Десет моряци са загинали, след като турският товарен кораб ALFA WATAN е бил поразен от дронове и е потънал в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Това съобщават турски медии, като уточняват, че плавателният съд е бил под флага на Того и е бил турска собственост.

Атаката е извършена на 6 октомври на около 70 морски мили източно от Бяла. По данни на Medyascope корабът е плавал към Сулина, Румъния. В първите съобщения екипажът му беше обявен за изчезнал, а по-късно Euronews на турски съобщи, че и десетимата моряци са загинали. Различието между ранната и последвалата информация остава част от развиващите се данни по случая.

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При същата атака е бил поразен и корабът ABLE, плаващ под флага на Палау. На борда му е избухнал пожар, но български екипи са спасили екипажа. Според турските медии сред 18-те моряци има 11 турски и 7 индийски граждани. Двама от тях са получили наранявания.

Извършителят остава неизвестен

Българските власти не са посочили коя страна стои зад нападението. Премиерът Румен Радев заяви, че използваните безпилотни апарати са били както въздушни, така и морски. По думите му посоката на движение на корабите и характерът на товара дават основание за предположение, че атаката е в полза на Русия, но това не е доказателство.

„Логично резултатът изглежда в полза на Русия, но това не означава, че можем да твърдим без доказателства, че атаката е извършена от Русия. Това е хипотеза, а при националната сигурност трябва да работим с доказателства“, заяви Румен Радев.

Националният съвет за сигурност на България определи нападението като тежко нарушение на международното морско право и поиска незабавно разследване за установяване на извършителите. Президентът Илияна Йотова заяви, че войната в Украйна е довела до сериозно влошаване на сигурността в Черно море.

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България планира спешни консултации с Турция и Румъния за спиране на атаките срещу търговски кораби и за гарантиране на безопасното корабоплаване. Сред обсъжданите мерки са засилено морско наблюдение, допълнителни системи за противодействие на дронове и проверка на останалия на вода кораб за отломки и следи, които могат да помогнат за изясняване на нападението.

Според Euronews на турски България възнамерява да постави въпроса и на заседанието на Европейския съюз на 15 и 16 октомври. Йотова е предложила още Международната морска организация към ООН да окаже съдействие за техническото и правното изясняване на инцидентите в Черно море.

Източници: medyascope.tv, tr.euronews.com, haberler.com