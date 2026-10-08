Путин нареди на „генерал Армагедон“ да разруши мостовете на Киев

Русия засили ударите по мостовете над река Днепър в Киев, а военният анализатор Хамиш де Бретън-Гордън твърди, че зад новата тактика може да стои завръщането на Сергей Суровикин. Генералът, известен с прозвището „Генерал Армагедон“, ръководеше руските сили в Украйна от октомври 2022 г. до януари 2023 г.
В анализ за The Telegraph де Бретън-Гордън заявява, че Владимир Путин може да е възложил на Суровикин да засили атаките срещу Киев. Публикацията представя това като оценка, а не като официално потвърдено решение на руското военно ръководство. Няма независимо потвърждение, че Суровикин действително е получил конкретна заповед да разруши мостовете в столицата.
Ударите по мостовете започнаха в началото на октомври
От 1 октомври руските сили нанесоха няколко удара по мостови съоръжения в Киев. Южният мост беше атакуван на 1 и 2 октомври, а на 3 октомври беше поразен и Северният мост. В резултат на атаките движението по три моста беше частично или напълно ограничено, което предизвика задръствания и пренасочване на трафика.
Асошиейтед прес съобщи, че ударите са засегнали автомобилното движение и обществения транспорт. Повредите не са довели до пълното прекъсване на връзката между двата бряга на града, но са усложнили придвижването на жители, доставки и аварийни екипи. Руското Министерство на отбраната заяви, че мостът е бил използван за придвижване на войски и военни товари.
Кметът на Киев Виталий Кличко определи обстановката като „много драматична“, след като атаките наложиха ограничения по основни транспортни маршрути.
Целта е натиск върху града
Днепър разделя Киев на източен и западен бряг, а мостовете са жизненоважни за ежедневното движение на милиони жители. Дори когато съоръженията не бъдат разрушени, повторните удари могат да ги направят временно неизползваеми, да забавят доставките и да натоварят останалите маршрути.
Според де Бретън-Гордън Москва се опитва да прехвърли конфликта върху терен, на който смята, че има предимство – издръжливостта на цивилното население. Анализаторът предупреждава, че натискът може да бъде насочен не само срещу мостовете, но и срещу електроснабдяването, комуникациите, пристанищата и промишлените обекти.
Институтът за изследване на войната оцени ударите по мостовете като част от по-широка руска кампания за нарушаване на гражданския транспорт и логистиката в Киев. Според анализа атаките са били извършени шест пъти по Южния и Северния мост между 1 и 3 октомври.
Призив за повече противовъздушна отбрана
Британският експерт призовава западните държави да увеличат доставките на ракети за противовъздушна отбрана, радари, безпилотни системи и средства за радиоелектронна борба. Той смята, че при продължаване на ударите трябва да бъде обсъдена и по-пряка защита на украинската критична инфраструктура.
Засега е потвърдено, че руските атаки са причинили повреди и транспортни ограничения в Киев. Не е потвърдено, че Суровикин отново заема командна длъжност или че лично ръководи операцията срещу мостовете.
Източници: telegraph.co.uk
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Русия
Коментиран от #16
14:06 08.10.2026
4 Чудесно!
14:06 08.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 така, така
За пет години война, НАТО го демилитаризираха.
14:09 08.10.2026
9 мдаааа
Коментиран от #15
14:10 08.10.2026
10 Констатация
Коментиран от #91
14:12 08.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ПУСНЕТЕ НЕЩО ЗА ЗЕЛЕНСКИ БЕ
14:12 08.10.2026
13 Ахааа
14:13 08.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Путин не е Тръмп
До коментар #9 от "мдаааа":Каквототнареди, това се изпълнява!
Коментиран от #23, #27
14:15 08.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Няма такъв резил
14:15 08.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Абе...
Според източници от руски военни Telegram-канали и коментари мисията на генерала в Северна Африка е приключила и той се е върнал в Москва. Официално потвърждение или декрет за ново негово назначение от страна на Кремъл или Министерството на отбраната към момента липсва.
14:17 08.10.2026
20 Кольо Фичето
Тези мостове могат да се разрушат само с ядрен заряд.
Коментиран от #28, #70, #71, #86
14:17 08.10.2026
21 Киев
14:21 08.10.2026
22 Госあ
14:21 08.10.2026
23 Виждаме , виждаме
До коментар #15 от "Путин не е Тръмп":Уже пять лет .. ЩЕ,ЩЕ,ЩЕ
Коментиран от #99
14:21 08.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Свободен
Гръмки имена, Апокалипсиси и Армагедони, накрая дойде един Вивалди и ги попиля!😂
Коментиран от #32, #42
14:21 08.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Свободен
До коментар #15 от "Путин не е Тръмп":Той не беше ли наредил да се превземе Киев за три дни?
Нещо май не го слушат неговите!
Коментиран от #96
14:23 08.10.2026
28 Атина Палада
До коментар #20 от "Кольо Фичето":Може и така да е,все пак руснаците са ги строили.
Коментиран от #34
14:24 08.10.2026
29 Пламен
Коментиран от #43
14:25 08.10.2026
30 000
14:26 08.10.2026
31 Генерал “армагедон”
14:26 08.10.2026
32 Накрая ще дойде не Вивалди, а Чайковски
До коментар #25 от "Свободен":с Лебедово езеро по телевизията. Такава е традицията там. И всичко ще свърши.
14:29 08.10.2026
33 гост
Коментиран от #85
14:30 08.10.2026
34 гост
До коментар #28 от "Атина Палада":Не те ли убива самотата или си издръжлива....тишината не те ли оглушава.
Коментиран от #41
14:32 08.10.2026
35 И Киев е Руски
Коментиран от #44
14:32 08.10.2026
36 Маринов
Коментиран от #97
14:32 08.10.2026
37 Реалист
14:33 08.10.2026
38 Научи се
До коментар #26 от "Боруна Лом":Да пишеш . Айларипи
14:33 08.10.2026
39 Малкия Стоянчо
14:34 08.10.2026
40 Дако
14:35 08.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 ха ха ха х....😂😂😂
До коментар #25 от "Свободен":...гледам укрите се мотаят край Кремъл ...днес ,утре ще го превземат ...ха ха ха ...малоумна работа ...
14:37 08.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Хахаха
14:44 08.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 един пробит цент
До коментар #46 от "Бозовата копейка":Пази си двете мозъчни гънки от зад .
14:44 08.10.2026
53 ПУСНЕТЕ НЕЩО ЗА ПУТИН БЕ
Коментиран от #57
14:44 08.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Иван Иванов
14:49 08.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Пламен
„генерал Армагедон“избяга от Херсон през есента на 2022 година .
14:53 08.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Объркал си никнейма
До коментар #20 от "Кольо Фичето":нали беше Кольо .ичето с П отпред?
14:57 08.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Сергей Армагедонович Суровикин
14:59 08.10.2026
74 Истината
14:59 08.10.2026
75 Факти
15:00 08.10.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Хахахаха
15:03 08.10.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Пламен
Избяга от украинците, демек.
Коментиран от #90
15:04 08.10.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Да обясняваш на зомбирани русофили
До коментар #33 от "гост":и наети на хонорар тролове е загуба на време. Първите поне можеш да ги подразниш, на вторите не им пука, който ги наеме, за него ще работят.
15:05 08.10.2026
86 Ами всъщност
До коментар #20 от "Кольо Фичето":Строени са много здраво по времето на СССР за да издържат дори на ядрена атака обаче технологиите се развиват и руснаците явно са намерили начин да ги съборят и без ЯО. Разбира се няма да стане само с един обстрел но щом вече са му хванали цаката със сигурност ще го направят. Тук излиза и друг въпрос, дали Русия няма да превземе територия чак до Киев и да раздели града на източна и западна част като източната остане под руско управление, като в такъв случай няма да са нужни много мостове над реката, може да се остави само един за да има все пак някаква пряка връзка. При всички случаи дори да има и занапред държава Украйна, тя няма да съществува в досегашния си вид .
15:07 08.10.2026
87 хахаха
15:08 08.10.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Владимир Владимирович Велики
До коментар #67 от "Хахахаха":Нищо никога не е построил. Уредил се в КГБ, да върти търговийка и услуги с гедерешки стоки, като дошла демокрацията, колко да е била демокрация тяхната, влезнал в групировките, проникнал в политиката, уредил и партньорите си и постепенно се превърнал във вседържител. И сега армагедонства.
15:10 08.10.2026
90 Алексбг
До коментар #83 от "Пламен":Пламка не се прави ,че ги разбираш тези неща ,все пак си бил параджия на кораб и си хвърлял кюмюр .Кай колко искаш да му избиеш сметаната както обикновено ?
Коментиран от #93
15:11 08.10.2026
91 не може да бъде
До коментар #10 от "Констатация":Лично на мен ми прави впечатление че най-различни автори - "експерти" се упражняват в разясняване на клюки и съвършено странични и маловажни въпроси... и в тази статия е същото - според мен авторът трябва да се съсредоточи и да ни разясни защо руснаците правят това -това е главният въпрос!?А това вече очевидно руснаците правят за да изолират различни военни обекти по райони за да лишат украинската армия от възможности за маневриране и да нарушат и прекъснат снабдяването с оръжия боеприпаси и всички необходими неща ...и май го правят успешно!? Ето вече са оформени два котела в които украинските войници са здраво заклещени и всекидневно дават по 40-50 убити !?
15:12 08.10.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Пламен
До коментар #90 от "Алексбг":Купих нов комресор.Искаш ли пак?
12 цифрови рубли ще ти дам този път.
Коментиран от #95
15:14 08.10.2026
94 Хейт
15:16 08.10.2026
95 Алексбг
До коментар #93 от "Пламен":За да му избиеш сметана както винаги ,компресор не ти трябва Пламка и плащам в €враци ,както всеки път .
15:16 08.10.2026
96 В грешка си, чадо
До коментар #27 от "Свободен":Марк Мили така казА!
15:19 08.10.2026
97 Юху
До коментар #36 от "Маринов":А Бандера комунист, фашист или демократ е?
15:21 08.10.2026
98 Пламен
15:26 08.10.2026
99 За тия
До коментар #23 от "Виждаме , виждаме":приказки, питай байДън! Той ги каза! Така че, у левооо!
15:35 08.10.2026