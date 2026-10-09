Полша вдигна изтребители заради руски удари по Украйна

Полша вдигна във въздуха военна авиация заради руски удари по западните райони на Украйна, съобщи Оперативното командване на въоръжените сили на Полша. Въздушното пространство на страната е било наблюдавано непрекъснато, а необходимите сили и средства са задействани според действащите процедури.

„Във връзка с ударите на Руската федерация по цели в западната част на Украйна, извършвани с използването на средства за въздушно нападение, в полското въздушно пространство действа военна авиация“, се посочва в съобщението на командването.

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Наземните системи за противовъздушна отбрана и радиолокационно разузнаване са приведени в състояние на най-висока готовност. Полските военни са заявили, че подчинените сили остават готови за незабавна реакция.

Полша отново задейства авиацията

На 7 октомври полските въоръжени сили вече са задействали авиация и са привели силите за противовъздушна отбрана в готовност заради масиран комбиниран руски удар по Украйна. Тогава са били използвани балистични и крилати ракети, както и безпилотни летателни апарати.

Вечерта на 8 октомври руски дронове са атакували западната част на Украйна. Сред засегнатите места е Ивано-Франковск, където при падане на отломки от дрон е избухнал пожар. Загинал е мъж.

Полското командване не съобщава за нарушение на въздушното пространство на страната. От съобщението му става ясно, че действията са предприети като превантивна мярка заради бойните действия в близост до полската граница.