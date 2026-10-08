Молдова изгражда защитни зони срещу дронове по границата с Украйна

Молдова започва изграждането на защитни зони срещу дронове по граничните пунктове с Украйна. Това обяви министърът на вътрешните работи Даниела Мисаил - Никитин, цитирана от „Украинска правда“, предава Фокус.

По думите на министърката съоръженията ще бъдат предназначени за укрития на хора в случай на нападение или опасност от удари с дронове.

Плановете на Министерството на вътрешните работи предвиждат молдовските граничари вече да не се намират на украинска територия. Необходимите промени на два гранично-пропускателни пункта вече са извършени, съобщи Мисаил - Никитин.

На местата, където досега молдовски митничари и граничари са работили съвместно с украинските си колеги от украинска страна на границата, молдовските служители ще бъдат преместени в сгради на територията на Молдова. Освен това за тях ще бъдат изградени допълнителни укрития, които да ги предпазват при евентуални атаки с дронове.

„Украинска правда“ припомня, че на 5 октомври на граничния контролно-пропускателен пункт „Паланка - Маяки - Удобное“ при руски обстрел срещу украинската инфраструктура снаряд е поразил пътнически автобус. След това той е рикоширал и е ударил будката, в която са се намирали граничните служители.