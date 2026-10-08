Три години след 7 октомври Израел остава несигурен

Три години след нападението на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г. по-малко от половината израелци смятат, че страната им е по-сигурна, отколкото преди атаката и началото на войната в Газа. Близо една трета са на обратното мнение и заявяват, че Израел е станал по-малко сигурен.

Това показва проучване на д-р Нимрод Нир от института „Агам“ и д-р Гаил Талшир от Еврейския университет в Йерусалим. Данните очертават криза на доверието в бъдещето, която надхвърля непосредствените страхове за сигурността.

Несигурност за страната и следващото поколение

36% от анкетираните са песимистично настроени за бъдещето на Израел, а 33% заявяват, че са оптимисти. И двата дяла са по-ниски в сравнение с предходни години, което според изследователите показва, че несигурността постепенно измества както оптимизма, така и песимизма.

Под една четвърт от израелците вярват, че децата им ще живеят в по-добри условия. Резултатът показва, че продължителната война влияе не само върху усещането за сигурност, но и върху очакванията за дългосрочното развитие на страната.

Повече от половината анкетирани, включително евреи и арабски граждани на Израел, смятат, че войната е задълбочила разделенията в обществото. Само около една четвърт вярват, че тя е укрепила националното единство. Приблизително 20% обмислят да напуснат страната заради настоящата ситуация в областта на сигурността и обществените отношения.

Недоволство от целите на войната и управлението

Проучването отчита и сериозни съмнения относно начина, по който правителството води войната. Повечето израелци смятат, че поставените от премиера Бенямин Нетаняху цели, определени като постигане на „пълна победа“, не са изпълнени. Под 20% са на мнение, че тези цели са постигнати в голяма степен или изцяло.

Обществото продължава да търси отговорност за пропуските, предшествали нападението от 7 октомври. Около половината от анкетираните посочват правителството като най-отговорно, докато приблизително една трета определят като основен отговорник израелските служби за сигурност.

Възстановяването на сигурността и предотвратяването на ново нападение като това от 7 октомври са сред водещите приоритети за следващото правителство. Друг основен въпрос за избирателите е намаляването на разходите за живот.

Нетаняху е изправен пред политическо предизвикателство

Само около една трета от израелците заявяват, че искат Нетаняху отново да бъде министър-председател. Сред предпочитащите алтернативно лидерство приблизително половината подкрепят бившия началник на Генералния щаб на Израелските сили за отбрана Гади Айзенкот. Останалите се разделят между бившия премиер Нафтали Бенет и председателя на партия „Израел Бейтейну“ Авигдор Либерман.

Проучването е проведено на 5 и 6 октомври сред 2437 израелски граждани на възраст 17 и повече години. Извадката е съставена така, че да бъде представителна за пълнолетното население на Израел. Посочената статистическа грешка е плюс-минус 3,2 процентни пункта при 99% доверителен интервал.

Източници: bta.bg