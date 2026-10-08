Украйна няма недостиг на електроенергия – напротив, такава дори се продава в чужбина

Прекъсванията на електрозахранването в Украйна не са причинени от дефицит на електроенергия, а от повреди по съоръженията за пренос и разпределение след руските атаки срещу енергийната инфраструктура. Това заявява енергийният експерт Генадий Рябцев пред УНИАН. По думите му в страната има достатъчно производство, а през дневните часове дори се изнася електроенергия.
Почасови графици за спиране на тока продължават в Полтавска и Черкаска област. Аварийни прекъсвания са въведени в Житомирска, Черниговска, Сумска и Харковска област, както и в Киев и Киевска област.
Повредена е мрежата, не производството
„Електрическа енергия има, но тя не може да бъде разпределена между потребителите“, казва Рябцев. Според него в различните региони причините са различни, но общото е възстановяването на обекти, засегнати при атаките срещу енергийната система.
Докато текат ремонтите, електроснабдяването се ограничава. Експертът посочва, че основното оборудване е защитено, но откритите съоръжения не могат да бъдат обезопасени с инженерно-технически средства и именно те са били повредени.
Ако няма нови поражения, възстановяването може да отнеме повече от няколко дни. Продължителността зависи от тежестта на щетите и от скоростта, с която отделните участъци ще бъдат върнати в експлоатация.
Графиците в Киев са аварийни
Рябцев обяснява, че постоянното преразглеждане на графиците в Киев е свързано с аварийния характер на прекъсванията. При недостиг на електроенергия „Укренерго“ прогнозира потреблението за следващия ден и разпорежда стабилизационни графици. В настоящата ситуация обаче ограниченията зависят от напредъка на ремонтите, а не от предварителен недостиг на производство.
„Графиците са отражение на темповете на работа по повредените обекти“, заявява експертът. Той отхвърля и твърдението, че прекъсванията показват провалена подготовка за зимата. Според него двете теми не са свързани, а нови прекъсвания могат да има след всяка следваща комбинирана атака срещу енергийната инфраструктура.
Левият бряг на Киев остава най-рисков
Най-сериозен риск Рябцев вижда за левия бряг на Киев. При извеждане от строя на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 и ТЕЦ-4 там ще се появи постоянен дефицит на електроенергия. По думите му мощността на ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6 надхвърля един гигават и не може да бъде заменена бързо с разпределена генерация.
Експертът подчертава, че настоящите аварийни прекъсвания не означават начало на сезонен зимен недостиг и не би трябвало да попречат на навременното начало на отоплителния сезон.
Източници: unian.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Манол Пейков
Коментиран от #2
16:02 08.10.2026
2 Г-н Пейков, искате ли
До коментар #1 от "Манол Пейков":да ви помогна да изпием парите или ще се справите сам?
Коментиран от #3
16:03 08.10.2026
3 Може ли и аз да се включа?
До коментар #2 от "Г-н Пейков, искате ли":Много харесвам как пее Манол. Особенно Ден пабедой и Белоруската гара ги прави топ
16:04 08.10.2026
4 Разбрах
16:04 08.10.2026
5 зИленски
НеКОЙ МИ Е СВИЛ МАТРЯЛА И ПИШЕ ЩУРОТИИ
16:06 08.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ИИ агент Мичето от 4тия етаж
16:07 08.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Вестник
16:07 08.10.2026
11 ТАЗИ СТАТИЯ
16:14 08.10.2026
12 Хи хи
16:17 08.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Хе хе...
Вода има, кофи нЕма.
16:18 08.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Димчо
16:20 08.10.2026
17 Почакайте малко,с изводите!
16:26 08.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Верваме
16:35 08.10.2026
20 Ахаха
16:44 08.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Стига лъжи
16:53 08.10.2026
23 Енергетик
16:56 08.10.2026
24 Синоптик
17:09 08.10.2026
25 От чужбина
17:17 08.10.2026
26 Може
17:45 08.10.2026