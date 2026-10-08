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Три години след 7 октомври Израел остава несигурен

Три години след 7 октомври Израел остава несигурен

8 Октомври, 2026 21:30 504 8

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  • 7 октомври-
  • хамас-
  • бенямин нетаняху-
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  • газа-
  • цахал

Проучване отчита спад на доверието в бъдещето, единството и политическото ръководство

Три години след 7 октомври Израел остава несигурен - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Три години след нападението на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г. по-малко от половината израелци смятат, че страната им е по-сигурна, отколкото преди атаката и началото на войната в Газа. Близо една трета са на обратното мнение и заявяват, че Израел е станал по-малко сигурен.

Това показва проучване на д-р Нимрод Нир от института „Агам“ и д-р Гаил Талшир от Еврейския университет в Йерусалим. Данните очертават криза на доверието в бъдещето, която надхвърля непосредствените страхове за сигурността.

Несигурност за страната и следващото поколение

36% от анкетираните са песимистично настроени за бъдещето на Израел, а 33% заявяват, че са оптимисти. И двата дяла са по-ниски в сравнение с предходни години, което според изследователите показва, че несигурността постепенно измества както оптимизма, така и песимизма.

Под една четвърт от израелците вярват, че децата им ще живеят в по-добри условия. Резултатът показва, че продължителната война влияе не само върху усещането за сигурност, но и върху очакванията за дългосрочното развитие на страната.

Повече от половината анкетирани, включително евреи и арабски граждани на Израел, смятат, че войната е задълбочила разделенията в обществото. Само около една четвърт вярват, че тя е укрепила националното единство. Приблизително 20% обмислят да напуснат страната заради настоящата ситуация в областта на сигурността и обществените отношения.

Недоволство от целите на войната и управлението

Проучването отчита и сериозни съмнения относно начина, по който правителството води войната. Повечето израелци смятат, че поставените от премиера Бенямин Нетаняху цели, определени като постигане на „пълна победа“, не са изпълнени. Под 20% са на мнение, че тези цели са постигнати в голяма степен или изцяло.

Обществото продължава да търси отговорност за пропуските, предшествали нападението от 7 октомври. Около половината от анкетираните посочват правителството като най-отговорно, докато приблизително една трета определят като основен отговорник израелските служби за сигурност.

Възстановяването на сигурността и предотвратяването на ново нападение като това от 7 октомври са сред водещите приоритети за следващото правителство. Друг основен въпрос за избирателите е намаляването на разходите за живот.

Нетаняху е изправен пред политическо предизвикателство

Само около една трета от израелците заявяват, че искат Нетаняху отново да бъде министър-председател. Сред предпочитащите алтернативно лидерство приблизително половината подкрепят бившия началник на Генералния щаб на Израелските сили за отбрана Гади Айзенкот. Останалите се разделят между бившия премиер Нафтали Бенет и председателя на партия „Израел Бейтейну“ Авигдор Либерман.

Проучването е проведено на 5 и 6 октомври сред 2437 израелски граждани на възраст 17 и повече години. Извадката е съставена така, че да бъде представителна за пълнолетното население на Израел. Посочената статистическа грешка е плюс-минус 3,2 процентни пункта при 99% доверителен интервал.

Източници: bta.bg


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Терминатор

    1 1 Отговор
    В днешно време великите сили са просто сянка на себе си, докато някога САЩ направиха Първа , Втора, Трета пустинна буря доста успешно въпреки че вкараха над 900 000 армия и над 50 държави срещу Ирак, сега си играят на кратки бомбардировки срещу много по голям Иран, Русия спечели три пъти в Чечня но за разлика от Украйна там е все едно квартал на София докато в Украйна на над 1500 кв фронт за пет години пет пъти си смениха там цялата армия заради бързото им изтребване в индустриално количество което Москва може да си го позволи а всемогъщ Китай с над 1000 ядрени раките и дву милионна армия и 70 трилина БВП все още изпитва трудности след 20 години мисли как да нападне малък Тайван и да победи а всемогъщ Израел бомби цял живот малка Газа и все още си играе на победител

    21:39 08.10.2026

  • 4 сраел е обречен

    2 1 Отговор
    не се сещам за никой който не иска да ги неутрализира трайно

    21:39 08.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 израелците в какво вярват

    6 0 Отговор
    Въобще не е важно. Ако искат да вярват че са наследници на марсианци е все тая. Реалността е че са просто едни лумпени и нищо добро не ги чака. Въпроса е само до кога света ще ги търпи

    21:46 08.10.2026

  • 7 Това е проблема им

    3 0 Отговор
    Че "Обществото" им продължава да търси отговорност за пропуските, предшествали нападението от 7 октомври" а не причините за него ....

    21:51 08.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.