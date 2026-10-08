Неочакван обрат: САЩ и Русия обсъждат връщането на руския газ в Европа

Американски и руски представители са обсъждали възможността американски инвеститор да придобие участие в газопроводите „Северен поток“, които преди войната доставяха руски газ до Германия. Идеята е свързана с евентуално възстановяване на енергийните потоци към Европа след края на войната в Украйна, съобщи Ройтерс. Информацията е потвърдена от петима души, запознати с разговорите.

Сред участниците са специалният пратеник на САЩ Джаред Къшнър и Кирил Дмитриев, близък съветник на руския президент Владимир Путин. Двамата са се срещали в Москва и Ню Йорк през последните седмици. Двама от източниците на агенцията са заявили, че темата за „Северен поток“ остава в дневния ред, макар да не е ясно до каква степен е била обсъждана по време на конкретните срещи.

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„Всяка сделка трябва да бъде договорена от Русия с DFC и Министерството на финансите и трябва да носи полза за американските данъкоплатци и компании“, е заявил представител на Белия дом. В същото време той е посочил, че наскоро не са водени разговори за „Северен поток“.

Санкциите блокират бързо възстановяване

Кирил Дмитриев, който подкрепя възобновяването на продажбите на руски газ за Германия, се е срещал през септември с представители на американските енергийно и финансово министерство. На тези срещи са били обсъждани възможни енергийни инициативи между Вашингтон и Москва.

Американски представител е оценил, че заради множеството препятствия подобна сделка е малко вероятна в средносрочен план. Газопроводите „Северен поток“ са под санкции на САЩ и Европейския съюз, което прави възстановяването на доставките незаконно при действащите ограничения.

Американският президент Доналд Тръмп би могъл да отмени или облекчи част от санкциите. Това обаче би станало по-трудно, ако демократите спечелят контрол над Конгреса на междинните избори през ноември.

Германия също не подкрепя възобновяването на газовите доставки. Говорителка на германското министерство на икономиката и енергетиката е заявила, че „Северен поток“ и руският газ са санкционирани в Европа, а страната вече е намерила алтернативи. Възобновяването на работата на газопроводите би изисквало одобрение от германското правителство, което не желае това.

Собствеността е допълнителна пречка

Преди руското нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. Германия е получавала повече от половината си газ от Русия чрез двата газопровода. Те бяха извадени от експлоатация, след като Москва ограничи доставките за Европа, а през септември 2022 г. бяха повредени при серия подводни взривове.

Компанията, която контролира газопроводите, е 51 процента собственост на руската държавна енергийна група „Газпром“. Други 31 процента са разделени между две германски дружества, а останалите дялове принадлежат на френска и нидерландска компания. Германските акционери искат да запазят участието си, за да съхранят влиянието на страната, ако „Газпром“ продаде своя дял.

В Германия евентуалното споразумение среща политическа съпротива. „Това заплашва да се превърне в мръсна сделка, която ще струва скъпо на Европа“, е заявил депутатът Михаел Келнер. По думите му американци и руснаци ще си поделят печалбите.

Паралелно с разговорите за „Северен поток“ Къшнър и Дмитриев обсъждат и продажба на активи на „Лукойл“ в Европа и други региони. Сред тях има петролни рафинерии и бензиностанции. Според източници на Ройтерс потенциален купувач е консорциум от американската DFC и инвеститори от Катар и Обединените арабски емирства, като част от плана предвижда САЩ да отменят санкциите върху активите.