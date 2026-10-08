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Неочакван обрат: САЩ и Русия обсъждат връщането на руския газ в Европа
  Тема: Украйна

Неочакван обрат: САЩ и Русия обсъждат връщането на руския газ в Европа

8 Октомври, 2026 09:30 2 937 100

  • северен поток-
  • русия-
  • съединени щати-
  • европейски газ-
  • войната в украйна

Американски инвеститор може да участва в „Северен поток“, но санкциите и съпротивата на Германия поставят сериозни пречки пред сделката

Неочакван обрат: САЩ и Русия обсъждат връщането на руския газ в Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американски и руски представители са обсъждали възможността американски инвеститор да придобие участие в газопроводите „Северен поток“, които преди войната доставяха руски газ до Германия. Идеята е свързана с евентуално възстановяване на енергийните потоци към Европа след края на войната в Украйна, съобщи Ройтерс. Информацията е потвърдена от петима души, запознати с разговорите.

Сред участниците са специалният пратеник на САЩ Джаред Къшнър и Кирил Дмитриев, близък съветник на руския президент Владимир Путин. Двамата са се срещали в Москва и Ню Йорк през последните седмици. Двама от източниците на агенцията са заявили, че темата за „Северен поток“ остава в дневния ред, макар да не е ясно до каква степен е била обсъждана по време на конкретните срещи.

Още новини от Украйна

„Всяка сделка трябва да бъде договорена от Русия с DFC и Министерството на финансите и трябва да носи полза за американските данъкоплатци и компании“, е заявил представител на Белия дом. В същото време той е посочил, че наскоро не са водени разговори за „Северен поток“.

Санкциите блокират бързо възстановяване

Кирил Дмитриев, който подкрепя възобновяването на продажбите на руски газ за Германия, се е срещал през септември с представители на американските енергийно и финансово министерство. На тези срещи са били обсъждани възможни енергийни инициативи между Вашингтон и Москва.

Американски представител е оценил, че заради множеството препятствия подобна сделка е малко вероятна в средносрочен план. Газопроводите „Северен поток“ са под санкции на САЩ и Европейския съюз, което прави възстановяването на доставките незаконно при действащите ограничения.

Американският президент Доналд Тръмп би могъл да отмени или облекчи част от санкциите. Това обаче би станало по-трудно, ако демократите спечелят контрол над Конгреса на междинните избори през ноември.

Германия също не подкрепя възобновяването на газовите доставки. Говорителка на германското министерство на икономиката и енергетиката е заявила, че „Северен поток“ и руският газ са санкционирани в Европа, а страната вече е намерила алтернативи. Възобновяването на работата на газопроводите би изисквало одобрение от германското правителство, което не желае това.

Собствеността е допълнителна пречка

Преди руското нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. Германия е получавала повече от половината си газ от Русия чрез двата газопровода. Те бяха извадени от експлоатация, след като Москва ограничи доставките за Европа, а през септември 2022 г. бяха повредени при серия подводни взривове.

Компанията, която контролира газопроводите, е 51 процента собственост на руската държавна енергийна група „Газпром“. Други 31 процента са разделени между две германски дружества, а останалите дялове принадлежат на френска и нидерландска компания. Германските акционери искат да запазят участието си, за да съхранят влиянието на страната, ако „Газпром“ продаде своя дял.

В Германия евентуалното споразумение среща политическа съпротива. „Това заплашва да се превърне в мръсна сделка, която ще струва скъпо на Европа“, е заявил депутатът Михаел Келнер. По думите му американци и руснаци ще си поделят печалбите.

Паралелно с разговорите за „Северен поток“ Къшнър и Дмитриев обсъждат и продажба на активи на „Лукойл“ в Европа и други региони. Сред тях има петролни рафинерии и бензиностанции. Според източници на Ройтерс потенциален купувач е консорциум от американската DFC и инвеститори от Катар и Обединените арабски емирства, като част от плана предвижда САЩ да отменят санкциите върху активите.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    53 6 Отговор
    България защо не е уведомена за тези преговори?

    Коментиран от #4, #22

    09:32 08.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Живко

    37 2 Отговор
    Не е неочаквано, защото беше предвидено от Пич. Мисля, че може да му четат идеите от разните световни служби.

    09:33 08.10.2026

  • 4 Защото българският представител

    51 1 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    в тоя момент е отсервирвал масата на преговарящите.

    Коментиран от #9

    09:35 08.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Овчар

    33 6 Отговор
    Пропагандни новини Русия няма как да дава газ през зимата на ЕС курник..!

    09:36 08.10.2026

  • 7 Путин многоходовия

    3 41 Отговор
    Не можем да не им продаваме, копейка. Преглътни го. Там са ни децата

    Коментиран от #10

    09:37 08.10.2026

  • 8 🤔🤔🤔🤔

    54 1 Отговор
    Ама нали американосите щяха да доставят газ и петрол на ЕсеС , защото техните били ДЕМОкратични, а на льошия Путлер били ДИКТАТуРСКИ🤔🤔🤔🤔

    Коментиран от #41

    09:39 08.10.2026

  • 9 🤔🤔🤔🤔

    35 1 Отговор

    До коментар #4 от "Защото българският представител":

    Че той кога е сядал на масата🤔
    Викат го само да подпише това което са решили, при това на коляно❗

    09:41 08.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Историк

    13 43 Отговор
    Как така САЩ и Русия си въобразяват чрез своите злодеи президенти,че могат да решават какво да прави Европа, без да питат Европа какво тя ще реши? Тези двамата вече се изживяват като президенти на света, което няма как да им се случи. Ще го разберат съвсем скоро.

    Коментиран от #20, #40, #48, #49, #77, #96

    09:45 08.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Газ до дупка

    57 3 Отговор
    Ощипаната мома (ЕС) отново ще седне на газовата тръба..
    Вместо да купува директно от руснаците, сега руския газ ще пълни първо джоба на американците.
    На това му се вика енергийна независимост..

    Коментиран от #19

    09:49 08.10.2026

  • 15 Кръчмарски сметки

    9 24 Отговор
    на алчните Тръмп фемили, без кръчмаря!

    До края на 2027 г. Европа изцяло прекратява руския газ.
    Тръмп и котилото му могат да си мечтаят колкото искат!

    09:50 08.10.2026

  • 16 Соломон

    33 2 Отговор
    Урсулята ще целуват ръка на Императора.

    Коментиран от #32

    09:51 08.10.2026

  • 17 краснов

    5 3 Отговор
    си врътка далаверите

    09:51 08.10.2026

  • 18 Коя Германия

    36 3 Отговор
    Не подкрепя връщането на руската газ....тая на мерц който има 10% одобрение?? Алтернативата която е водеща сила е за руски газ...немските индустриалци също са навити да плащат 2 пъти по-евтина газ

    Коментиран от #54

    09:51 08.10.2026

  • 19 момак

    1 11 Отговор

    До коментар #14 от "Газ до дупка":

    като седиш връткаш ли са?

    Коментиран от #25, #30, #42

    09:51 08.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 пешо

    27 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    пак САЩ печелят ..... точно като мутрите ..... слагат наши фирми на входа... и изхода. контролират цените на суровините и продукцията и ако чичо Сам само дори да хлъцне...европа ще припадне ...

    Коментиран от #37

    09:52 08.10.2026

  • 23 Хе хе...

    32 2 Отговор
    Ми той руския газ никога не си е тръгвал. Минава през американски посредници, демократизира се, и после американци и руснаци си делят надценката.
    Къде мислите отидоха €100млрд горница дето ЕсеС плати за половин година? Половината прибраха сащ, другата половина Русия. Пък нека му е гадно на Путин, има няма €10млрд всеки месец в бюджета на РФ ей така, от въздуха.

    09:52 08.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ннна

    14 1 Отговор
    Кой ще плати ремонта. Колко ще струва. Колко ще поскъпне газта. Дали Русия и САЩ са будали да продават под истинската цена. Дали останалите играчи ще позволят дъмпинг. Тая дъвка не ви ли омръзна.

    09:57 08.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хахахаха

    1 7 Отговор
    Мазна лъжа,партенка

    09:59 08.10.2026

  • 32 Дааа

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Соломон":

    И не само ръка

    09:59 08.10.2026

  • 33 Ами

    20 1 Отговор
    фонлайнар не разрешава директно от Русия да купуваме газ ! Трябва на тройна цена от правилните фирми,за да се лапат комисионни...

    10:02 08.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Бойко Митич

    22 1 Отговор
    Сега стана ли ясно на всеки един европеец, къде се крие ключа за палатката? Защо са всичките тези конфликти, каква е крайната цел и колко зависима е "Независимата" Европа!

    10:02 08.10.2026

  • 36 Четете внимателно

    2 16 Отговор
    Американски инвеститор може И да участва; СЛЕД КРАЯ НА ВОЙНАТА - разбирайте когато Русия се изтегли, и след като Германия се съгласи - тоест на каквато цена кажат германците!
    Демек: йУ за Раша оле!

    Коментиран от #60

    10:02 08.10.2026

  • 37 Мишел

    18 1 Отговор

    До коментар #22 от "пешо":

    Русия продава газа, а че ЕС ще заплати още толкова на мутрите САЩ, какво и пука.

    10:03 08.10.2026

  • 38 Дон Корлеоне

    2 8 Отговор
    Американците печелят Хаяско губи.

    10:03 08.10.2026

  • 39 Ердоган

    5 15 Отговор
    Историята се повтаря, САЩ пак ще спасява Матушката от град и мизерия

    Коментиран от #94

    10:03 08.10.2026

  • 40 Хихи

    10 2 Отговор

    До коментар #11 от "Историк":

    "историка" от Факултето ...

    10:04 08.10.2026

  • 41 хех

    5 13 Отговор

    До коментар #8 от "🤔🤔🤔🤔":

    Ами щяха, ама ЕС не им го щем. ЕС си доставя предостатъчно газ от Норвегия, Великобритания, Алжир, Либия и Египет и Азербайджан, а втечнен може да си купи отвсякъде. Тези шматки да си преговарят там колкото си искат. Не ни пречат.

    Коментиран от #43, #45, #46

    10:04 08.10.2026

  • 42 Реалист

    14 1 Отговор

    До коментар #19 от "момак":

    Винаги когато няма какво да кажат, педроханците отклоняват темата и почват да обиждат. Това просто им е в ДНК-то, но мокрите им сънища и вазелинът, който ползват, нямат нищо общо с реалността...

    10:06 08.10.2026

  • 43 Бреййй

    9 3 Отговор

    До коментар #41 от "хех":

    Как говориш от името на 500 млн европейци?! Да питам да имаш завод консумиращ газ и трябва да си конкурентен на Америка и Китай при които газта е 2-3 пъти по евтина?! За отопление на газ ....гледам и там сметките са яки...

    Коментиран от #47, #51

    10:08 08.10.2026

  • 44 редник

    9 1 Отговор
    / Американският президент Доналд Тръмп би могъл да отмени или облекчи част от санкциите. Това обаче би станало по-трудно, ако демократите спечелят контрол над Конгреса на междинните избори през ноември./

    Демек - Путине, помагай, че ако демократите спечелят... 😉

    10:09 08.10.2026

  • 45 Странно

    10 3 Отговор

    До коментар #41 от "хех":

    Алтернатива за Германия каза че иска руската газ обратно....и тя е водеща сила...но щом ти казваш друго?!

    Коментиран от #50

    10:10 08.10.2026

  • 46 Да, изгоежда

    8 2 Отговор

    До коментар #41 от "хех":

    На ес никой не пречи освен самото ес

    10:11 08.10.2026

  • 47 Ти па да не

    0 2 Отговор

    До коментар #43 от "Бреййй":

    Да имаш?

    10:12 08.10.2026

  • 48 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 4 Отговор

    До коментар #11 от "Историк":

    Много просто победителите във ВСВ ще казват на победените какво да правят Никой няма да допусне Германия пак да си разкарва коня Тръмп каза нещо Германия се опъна Сега ще стане по другия начин

    10:13 08.10.2026

  • 49 Историк

    4 9 Отговор

    До коментар #11 от "Историк":

    Реакциите на коментара ми доказват,че путинолизците в България станаха тръмпанари и изведнъж заобичаха Тръмпландия, бившата САЩ обаче мразеха, защото Тръмп е агент Краснов.

    10:14 08.10.2026

  • 50 Трабант води пред Мерцедес

    2 11 Отговор

    До коментар #45 от "Странно":

    Смешник, АзГ е мизерна партийка от бившето ГДР!

    10:14 08.10.2026

  • 51 хех

    4 11 Отговор

    До коментар #43 от "Бреййй":

    Не си чел Маркс другарю. ЕС отдавна си е изнесло мръсното производство в Китай, а дори Китай вече си го изнася в Индия и Бразилия. ЕС е технологичен и финансов център, с изключително развити услуги и богато население. Първичното производство има най-ниска добавена стойност, замърсява околната среда и поставя народите в зависимост от едрия капитал. ЕС приключи с това преди 30г. Отделно ЕС е с най-развития ВЕИ сектор в целия свят и потреблението на фосилни горрива намалява непрекъснато. Отделно развитието на ЛНДжи технологията позволява ЕС да не пълни подземни хранилища както като зависеше от тръбопроводи, а да си складира газта на кораби и да си ги доставя където и когато му е кеф. Влезте в час малко, че още живеете във времената на промишлената революция породена от кюмюра.

    Коментиран от #61, #63, #78

    10:15 08.10.2026

  • 52 Симо

    7 2 Отговор
    С приятел като САЩ, нямаш нужда от враг! Ще изсмучи всичко до което се докопа и ще те закопа, без даже да е разбрал. Чак такава алчност, е направо паталогична.

    10:15 08.10.2026

  • 53 "американски инвеститор"

    7 4 Отговор
    Ще жули Германия. Много готино !

    Коментиран от #58

    10:15 08.10.2026

  • 54 АзГ от ГДР

    3 8 Отговор

    До коментар #18 от "Коя Германия":

    Ква Алтернатива, това са децата на бившата социалистическа Германия! Западна Германия е двигателя и мозъка !!!

    Коментиран от #67, #81, #88

    10:17 08.10.2026

  • 55 "американски инвеститор" бре!

    7 3 Отговор
    Как така "Възобновяването на работата на газопроводите би изисквало одобрение от германското правителство, което не желае това." ...ще го желае! Силно ще го желае! Даже ще се моли ...

    10:18 08.10.2026

  • 56 О жална ми Европо

    7 1 Отговор
    Сега и още поне 30% ще плащаш на "американският инвеститор"

    10:19 08.10.2026

  • 57 защо

    9 3 Отговор
    Вече ще имаме газ. Американски!! Идващ от изток. За цената няма да говорим. Всяка сделка трябва да носи полза за американските данъкоплатци!! Да ни е честито на европейците!

    10:20 08.10.2026

  • 58 да де

    7 0 Отговор

    До коментар #53 от ""американски инвеститор"":

    ама и нас ще жули като купи рафинерията. В края на войната Европа ще се окаже по-прецакана дори от Украйна.

    Коментиран от #66

    10:21 08.10.2026

  • 59 Иво Мирчев

    4 0 Отговор
    Приветства това ! И вика даже "Ура"

    Коментиран от #75

    10:22 08.10.2026

  • 60 Четене БЕЗ разбиране

    8 1 Отговор

    До коментар #36 от "Четете внимателно":

    ти е силата❗
    Кога си чул клиент да определя цените на стоките❓
    Що не влезеш в Кауфланд и да кажеш на каква цена да ти продадат избрана от теб стока❓ Ще е интересно за гледане 😀😀😀

    Коментиран от #71

    10:22 08.10.2026

  • 61 Някой си

    3 2 Отговор

    До коментар #51 от "хех":

    И не е задлъжнял тоя ЕС Въобще малиииии!

    Коментиран от #64

    10:22 08.10.2026

  • 62 "американски инвеститор"

    4 0 Отговор
    Да дойде и на входа на НХК Бургас и да внася от Русия петрол и газ и само 50% да си слага горница и така ще е супер пазарно и демократично

    10:25 08.10.2026

  • 63 ехх

    6 1 Отговор

    До коментар #51 от "хех":

    Много фантастика четеш, спри се малко. Франция технически е във фалит, Германия се задъхва, еврото се срива и ще повлече цялата еврозона. Европа е почти ислямизирана и процесът продължава. Какви богатства ти се привиждат?

    Коментиран от #72

    10:25 08.10.2026

  • 64 хех

    1 6 Отговор

    До коментар #61 от "Някой си":

    Спрямо САЩ, Китай и Русия, ЕС има най-ниският дълг. Вече ставате жалки с тези опити за гробокопаене на ЕС! : ))) За ваша беда, вече има ИИ и всяка реска опорка се проверява за секунда за достоверност. Само трябва да се научите да питате.

    Коментиран от #74, #76, #95

    10:26 08.10.2026

  • 65 Елате "американски инвеститори"

    1 0 Отговор
    Елате ...хахахаха

    10:27 08.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 😀😀😀😀

    7 1 Отговор

    До коментар #54 от "АзГ от ГДР":

    БЕШЕ! Докато имаше евтини руски енергоносители! Сега ФВ съкращава хиляди работници, БМВ съкращава хиляди работници, Мерцедес съкращава хиляди работници....

    10:29 08.10.2026

  • 68 Чебурашка

    1 4 Отговор
    Пак сказки за руската газ ,аз си монтирах фотоволтаици и ми дреме за цената на газа

    Коментиран от #82, #85, #98

    10:30 08.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 хахаха

    4 1 Отговор
    ха ха ха - супер - европа си мечтае да купува руска газ от америка, по изгодно й е

    10:31 08.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Kaлпазанин

    3 2 Отговор
    ЕС се управлява от идиоти ,няма такива кретени които сами да си направим усложнявст живота

    10:33 08.10.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 77 Минувач

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Историк":

    Смешен панелко - “ тези двамата “ както наричаш президентите на две от великите световни нации , с богати територии и население не се интересуват от фантазиите на роднините на нацистите и реваншизмът който си мислят , че може да се случи на гърба на бедни държави като нашата и някои от съседите ни !

    Коментиран от #93

    10:36 08.10.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 80 Не ви казват

    4 0 Отговор
    Че газът за нас от Азербайджан се ценоопределя спрямо цената на петролните деривати за периоди от 6 месеца. Та сега зимата цената му ще е доста висока

    Коментиран от #90, #92

    10:38 08.10.2026

  • 81 Минувач

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "АзГ от ГДР":

    Ау какъв фантазьор си ! Ммм наистина българина все по малко чете и все повече се изявява в Барон Мюнхаузенски стил …

    10:39 08.10.2026

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  • 84 Зорница Илиева като Пшо Волгата изложени

    2 1 Отговор
    Неочакван обрат: САЩ и Русия обсъждат връщането на руския газ в Европа

    Американски инвеститор може да участва в „Северен поток“, но санкциите и съпротивата на Германия поставят сериозни пречки пред сделката
    -;-
    Метана на рашистите бил най-калоричния и сега ще има радост сред русофилите!

    10:45 08.10.2026

  • 85 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "Чебурашка":

    ....пробвай с меТене на улиците. ...

    10:45 08.10.2026

  • 86 РУСИЯ И САЩ

    4 1 Отговор
    Си въртят далаверата, а Кая и Урсула гледат тъпо.

    10:46 08.10.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Алтернативата ще даде пример

    1 2 Отговор

    До коментар #54 от "АзГ от ГДР":

    54 АзГ от ГДР
    23ОТГОВОР
    До коментар 18 от "Коя Германия":

    Ква Алтерн
    -;-
    Алтераитавата дори и да има власта, да видим какво ще направи- Хонекерците си се надавят на нещо от миналото

    10:47 08.10.2026

  • 89 Жожи

    2 0 Отговор
    Да, ще я върнат, но с надценка, която ще отива в джоба на някоя американска фирма. Амер искаха да окрадат руските ресурси, не успяха и преминаван на план Б, чрез договори но като всеки квартален мафиот ще има такса спокойствие, която ще я плащат народите от послушния Урсулят.

    10:49 08.10.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Болярин

    0 0 Отговор
    Първия план на САЩ след ВСВ и преди плана Маршал е бил плана Моргентау! Превръщането на Германия от индустриална в аграрна държава без капацитет да произвежда оръжие и разчленяването и на няколко по малки независими държави, както и пълното унищожаване и демонтиране на тежката промишленост и мините в Рурската провинция. Разбира се Рузвелт и Чърчил го отхвърлят, тъй като това ще завлече цяла Европа. Днес отново вървим към подобен сценарий и спасителят отново е ясен.

    10:50 08.10.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Жожи

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ердоган":

    Май Европа спасяват, защото не им трябват революции и там.

    10:53 08.10.2026

  • 95 ми то кото нЕма

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "хех":

    естествен а карате на искуствен.

    10:53 08.10.2026

  • 96 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Историк":

    БАЦЕ , Я У ЛЕВО БЕ!

    10:54 08.10.2026

  • 97 И сега

    1 0 Отговор
    Газът в Европа е руски но продаван от Турция. Сега американците искат да печелят от тази препродажба.

    11:01 08.10.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Рубио е заявил

    1 0 Отговор
    Че на Германия и Европа скоро нов план Маршал ще и е нужен, но този път и с участието на Москва ... И май си е точно така

    11:03 08.10.2026