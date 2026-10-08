Украйна няма недостиг на електроенергия – напротив, такава дори се продава в чужбина

Прекъсванията на електрозахранването в Украйна не са причинени от дефицит на електроенергия, а от повреди по съоръженията за пренос и разпределение след руските атаки срещу енергийната инфраструктура. Това заявява енергийният експерт Генадий Рябцев пред УНИАН. По думите му в страната има достатъчно производство, а през дневните часове дори се изнася електроенергия.

Почасови графици за спиране на тока продължават в Полтавска и Черкаска област. Аварийни прекъсвания са въведени в Житомирска, Черниговска, Сумска и Харковска област, както и в Киев и Киевска област.

Повредена е мрежата, не производството

„Електрическа енергия има, но тя не може да бъде разпределена между потребителите“, казва Рябцев. Според него в различните региони причините са различни, но общото е възстановяването на обекти, засегнати при атаките срещу енергийната система.

Докато текат ремонтите, електроснабдяването се ограничава. Експертът посочва, че основното оборудване е защитено, но откритите съоръжения не могат да бъдат обезопасени с инженерно-технически средства и именно те са били повредени.

Ако няма нови поражения, възстановяването може да отнеме повече от няколко дни. Продължителността зависи от тежестта на щетите и от скоростта, с която отделните участъци ще бъдат върнати в експлоатация.

Графиците в Киев са аварийни

Рябцев обяснява, че постоянното преразглеждане на графиците в Киев е свързано с аварийния характер на прекъсванията. При недостиг на електроенергия „Укренерго“ прогнозира потреблението за следващия ден и разпорежда стабилизационни графици. В настоящата ситуация обаче ограниченията зависят от напредъка на ремонтите, а не от предварителен недостиг на производство.

„Графиците са отражение на темповете на работа по повредените обекти“, заявява експертът. Той отхвърля и твърдението, че прекъсванията показват провалена подготовка за зимата. Според него двете теми не са свързани, а нови прекъсвания могат да има след всяка следваща комбинирана атака срещу енергийната инфраструктура.

Левият бряг на Киев остава най-рисков

Най-сериозен риск Рябцев вижда за левия бряг на Киев. При извеждане от строя на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 и ТЕЦ-4 там ще се появи постоянен дефицит на електроенергия. По думите му мощността на ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6 надхвърля един гигават и не може да бъде заменена бързо с разпределена генерация.

Експертът подчертава, че настоящите аварийни прекъсвания не означават начало на сезонен зимен недостиг и не би трябвало да попречат на навременното начало на отоплителния сезон.

Източници: unian.net