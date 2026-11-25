Украйна може да се окаже пред парадоксална възможност: да получи членство в НАТО, но да открие, че практическата защита зад него е значително по-слаба. Това е основният извод в анализ на TVP World, разгледан от „Фокус“.

Повод за оценката са разговори, при които американски преговарящи за първи път са повдигнали въпроса дали Киев би се отказал от контролираните от него части на Донбас в замяна на присъединяване към Алианса. Володимир Зеленски е отхвърлил идеята. Според публикацията обаче самият факт, че Вашингтон е обсъдил възможността за увеличаване на броя на членовете на НАТО, представлява промяна спрямо досегашната позиция на Съединените щати.

Москва отхвърля модел, близък до членство

Пет дни след изявленията на Зеленски пратеникът на Доналд Тръмп Джаред Къшнър е допуснал, че Русия може да прояви по-голяма готовност към гаранции за сигурност, моделирани по член 5 на НАТО. Заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков обаче е заявил, че всичко, което наподобява украинско членство в Алианса, остава неприемливо за Москва.

Към този момент няма официално предложение от Вашингтон за присъединяване на Украйна към НАТО. Именно това прави разграничението между пълноправно членство и отделна гаранция за сигурност съществено. Членството включва установени военни структури, процедури и ангажименти между съюзниците, докато отделното обещание би имало тежест само дотолкова, доколкото подписалите са готови да го подкрепят с реални действия.

Какво означава член 5

В анализа се подчертава, че разпространеното схващане за автоматично влизане на Съединените щати във война при нападение срещу съюзник не отговаря на текста на договора. При задействане на член 5 всяка държава сама определя какви действия смята за необходими. Те могат да включват военна сила, но не са ограничени само до нея.

„Русия приема член 5 сериозно заради конкретни мерки, а не заради текста на договора“.

Според TVP World именно военната мощ зад тази формулировка е превърнала член 5 в силен възпиращ фактор. Преминаването на руски ракети през полска територия обаче е посочено като напомняне, че НАТО вече среща трудности при реакцията на подобни инциденти. Анализът отбелязва, че Алиансът не е променил правилата си за действия в мирно време, а пилотите трябва да идентифицират визуално целите, преди да открият огън.

Гаранцията зависи от военната тежест

Членството в НАТО би дало на Украйна по-силна гаранция за сигурност от Будапещенския меморандум. Според анализа тази гаранция обаче би била по-малко убедителна, ако армиите, самолетите и военните договорености, необходими за нейното изпълнение, бъдат ограничени или изтеглени.

Така евентуалните мирни преговори могат да поставят Киев пред избор между формално присъединяване и реална, но отслабена защита. Основният въпрос остава не само дали Украйна ще получи място в НАТО, а какви сили и ангажименти ще стоят зад това място.

Източници: focus-news.net, timesofisrael.com