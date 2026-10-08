Новини
Свят »
България »
България планира спешни консултации с Турция и Румъния
  Тема: Украйна

България планира спешни консултации с Турция и Румъния

8 Октомври, 2026 12:25 958 23

  • дронова атака-
  • черно море-
  • българия-
  • търговски кораби-
  • турция

Българските власти не са посочили коя страна стои зад нападението в Черно море

България планира спешни консултации с Турция и Румъния - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Десет моряци са загинали, след като турският товарен кораб ALFA WATAN е бил поразен от дронове и е потънал в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Това съобщават турски медии, като уточняват, че плавателният съд е бил под флага на Того и е бил турска собственост.

Атаката е извършена на 6 октомври на около 70 морски мили източно от Бяла. По данни на Medyascope корабът е плавал към Сулина, Румъния. В първите съобщения екипажът му беше обявен за изчезнал, а по-късно Euronews на турски съобщи, че и десетимата моряци са загинали. Различието между ранната и последвалата информация остава част от развиващите се данни по случая.

Още новини от Украйна

При същата атака е бил поразен и корабът ABLE, плаващ под флага на Палау. На борда му е избухнал пожар, но български екипи са спасили екипажа. Според турските медии сред 18-те моряци има 11 турски и 7 индийски граждани. Двама от тях са получили наранявания.

Извършителят остава неизвестен

Българските власти не са посочили коя страна стои зад нападението. Премиерът Румен Радев заяви, че използваните безпилотни апарати са били както въздушни, така и морски. По думите му посоката на движение на корабите и характерът на товара дават основание за предположение, че атаката е в полза на Русия, но това не е доказателство.

„Логично резултатът изглежда в полза на Русия, но това не означава, че можем да твърдим без доказателства, че атаката е извършена от Русия. Това е хипотеза, а при националната сигурност трябва да работим с доказателства“, заяви Румен Радев.

Националният съвет за сигурност на България определи нападението като тежко нарушение на международното морско право и поиска незабавно разследване за установяване на извършителите. Президентът Илияна Йотова заяви, че войната в Украйна е довела до сериозно влошаване на сигурността в Черно море.

София търси общи действия с Анкара и Букурещ

България планира спешни консултации с Турция и Румъния за спиране на атаките срещу търговски кораби и за гарантиране на безопасното корабоплаване. Сред обсъжданите мерки са засилено морско наблюдение, допълнителни системи за противодействие на дронове и проверка на останалия на вода кораб за отломки и следи, които могат да помогнат за изясняване на нападението.

Според Euronews на турски България възнамерява да постави въпроса и на заседанието на Европейския съюз на 15 и 16 октомври. Йотова е предложила още Международната морска организация към ООН да окаже съдействие за техническото и правното изясняване на инцидентите в Черно море.

Източници: medyascope.tv, tr.euronews.com, haberler.com


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    5 5 Отговор
    България е колонията територия и няма право на мнение! Корумпирания компрадорски елит, се управлява с 4- 5 милиарда евро на година, както казваше професор Витанов!

    12:28 08.10.2026

  • 2 Боруна Лом

    4 5 Отговор
    А БАЗИТЕ НА НАТОТО, КАКВО ГИ ПРАВИМ? ЗАРАДИ ТЯХ Е ВСИЧКАТА ПАТАКЛАМА!

    Коментиран от #5

    12:29 08.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сельо,

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    Ние сме НАТО, не го ли разбрахте дега и куфите ви барушки дега

    12:33 08.10.2026

  • 6 Оплетоха

    5 0 Отговор
    се като пиле в калчища ! Не смеят да говорят прав текст и истината ! Търсят НАТО , Румъния , Турция - някой друг да им вади горещите картофи !

    12:34 08.10.2026

  • 7 Сандо

    4 1 Отговор
    А турците ще си приберат ли оня ударен кораб,който го докараха в наши води?Всичко което се прави предизвиква само усмивки и подигравки.

    12:36 08.10.2026

  • 8 Европеец

    6 1 Отговор
    Заглавието много никакво...... Какво ще консултират и те не знаят..... Вместо това да хванат самолета и в Москва и после в Кев..... Това е решението, ако имат кадърни дипломати ...... И трите държави в НАТО/да не разчитат на либерастите, защото нато е САЩ всички останали са пълнеж/, две в тоталитарни и колониален съюз/за които новата фюрерка, каза че трябва да се готвим за война с Русия през 29-та 30-та година/.... А то и червената кариеристка кръстоска с петроханска дни да правя и вчера консултации и ефектна никакъв.....

    12:38 08.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Зеления

    3 1 Отговор
    1. Полския министър на отбраната заяви, че Украйна се е съгласила да даде технологии за дронове на Полша срещу воеенната помощ от полска страна, но украинците са излъгали и не са дали технологията
    2. Ю. Корея директно обвини Зеленски, че лъже че няма споразумение да не се разгласява тайната за предаването на двамата северокорейски войници
    3. Зеленски излъга, че ВМС на Украйна е получило информация от ВМС на България, че дроновете ударили двата кораба в нашата икономическа зона са руски - Радев вчера изрично подчерта, че България не е обменяла информация с Украйна.

    Колко още лъжи на Зеленски са нужни за да му спре помощта ЕС ?

    12:47 08.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 На рундьо

    1 2 Отговор
    Така му нареди господаря от Кремъл.

    12:56 08.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Баце ЕООД

    1 1 Отговор
    Британците имат морски дронове... Като нищо е тяхна работа

    13:11 08.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.