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Путин нареди на „генерал Армагедон“ да разруши мостовете на Киев
  Тема: Украйна

Путин нареди на „генерал Армагедон“ да разруши мостовете на Киев

8 Октомври, 2026 14:02 3 872 99

  • сергей суровикин-
  • киев-
  • мостове-
  • руски удари-
  • украйна

Анализатор твърди, че Сергей Суровикин може да ръководи нова руска кампания срещу мостовете и критичната инфраструктура на украинската столица

Путин нареди на „генерал Армагедон“ да разруши мостовете на Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия засили ударите по мостовете над река Днепър в Киев, а военният анализатор Хамиш де Бретън-Гордън твърди, че зад новата тактика може да стои завръщането на Сергей Суровикин. Генералът, известен с прозвището „Генерал Армагедон“, ръководеше руските сили в Украйна от октомври 2022 г. до януари 2023 г.

В анализ за The Telegraph де Бретън-Гордън заявява, че Владимир Путин може да е възложил на Суровикин да засили атаките срещу Киев. Публикацията представя това като оценка, а не като официално потвърдено решение на руското военно ръководство. Няма независимо потвърждение, че Суровикин действително е получил конкретна заповед да разруши мостовете в столицата.

Ударите по мостовете започнаха в началото на октомври

От 1 октомври руските сили нанесоха няколко удара по мостови съоръжения в Киев. Южният мост беше атакуван на 1 и 2 октомври, а на 3 октомври беше поразен и Северният мост. В резултат на атаките движението по три моста беше частично или напълно ограничено, което предизвика задръствания и пренасочване на трафика.

Асошиейтед прес съобщи, че ударите са засегнали автомобилното движение и обществения транспорт. Повредите не са довели до пълното прекъсване на връзката между двата бряга на града, но са усложнили придвижването на жители, доставки и аварийни екипи. Руското Министерство на отбраната заяви, че мостът е бил използван за придвижване на войски и военни товари.

Кметът на Киев Виталий Кличко определи обстановката като „много драматична“, след като атаките наложиха ограничения по основни транспортни маршрути.

Целта е натиск върху града

Днепър разделя Киев на източен и западен бряг, а мостовете са жизненоважни за ежедневното движение на милиони жители. Дори когато съоръженията не бъдат разрушени, повторните удари могат да ги направят временно неизползваеми, да забавят доставките и да натоварят останалите маршрути.

Според де Бретън-Гордън Москва се опитва да прехвърли конфликта върху терен, на който смята, че има предимство – издръжливостта на цивилното население. Анализаторът предупреждава, че натискът може да бъде насочен не само срещу мостовете, но и срещу електроснабдяването, комуникациите, пристанищата и промишлените обекти.

Институтът за изследване на войната оцени ударите по мостовете като част от по-широка руска кампания за нарушаване на гражданския транспорт и логистиката в Киев. Според анализа атаките са били извършени шест пъти по Южния и Северния мост между 1 и 3 октомври.

Призив за повече противовъздушна отбрана

Британският експерт призовава западните държави да увеличат доставките на ракети за противовъздушна отбрана, радари, безпилотни системи и средства за радиоелектронна борба. Той смята, че при продължаване на ударите трябва да бъде обсъдена и по-пряка защита на украинската критична инфраструктура.

Засега е потвърдено, че руските атаки са причинили повреди и транспортни ограничения в Киев. Не е потвърдено, че Суровикин отново заема командна длъжност или че лично ръководи операцията срещу мостовете.

Източници: telegraph.co.uk


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Русия

    49 23 Отговор
    Господ да ги поживи и двамата !

    Коментиран от #16

    14:06 08.10.2026

  • 4 Чудесно!

    66 15 Отговор
    А някакви лоши новини има ли, Миче?

    14:06 08.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 така, така

    73 41 Отговор
    и като как западните държави да увеличат доставките на ракети за противовъздушна отбрана, радари, безпилотни системи и средства за радиоелектронна борба, като такива не им останаха?!

    За пет години война, НАТО го демилитаризираха.

    14:09 08.10.2026

  • 9 мдаааа

    28 24 Отговор
    Едно е да наредиш , друго е да го направиш ...

    Коментиран от #15

    14:10 08.10.2026

  • 10 Констатация

    59 10 Отговор
    Поредна глупост! За тази цел си има Командващ Ракетни войски на РФ и ракети - Калибър, Искандер, Х-101, Орешник, Циркон, Кинжал... Връщането на Суровикин в Генералния Щаб на Русия е индикатор за нещо съвсем различно, което тепърва предстои...

    Коментиран от #91

    14:12 08.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ПУСНЕТЕ НЕЩО ЗА ЗЕЛЕНСКИ БЕ

    57 16 Отговор
    Днес не сме го видели още. Да не е умрел?

    14:12 08.10.2026

  • 13 Ахааа

    15 33 Отговор
    Таваришчите опять эрэктирали . 😁

    14:13 08.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Путин не е Тръмп

    30 11 Отговор

    До коментар #9 от "мдаааа":

    Каквототнареди, това се изпълнява!

    Коментиран от #23, #27

    14:15 08.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Няма такъв резил

    16 25 Отговор
    Завалията и други фантасмагории нареждаше, ама на...

    14:15 08.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Абе...

    28 2 Отговор
    тиАА оцапаха гащите. След събитията от лятото на 2023 г. и последвалото му отстраняване от поста главнокомандващ на Въздушно-космическите сили (ВКС), Суровикин е изпратен в Африка като част от военното и дипломатическо представителство на Москва в Алжир.
    Според източници от руски военни Telegram-канали и коментари мисията на генерала в Северна Африка е приключила и той се е върнал в Москва. Официално потвърждение или декрет за ново негово назначение от страна на Кремъл или Министерството на отбраната към момента липсва.

    14:17 08.10.2026

  • 20 Кольо Фичето

    16 44 Отговор
    😂 Двама типични лузъри на снимката.
    Тези мостове могат да се разрушат само с ядрен заряд.

    Коментиран от #28, #70, #71, #86

    14:17 08.10.2026

  • 21 Киев

    11 25 Отговор
    Да думне руската тръба на чумавите, чадт от Балкански поток, да се свърша това тегло

    14:21 08.10.2026

  • 22 Госあ

    23 5 Отговор
    много добре!

    14:21 08.10.2026

  • 23 Виждаме , виждаме

    7 26 Отговор

    До коментар #15 от "Путин не е Тръмп":

    Уже пять лет .. ЩЕ,ЩЕ,ЩЕ

    Коментиран от #99

    14:21 08.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Свободен

    15 40 Отговор
    Напънала се планината и родила мишка!
    Гръмки имена, Апокалипсиси и Армагедони, накрая дойде един Вивалди и ги попиля!😂

    Коментиран от #32, #42

    14:21 08.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Свободен

    7 34 Отговор

    До коментар #15 от "Путин не е Тръмп":

    Той не беше ли наредил да се превземе Киев за три дни?
    Нещо май не го слушат неговите!

    Коментиран от #96

    14:23 08.10.2026

  • 28 Атина Палада

    30 6 Отговор

    До коментар #20 от "Кольо Фичето":

    Може и така да е,все пак руснаците са ги строили.

    Коментиран от #34

    14:24 08.10.2026

  • 29 Пламен

    6 32 Отговор
    Губят на фронта и започват да залагат само на терор

    Коментиран от #43

    14:25 08.10.2026

  • 30 000

    36 4 Отговор
    Първата резолюция на АзГ в Саксония-Анхалт: Край на помощта за Украйна и сваляне на санкциите срещу Русия.

    14:26 08.10.2026

  • 31 Генерал “армагедон”

    6 26 Отговор
    Беше една от звездите в пропагандното шоу на Соловьов по телевизията. Иска ми се да вярвам, че и руснаците са изпитвали отвращение, когато го видят.

    14:26 08.10.2026

  • 32 Накрая ще дойде не Вивалди, а Чайковски

    28 1 Отговор

    До коментар #25 от "Свободен":

    с Лебедово езеро по телевизията. Такава е традицията там. И всичко ще свърши.

    14:29 08.10.2026

  • 33 гост

    7 26 Отговор
    Проруските плюнчовци,се пенявиха че НАТО удряло в Сърбия мостове,критична инфраструктура,а сега по какво се различава руската мизерия,нали те бяха по различни...Разликата е че в Сърбия имаше етническо прочистване,докато в Украйна,,,Фюрера дърпа ушите защото украинците отидоха в лагера на врага...

    Коментиран от #85

    14:30 08.10.2026

  • 34 гост

    3 13 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    Не те ли убива самотата или си издръжлива....тишината не те ли оглушава.

    Коментиран от #41

    14:32 08.10.2026

  • 35 И Киев е Руски

    22 9 Отговор
    Дано метрото да е здраво през зимата

    Коментиран от #44

    14:32 08.10.2026

  • 36 Маринов

    9 23 Отговор
    Отчаянието на фашистите е тотално. Нищо не могат да направят на мостовете.

    Коментиран от #97

    14:32 08.10.2026

  • 37 Реалист

    10 1 Отговор
    Нямам идея защо пишете и коментирате неща, които не зависят от вас!!!

    14:33 08.10.2026

  • 38 Научи се

    13 2 Отговор

    До коментар #26 от "Боруна Лом":

    Да пишеш . Айларипи

    14:33 08.10.2026

  • 39 Малкия Стоянчо

    6 10 Отговор
    Абе къде е батко ,сигурно яката е притеснен ?

    14:34 08.10.2026

  • 40 Дако

    15 9 Отговор
    Това трябваше да го направят още в началото на войната .

    14:35 08.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ха ха ха х....😂😂😂

    25 5 Отговор

    До коментар #25 от "Свободен":

    ...гледам укрите се мотаят край Кремъл ...днес ,утре ще го превземат ...ха ха ха ...малоумна работа ...

    14:37 08.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Хахаха

    7 17 Отговор
    Този т.п.нгер скоро ще стане поредния генерал, изпратен от украинците на концерт на Кобзон.

    14:44 08.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 един пробит цент

    12 6 Отговор

    До коментар #46 от "Бозовата копейка":

    Пази си двете мозъчни гънки от зад .

    14:44 08.10.2026

  • 53 ПУСНЕТЕ НЕЩО ЗА ПУТИН БЕ

    5 13 Отговор
    Днес не сме го виждали.Да не е умрел?

    Коментиран от #57

    14:44 08.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Иван Иванов

    14 7 Отговор
    Руската армия атакува цивилен автобус в Краматорск, убивайки 30 души МАКАР И С АВТОМАТИ И КАРТЕЧНИЦИ В РЪЦЕТЕ ВСИЧКИ СА БИЛИ ЦИВИЛНО ОБЛЕЧЕНИ , С ПАПИОНКИ ИЛИ ВРАТОВРЪЗКИ И СА ПЕЕЛИ ВЪОДУШЕВЕНО ,, ВИВА УРСУЛА ФОН КРАДЛЕВА ,, , ВИВА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНИ ,,

    14:49 08.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Пламен

    3 11 Отговор
    Забравихте ли ?
    „генерал Армагедон“избяга от Херсон през есента на 2022 година .

    14:53 08.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Объркал си никнейма

    9 1 Отговор

    До коментар #20 от "Кольо Фичето":

    нали беше Кольо .ичето с П отпред?

    14:57 08.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Сергей Армагедонович Суровикин

    3 9 Отговор
    Ей сега я втасах! Кобзонът не ми мърда...

    14:59 08.10.2026

  • 74 Истината

    2 9 Отговор
    Много миролюбива сган са русНАЦИте

    14:59 08.10.2026

  • 75 Факти

    5 2 Отговор
    Защо, трябва да четем глупостите на Ботовете? И фалшивите лайкове !

    15:00 08.10.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Хахахаха

    3 7 Отговор
    Русия си признава за ударите по кораби в Черно море с дронове. Какви доказателства търси радев?

    15:03 08.10.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Пламен

    2 5 Отговор
    Генерал „Армагедон“ е прозвището на руския военен командир Сергей Суровикин, който през есента на 2022 година ръководи руските сили в Украйна и предлага изтеглянето на войските от град Херсон на десния бряг на река Днепър.

    Избяга от украинците, демек.

    Коментиран от #90

    15:04 08.10.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Да обясняваш на зомбирани русофили

    2 6 Отговор

    До коментар #33 от "гост":

    и наети на хонорар тролове е загуба на време. Първите поне можеш да ги подразниш, на вторите не им пука, който ги наеме, за него ще работят.

    15:05 08.10.2026

  • 86 Ами всъщност

    5 4 Отговор

    До коментар #20 от "Кольо Фичето":

    Строени са много здраво по времето на СССР за да издържат дори на ядрена атака обаче технологиите се развиват и руснаците явно са намерили начин да ги съборят и без ЯО. Разбира се няма да стане само с един обстрел но щом вече са му хванали цаката със сигурност ще го направят. Тук излиза и друг въпрос, дали Русия няма да превземе територия чак до Киев и да раздели града на източна и западна част като източната остане под руско управление, като в такъв случай няма да са нужни много мостове над реката, може да се остави само един за да има все пак някаква пряка връзка. При всички случаи дори да има и занапред държава Украйна, тя няма да съществува в досегашния си вид .

    15:07 08.10.2026

  • 87 хахаха

    1 0 Отговор
    Как да опазят нещо, дето са давали на лошия Крампус за ..., още повече че те като всички модерно резбовани непрекъснато се стремят да разширят кръга на приятелите си, а те - на свой-ред - техния?

    15:08 08.10.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Владимир Владимирович Велики

    1 2 Отговор

    До коментар #67 от "Хахахаха":

    Нищо никога не е построил. Уредил се в КГБ, да върти търговийка и услуги с гедерешки стоки, като дошла демокрацията, колко да е била демокрация тяхната, влезнал в групировките, проникнал в политиката, уредил и партньорите си и постепенно се превърнал във вседържител. И сега армагедонства.

    15:10 08.10.2026

  • 90 Алексбг

    2 2 Отговор

    До коментар #83 от "Пламен":

    Пламка не се прави ,че ги разбираш тези неща ,все пак си бил параджия на кораб и си хвърлял кюмюр .Кай колко искаш да му избиеш сметаната както обикновено ?

    Коментиран от #93

    15:11 08.10.2026

  • 91 не може да бъде

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Констатация":

    Лично на мен ми прави впечатление че най-различни автори - "експерти" се упражняват в разясняване на клюки и съвършено странични и маловажни въпроси... и в тази статия е същото - според мен авторът трябва да се съсредоточи и да ни разясни защо руснаците правят това -това е главният въпрос!?А това вече очевидно руснаците правят за да изолират различни военни обекти по райони за да лишат украинската армия от възможности за маневриране и да нарушат и прекъснат снабдяването с оръжия боеприпаси и всички необходими неща ...и май го правят успешно!? Ето вече са оформени два котела в които украинските войници са здраво заклещени и всекидневно дават по 40-50 убити !?

    15:12 08.10.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Пламен

    1 3 Отговор

    До коментар #90 от "Алексбг":

    Купих нов комресор.Искаш ли пак?
    12 цифрови рубли ще ти дам този път.

    Коментиран от #95

    15:14 08.10.2026

  • 94 Хейт

    1 1 Отговор
    Е, ся ви се такова таковата!

    15:16 08.10.2026

  • 95 Алексбг

    3 2 Отговор

    До коментар #93 от "Пламен":

    За да му избиеш сметана както винаги ,компресор не ти трябва Пламка и плащам в €враци ,както всеки път .

    15:16 08.10.2026

  • 96 В грешка си, чадо

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Свободен":

    Марк Мили така казА!

    15:19 08.10.2026

  • 97 Юху

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Маринов":

    А Бандера комунист, фашист или демократ е?

    15:21 08.10.2026

  • 98 Пламен

    2 2 Отговор
    Що не пробваш със СерГЕЙ Суровикин ? :)

    15:26 08.10.2026

  • 99 За тия

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Виждаме , виждаме":

    приказки, питай байДън! Той ги каза! Така че, у левооо!

    15:35 08.10.2026

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