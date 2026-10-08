Неочакван обрат: САЩ и Русия обсъждат връщането на руския газ в Европа

Американски и руски представители са обсъждали възможността американски инвеститор да придобие участие в газопроводите „Северен поток“, които преди войната доставяха руски газ до Германия. Идеята е свързана с евентуално възстановяване на енергийните потоци към Европа след края на войната в Украйна, съобщи Ройтерс. Информацията е потвърдена от петима души, запознати с разговорите.
Сред участниците са специалният пратеник на САЩ Джаред Къшнър и Кирил Дмитриев, близък съветник на руския президент Владимир Путин. Двамата са се срещали в Москва и Ню Йорк през последните седмици. Двама от източниците на агенцията са заявили, че темата за „Северен поток“ остава в дневния ред, макар да не е ясно до каква степен е била обсъждана по време на конкретните срещи.
„Всяка сделка трябва да бъде договорена от Русия с DFC и Министерството на финансите и трябва да носи полза за американските данъкоплатци и компании“, е заявил представител на Белия дом. В същото време той е посочил, че наскоро не са водени разговори за „Северен поток“.
Санкциите блокират бързо възстановяване
Кирил Дмитриев, който подкрепя възобновяването на продажбите на руски газ за Германия, се е срещал през септември с представители на американските енергийно и финансово министерство. На тези срещи са били обсъждани възможни енергийни инициативи между Вашингтон и Москва.
Американски представител е оценил, че заради множеството препятствия подобна сделка е малко вероятна в средносрочен план. Газопроводите „Северен поток“ са под санкции на САЩ и Европейския съюз, което прави възстановяването на доставките незаконно при действащите ограничения.
Американският президент Доналд Тръмп би могъл да отмени или облекчи част от санкциите. Това обаче би станало по-трудно, ако демократите спечелят контрол над Конгреса на междинните избори през ноември.
Германия също не подкрепя възобновяването на газовите доставки. Говорителка на германското министерство на икономиката и енергетиката е заявила, че „Северен поток“ и руският газ са санкционирани в Европа, а страната вече е намерила алтернативи. Възобновяването на работата на газопроводите би изисквало одобрение от германското правителство, което не желае това.
Собствеността е допълнителна пречка
Преди руското нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. Германия е получавала повече от половината си газ от Русия чрез двата газопровода. Те бяха извадени от експлоатация, след като Москва ограничи доставките за Европа, а през септември 2022 г. бяха повредени при серия подводни взривове.
Компанията, която контролира газопроводите, е 51 процента собственост на руската държавна енергийна група „Газпром“. Други 31 процента са разделени между две германски дружества, а останалите дялове принадлежат на френска и нидерландска компания. Германските акционери искат да запазят участието си, за да съхранят влиянието на страната, ако „Газпром“ продаде своя дял.
В Германия евентуалното споразумение среща политическа съпротива. „Това заплашва да се превърне в мръсна сделка, която ще струва скъпо на Европа“, е заявил депутатът Михаел Келнер. По думите му американци и руснаци ще си поделят печалбите.
Паралелно с разговорите за „Северен поток“ Къшнър и Дмитриев обсъждат и продажба на активи на „Лукойл“ в Европа и други региони. Сред тях има петролни рафинерии и бензиностанции. Според източници на Ройтерс потенциален купувач е консорциум от американската DFC и инвеститори от Катар и Обединените арабски емирства, като част от плана предвижда САЩ да отменят санкциите върху активите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #4, #22
09:32 08.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Живко
09:33 08.10.2026
4 Защото българският представител
До коментар #1 от "Трол":в тоя момент е отсервирвал масата на преговарящите.
Коментиран от #9
09:35 08.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Овчар
09:36 08.10.2026
7 Путин многоходовия
Коментиран от #10
09:37 08.10.2026
8 🤔🤔🤔🤔
Коментиран от #41
09:39 08.10.2026
9 🤔🤔🤔🤔
До коментар #4 от "Защото българският представител":Че той кога е сядал на масата🤔
Викат го само да подпише това което са решили, при това на коляно❗
09:41 08.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Историк
Коментиран от #20, #40, #48, #49, #77, #96
09:45 08.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Газ до дупка
Вместо да купува директно от руснаците, сега руския газ ще пълни първо джоба на американците.
На това му се вика енергийна независимост..
Коментиран от #19
09:49 08.10.2026
15 Кръчмарски сметки
До края на 2027 г. Европа изцяло прекратява руския газ.
Тръмп и котилото му могат да си мечтаят колкото искат!
09:50 08.10.2026
16 Соломон
Коментиран от #32
09:51 08.10.2026
17 краснов
09:51 08.10.2026
18 Коя Германия
Коментиран от #54
09:51 08.10.2026
19 момак
До коментар #14 от "Газ до дупка":като седиш връткаш ли са?
Коментиран от #25, #30, #42
09:51 08.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 пешо
До коментар #1 от "Трол":пак САЩ печелят ..... точно като мутрите ..... слагат наши фирми на входа... и изхода. контролират цените на суровините и продукцията и ако чичо Сам само дори да хлъцне...европа ще припадне ...
Коментиран от #37
09:52 08.10.2026
23 Хе хе...
Къде мислите отидоха €100млрд горница дето ЕсеС плати за половин година? Половината прибраха сащ, другата половина Русия. Пък нека му е гадно на Путин, има няма €10млрд всеки месец в бюджета на РФ ей така, от въздуха.
09:52 08.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ннна
09:57 08.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Хахахаха
09:59 08.10.2026
32 Дааа
До коментар #16 от "Соломон":И не само ръка
09:59 08.10.2026
33 Ами
10:02 08.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Бойко Митич
10:02 08.10.2026
36 Четете внимателно
Демек: йУ за Раша оле!
Коментиран от #60
10:02 08.10.2026
37 Мишел
До коментар #22 от "пешо":Русия продава газа, а че ЕС ще заплати още толкова на мутрите САЩ, какво и пука.
10:03 08.10.2026
38 Дон Корлеоне
10:03 08.10.2026
39 Ердоган
Коментиран от #94
10:03 08.10.2026
40 Хихи
До коментар #11 от "Историк":"историка" от Факултето ...
10:04 08.10.2026
41 хех
До коментар #8 от "🤔🤔🤔🤔":Ами щяха, ама ЕС не им го щем. ЕС си доставя предостатъчно газ от Норвегия, Великобритания, Алжир, Либия и Египет и Азербайджан, а втечнен може да си купи отвсякъде. Тези шматки да си преговарят там колкото си искат. Не ни пречат.
Коментиран от #43, #45, #46
10:04 08.10.2026
42 Реалист
До коментар #19 от "момак":Винаги когато няма какво да кажат, педроханците отклоняват темата и почват да обиждат. Това просто им е в ДНК-то, но мокрите им сънища и вазелинът, който ползват, нямат нищо общо с реалността...
10:06 08.10.2026
43 Бреййй
До коментар #41 от "хех":Как говориш от името на 500 млн европейци?! Да питам да имаш завод консумиращ газ и трябва да си конкурентен на Америка и Китай при които газта е 2-3 пъти по евтина?! За отопление на газ ....гледам и там сметките са яки...
Коментиран от #47, #51
10:08 08.10.2026
44 редник
Демек - Путине, помагай, че ако демократите спечелят... 😉
10:09 08.10.2026
45 Странно
До коментар #41 от "хех":Алтернатива за Германия каза че иска руската газ обратно....и тя е водеща сила...но щом ти казваш друго?!
Коментиран от #50
10:10 08.10.2026
46 Да, изгоежда
До коментар #41 от "хех":На ес никой не пречи освен самото ес
10:11 08.10.2026
47 Ти па да не
До коментар #43 от "Бреййй":Да имаш?
10:12 08.10.2026
48 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #11 от "Историк":Много просто победителите във ВСВ ще казват на победените какво да правят Никой няма да допусне Германия пак да си разкарва коня Тръмп каза нещо Германия се опъна Сега ще стане по другия начин
10:13 08.10.2026
49 Историк
До коментар #11 от "Историк":Реакциите на коментара ми доказват,че путинолизците в България станаха тръмпанари и изведнъж заобичаха Тръмпландия, бившата САЩ обаче мразеха, защото Тръмп е агент Краснов.
10:14 08.10.2026
50 Трабант води пред Мерцедес
До коментар #45 от "Странно":Смешник, АзГ е мизерна партийка от бившето ГДР!
10:14 08.10.2026
51 хех
До коментар #43 от "Бреййй":Не си чел Маркс другарю. ЕС отдавна си е изнесло мръсното производство в Китай, а дори Китай вече си го изнася в Индия и Бразилия. ЕС е технологичен и финансов център, с изключително развити услуги и богато население. Първичното производство има най-ниска добавена стойност, замърсява околната среда и поставя народите в зависимост от едрия капитал. ЕС приключи с това преди 30г. Отделно ЕС е с най-развития ВЕИ сектор в целия свят и потреблението на фосилни горрива намалява непрекъснато. Отделно развитието на ЛНДжи технологията позволява ЕС да не пълни подземни хранилища както като зависеше от тръбопроводи, а да си складира газта на кораби и да си ги доставя където и когато му е кеф. Влезте в час малко, че още живеете във времената на промишлената революция породена от кюмюра.
Коментиран от #61, #63, #78
10:15 08.10.2026
52 Симо
10:15 08.10.2026
53 "американски инвеститор"
Коментиран от #58
10:15 08.10.2026
54 АзГ от ГДР
До коментар #18 от "Коя Германия":Ква Алтернатива, това са децата на бившата социалистическа Германия! Западна Германия е двигателя и мозъка !!!
Коментиран от #67, #81, #88
10:17 08.10.2026
55 "американски инвеститор" бре!
10:18 08.10.2026
56 О жална ми Европо
10:19 08.10.2026
57 защо
10:20 08.10.2026
58 да де
До коментар #53 от ""американски инвеститор"":ама и нас ще жули като купи рафинерията. В края на войната Европа ще се окаже по-прецакана дори от Украйна.
Коментиран от #66
10:21 08.10.2026
59 Иво Мирчев
Коментиран от #75
10:22 08.10.2026
60 Четене БЕЗ разбиране
До коментар #36 от "Четете внимателно":ти е силата❗
Кога си чул клиент да определя цените на стоките❓
Що не влезеш в Кауфланд и да кажеш на каква цена да ти продадат избрана от теб стока❓ Ще е интересно за гледане 😀😀😀
Коментиран от #71
10:22 08.10.2026
61 Някой си
До коментар #51 от "хех":И не е задлъжнял тоя ЕС Въобще малиииии!
Коментиран от #64
10:22 08.10.2026
62 "американски инвеститор"
10:25 08.10.2026
63 ехх
До коментар #51 от "хех":Много фантастика четеш, спри се малко. Франция технически е във фалит, Германия се задъхва, еврото се срива и ще повлече цялата еврозона. Европа е почти ислямизирана и процесът продължава. Какви богатства ти се привиждат?
Коментиран от #72
10:25 08.10.2026
64 хех
До коментар #61 от "Някой си":Спрямо САЩ, Китай и Русия, ЕС има най-ниският дълг. Вече ставате жалки с тези опити за гробокопаене на ЕС! : ))) За ваша беда, вече има ИИ и всяка реска опорка се проверява за секунда за достоверност. Само трябва да се научите да питате.
Коментиран от #74, #76, #95
10:26 08.10.2026
65 Елате "американски инвеститори"
10:27 08.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 😀😀😀😀
До коментар #54 от "АзГ от ГДР":БЕШЕ! Докато имаше евтини руски енергоносители! Сега ФВ съкращава хиляди работници, БМВ съкращава хиляди работници, Мерцедес съкращава хиляди работници....
10:29 08.10.2026
68 Чебурашка
Коментиран от #82, #85, #98
10:30 08.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 хахаха
10:31 08.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Kaлпазанин
10:33 08.10.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Минувач
До коментар #11 от "Историк":Смешен панелко - “ тези двамата “ както наричаш президентите на две от великите световни нации , с богати територии и население не се интересуват от фантазиите на роднините на нацистите и реваншизмът който си мислят , че може да се случи на гърба на бедни държави като нашата и някои от съседите ни !
Коментиран от #93
10:36 08.10.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Не ви казват
Коментиран от #90, #92
10:38 08.10.2026
81 Минувач
До коментар #54 от "АзГ от ГДР":Ау какъв фантазьор си ! Ммм наистина българина все по малко чете и все повече се изявява в Барон Мюнхаузенски стил …
10:39 08.10.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Зорница Илиева като Пшо Волгата изложени
Американски инвеститор може да участва в „Северен поток“, но санкциите и съпротивата на Германия поставят сериозни пречки пред сделката
-;-
Метана на рашистите бил най-калоричния и сега ще има радост сред русофилите!
10:45 08.10.2026
85 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #68 от "Чебурашка":....пробвай с меТене на улиците. ...
10:45 08.10.2026
86 РУСИЯ И САЩ
10:46 08.10.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Алтернативата ще даде пример
До коментар #54 от "АзГ от ГДР":54 АзГ от ГДР
23ОТГОВОР
До коментар 18 от "Коя Германия":
Ква Алтерн
-;-
Алтераитавата дори и да има власта, да видим какво ще направи- Хонекерците си се надавят на нещо от миналото
10:47 08.10.2026
89 Жожи
10:49 08.10.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Болярин
10:50 08.10.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Жожи
До коментар #39 от "Ердоган":Май Европа спасяват, защото не им трябват революции и там.
10:53 08.10.2026
95 ми то кото нЕма
До коментар #64 от "хех":естествен а карате на искуствен.
10:53 08.10.2026
96 Боруна Лом
До коментар #11 от "Историк":БАЦЕ , Я У ЛЕВО БЕ!
10:54 08.10.2026
97 И сега
11:01 08.10.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Рубио е заявил
11:03 08.10.2026