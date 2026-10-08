Путин нареди на „генерал Армагедон“ да разруши мостовете на Киев

Русия засили ударите по мостовете над река Днепър в Киев, а военният анализатор Хамиш де Бретън-Гордън твърди, че зад новата тактика може да стои завръщането на Сергей Суровикин. Генералът, известен с прозвището „Генерал Армагедон“, ръководеше руските сили в Украйна от октомври 2022 г. до януари 2023 г.

В анализ за The Telegraph де Бретън-Гордън заявява, че Владимир Путин може да е възложил на Суровикин да засили атаките срещу Киев. Публикацията представя това като оценка, а не като официално потвърдено решение на руското военно ръководство. Няма независимо потвърждение, че Суровикин действително е получил конкретна заповед да разруши мостовете в столицата.

Ударите по мостовете започнаха в началото на октомври

От 1 октомври руските сили нанесоха няколко удара по мостови съоръжения в Киев. Южният мост беше атакуван на 1 и 2 октомври, а на 3 октомври беше поразен и Северният мост. В резултат на атаките движението по три моста беше частично или напълно ограничено, което предизвика задръствания и пренасочване на трафика.

Асошиейтед прес съобщи, че ударите са засегнали автомобилното движение и обществения транспорт. Повредите не са довели до пълното прекъсване на връзката между двата бряга на града, но са усложнили придвижването на жители, доставки и аварийни екипи. Руското Министерство на отбраната заяви, че мостът е бил използван за придвижване на войски и военни товари.

Кметът на Киев Виталий Кличко определи обстановката като „много драматична“, след като атаките наложиха ограничения по основни транспортни маршрути.

Целта е натиск върху града

Днепър разделя Киев на източен и западен бряг, а мостовете са жизненоважни за ежедневното движение на милиони жители. Дори когато съоръженията не бъдат разрушени, повторните удари могат да ги направят временно неизползваеми, да забавят доставките и да натоварят останалите маршрути.

Според де Бретън-Гордън Москва се опитва да прехвърли конфликта върху терен, на който смята, че има предимство – издръжливостта на цивилното население. Анализаторът предупреждава, че натискът може да бъде насочен не само срещу мостовете, но и срещу електроснабдяването, комуникациите, пристанищата и промишлените обекти.

Институтът за изследване на войната оцени ударите по мостовете като част от по-широка руска кампания за нарушаване на гражданския транспорт и логистиката в Киев. Според анализа атаките са били извършени шест пъти по Южния и Северния мост между 1 и 3 октомври.

Призив за повече противовъздушна отбрана

Британският експерт призовава западните държави да увеличат доставките на ракети за противовъздушна отбрана, радари, безпилотни системи и средства за радиоелектронна борба. Той смята, че при продължаване на ударите трябва да бъде обсъдена и по-пряка защита на украинската критична инфраструктура.

Засега е потвърдено, че руските атаки са причинили повреди и транспортни ограничения в Киев. Не е потвърдено, че Суровикин отново заема командна длъжност или че лично ръководи операцията срещу мостовете.

Източници: telegraph.co.uk