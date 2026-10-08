Новини
Свят »
Украйна »
Украйна няма недостиг на електроенергия – напротив, такава дори се продава в чужбина
  Тема: Украйна

Украйна няма недостиг на електроенергия – напротив, такава дори се продава в чужбина

8 Октомври, 2026 16:00 1 083 26

  • украйна-
  • прекъсвания на тока-
  • енергетика-
  • генадий рябцев-
  • укренерго

Енергиен експерт обяснява, че електроенергия има, но повредите по мрежата пречат тя да стигне до потребителите

Украйна няма недостиг на електроенергия – напротив, такава дори се продава в чужбина - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прекъсванията на електрозахранването в Украйна не са причинени от дефицит на електроенергия, а от повреди по съоръженията за пренос и разпределение след руските атаки срещу енергийната инфраструктура. Това заявява енергийният експерт Генадий Рябцев пред УНИАН. По думите му в страната има достатъчно производство, а през дневните часове дори се изнася електроенергия.

Почасови графици за спиране на тока продължават в Полтавска и Черкаска област. Аварийни прекъсвания са въведени в Житомирска, Черниговска, Сумска и Харковска област, както и в Киев и Киевска област.

Повредена е мрежата, не производството

„Електрическа енергия има, но тя не може да бъде разпределена между потребителите“, казва Рябцев. Според него в различните региони причините са различни, но общото е възстановяването на обекти, засегнати при атаките срещу енергийната система.

Докато текат ремонтите, електроснабдяването се ограничава. Експертът посочва, че основното оборудване е защитено, но откритите съоръжения не могат да бъдат обезопасени с инженерно-технически средства и именно те са били повредени.

Ако няма нови поражения, възстановяването може да отнеме повече от няколко дни. Продължителността зависи от тежестта на щетите и от скоростта, с която отделните участъци ще бъдат върнати в експлоатация.

Графиците в Киев са аварийни

Рябцев обяснява, че постоянното преразглеждане на графиците в Киев е свързано с аварийния характер на прекъсванията. При недостиг на електроенергия „Укренерго“ прогнозира потреблението за следващия ден и разпорежда стабилизационни графици. В настоящата ситуация обаче ограниченията зависят от напредъка на ремонтите, а не от предварителен недостиг на производство.

„Графиците са отражение на темповете на работа по повредените обекти“, заявява експертът. Той отхвърля и твърдението, че прекъсванията показват провалена подготовка за зимата. Според него двете теми не са свързани, а нови прекъсвания могат да има след всяка следваща комбинирана атака срещу енергийната инфраструктура.

Левият бряг на Киев остава най-рисков

Най-сериозен риск Рябцев вижда за левия бряг на Киев. При извеждане от строя на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 и ТЕЦ-4 там ще се появи постоянен дефицит на електроенергия. По думите му мощността на ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6 надхвърля един гигават и не може да бъде заменена бързо с разпределена генерация.

Експертът подчертава, че настоящите аварийни прекъсвания не означават начало на сезонен зимен недостиг и не би трябвало да попречат на навременното начало на отоплителния сезон.

Източници: unian.net


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Манол Пейков

    33 0 Отговор
    Ами аз за кого събирам пари за генератори? Няма смисъл явно.

    Коментиран от #2

    16:02 08.10.2026

  • 2 Г-н Пейков, искате ли

    30 0 Отговор

    До коментар #1 от "Манол Пейков":

    да ви помогна да изпием парите или ще се справите сам?

    Коментиран от #3

    16:03 08.10.2026

  • 3 Може ли и аз да се включа?

    21 0 Отговор

    До коментар #2 от "Г-н Пейков, искате ли":

    Много харесвам как пее Манол. Особенно Ден пабедой и Белоруската гара ги прави топ

    16:04 08.10.2026

  • 4 Разбрах

    30 0 Отговор
    Има ток но стоят на тъмно. Тома не стига до потребителя. Питах ИИ, каза, че може да ми напише статия в двете посоки. Колко е велика Украйна и как денонощно поне дава и колко е несретна и си заминава. Каза, че бълг журналисти му искат статии от първият тип и той изпълнява и пише, според желанията

    16:04 08.10.2026

  • 5 зИленски

    18 0 Отговор
    ХА ХА ХА
    НеКОЙ МИ Е СВИЛ МАТРЯЛА И ПИШЕ ЩУРОТИИ

    16:06 08.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ИИ агент Мичето от 4тия етаж

    24 0 Отговор
    Независимо разследване ще бъде само ако го провежда украйна и подготвени водолази като ония дето гръмнаха Север поток

    16:07 08.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Вестник

    28 0 Отговор
    "Хумор, сатира и забава":))

    16:07 08.10.2026

  • 11 ТАЗИ СТАТИЯ

    21 0 Отговор
    Е за раздел хумор и сатира.

    16:14 08.10.2026

  • 12 Хи хи

    18 0 Отговор
    Статията дава насока на Русия къде точно да наблегне преди зимата.....

    16:17 08.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хе хе...

    17 0 Отговор
    Кофи има, вода нЕма.
    Вода има, кофи нЕма.

    16:18 08.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Димчо

    20 0 Отговор
    Ние пращаме, те продават! Кръговрат.

    16:20 08.10.2026

  • 17 Почакайте малко,с изводите!

    13 0 Отговор
    Да дойде зимата,тогава пак ще говорим...

    16:26 08.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Верваме

    20 2 Отговор
    Мариците изнасят ток за Украйна за без пари.

    16:35 08.10.2026

  • 20 Ахаха

    13 1 Отговор
    Нема ток, нема вода, нема път.. Иначе ще изнасят

    16:44 08.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Стига лъжи

    6 1 Отговор
    Даже и изнася ток кой ще ви повярва

    16:53 08.10.2026

  • 23 Енергетик

    8 4 Отговор
    Ами ще продават!Ние, като им я подаряваме.

    16:56 08.10.2026

  • 24 Синоптик

    6 3 Отговор
    Тази година чумавите ще стоят на тъмно и студено , освен без бензин.

    17:09 08.10.2026

  • 25 От чужбина

    4 0 Отговор
    Тази новина може и да е вярна. Руснаците не са удряли няколкото АЕЦа и ако те работят ток наистина има. Освен това големи предприятия гълтащи много енергия вече не работят. Много народ са се изнесли по чужбина и така наистина няма нужда от толкова енергия колкото преди.

    17:17 08.10.2026

  • 26 Може

    3 0 Отговор
    ама ако изнасят ток с кофите! И украинците са повече от украинките, а вече се размножили прекомерно и са станали 70 млн. Мирчев вчера каза, че побеждават по целия фронт и масово си връщат териториите... Общо взето е малко обидно да ви чете човек!

    17:45 08.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания