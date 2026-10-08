Украйна обмисля износ на селскостопанска продукция през Германия.

Украйна обмисля да използва германски пристанища за износ на селскостопанска продукция, след като руските атаки блокираха основните ѝ морски маршрути. Германската пристанищна инфраструктура може да осигури допълнителен капацитет от около 1 милион тона месечно, заяви украинският министър на земеделието Тарас Висоцки, предаде "Ройтерс".

„Украйна работи за пълното възстановяване на морския си експортен маршрут и разширяването на алтернативни маршрути“, каза Висоцки.

Дунавските пристанища поемат основния товар

В момента по-голямата част от украинските товари, включително зърното, се пренасочват през трите украински пристанища по река Дунав. Това се наложи след руските атаки срещу черноморските пристанища в Одеска област, които преди войната са обслужвали около 90% от износа на страната.

Промяната на маршрутите обаче оскъпява транспорта с около 50 долара на тон. По-високите логистични разходи намаляват конкурентоспособността на украинското зърно и затрудняват износителите.

Проучва се и маршрут през Балтийско море

Киев проучва възможността за износ на зърно и през пристанища на Балтийско море. Според Тарас Висоцки този маршрут би могъл да обслужва до 20 милиона тона зърно на сезон.

Използването на балтийската инфраструктура обаче би увеличило разходите за износ с около 100 долара на тон. Русия също търси алтернативи на прекъснатите от войната черноморски маршрути.

Украинските власти посочват, че ще е необходима международна помощ в размер до 2 милиарда долара, за да бъдат покрити допълнителните разходи. Засега германските пристанища и балтийският маршрут се разглеждат като допълнение към усилията за възстановяване на пълноценния морски износ през Черно море.