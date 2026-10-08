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Молдова изгражда защитни зони срещу дронове по границата с Украйна

Молдова изгражда защитни зони срещу дронове по границата с Украйна

8 Октомври, 2026 07:44 978 9

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  • дронове

Молдовските граничари ще бъдат изтеглени от украинска територия и ще разполагат със специални укрития

Молдова изгражда защитни зони срещу дронове по границата с Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Молдова започва изграждането на защитни зони срещу дронове по граничните пунктове с Украйна. Това обяви министърът на вътрешните работи Даниела Мисаил - Никитин, цитирана от „Украинска правда“, предава Фокус.

По думите на министърката съоръженията ще бъдат предназначени за укрития на хора в случай на нападение или опасност от удари с дронове.

Плановете на Министерството на вътрешните работи предвиждат молдовските граничари вече да не се намират на украинска територия. Необходимите промени на два гранично-пропускателни пункта вече са извършени, съобщи Мисаил - Никитин.

На местата, където досега молдовски митничари и граничари са работили съвместно с украинските си колеги от украинска страна на границата, молдовските служители ще бъдат преместени в сгради на територията на Молдова. Освен това за тях ще бъдат изградени допълнителни укрития, които да ги предпазват при евентуални атаки с дронове.

„Украинска правда“ припомня, че на 5 октомври на граничния контролно-пропускателен пункт „Паланка - Маяки - Удобное“ при руски обстрел срещу украинската инфраструктура снаряд е поразил пътнически автобус. След това той е рикоширал и е ударил будката, в която са се намирали граничните служители.


Молдова (Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ТАГАРЕВ И НА ТИЯ БАЛЪЦИ

    14 2 Отговор
    Им придава дронове от фабриката на жена му.

    Коментиран от #3

    07:49 08.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "Гробар":

    НЕ СЕ МЕСИ ТИ В ТОЯ ВЪРГАЛ
    .....
    БРАТУШКИТЕ ВЕЧЕ ИМ ПОДХВЪРЛИХА КОНСКА ГЛАВА В СПАЛНЯТА НА МУТРИТЕ:)

    07:54 08.10.2026

  • 5 Румката отрича до последно

    0 12 Отговор
    Ударените кораби са карали продукти от и за Украйна
    Дроновете ударели Украинските кораби са зглобени в Русия

    Зеленски официално потвърди че нямат намеса в атаката

    Но Румката твърди че няма доказателства ме са Руски удари

    Освен Путид да признае да видим дали Румката ще приеме истината

    Коментиран от #6, #7

    08:06 08.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Механик

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Румката отрича до последно":

    Е и кво лошо има в това руснаците да потопят 2 кораба натоварени с оръжие за Украина?
    Да не говорим, че корабите не са български и от тяхната загуба ние нямаме нито интерес, нито носим ущърб.
    Освен това все още никой освен Зели не е казал "дроновете са руски". Така че Румен Радев не е казал нищо по-различно.

    08:32 08.10.2026

  • 8 Велчов

    0 5 Отговор
    Нас копейката ни пази.

    08:39 08.10.2026

  • 9 Някой

    0 0 Отговор
    Там е Приднестровието, където не знам дали могат да стъпят - реално румънците управляващи.

    09:37 08.10.2026