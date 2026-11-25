Полското Министерство на външните работи връчи остра протестна нота на руския посланик Георгий Михно заради нарушения на полското въздушно пространство от руски ракети и дронове. Дипломатът е бил привикан във ведомството на 24 ноември, а след срещата е приел документа.

Поводът е руска атака срещу Украйна от 20 ноември, по време на която в три района на Полша са открити отломки от крилати ракети. Те са намерени край Нови Липовец в Люблинското воеводство и край Рудник над Санем и Молодица в Подкарпатското воеводство.

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„Това беше остра нота“

„В дипломатическия език всяка дума и всеки сигнал имат тежест; затова трябва да подчертая, че това беше нота с остър тон“, заяви говорителят на полското външно министерство Мачей Вевюр.

По думите му в документа е изразен категоричният протест на Варшава срещу действията на Москва. Вевюр подчерта, че подобни нарушения представляват опасност не само за Полша и нейните граждани, но и за съюзниците от НАТО.

„В знак на солидарност със своите партньори от НАТО, Полша ще продължи да укрепва отбранителните си способности с всички налични средства. Това гарантира нашия суверенитет и безопасността на гражданите ни, като същевременно подкрепя Украйна в защитата ѝ срещу руската агресия“, каза говорителят.

Три ракети и дрон са засечени в Полша

Полското Министерство на отбраната съобщи, че при атаката са били използвани руски ракети Х-101, както и голям брой дронове. Властите посочиха три места, на които са били обезопасени отломки от обекти, навлезли в полското въздушно пространство.

При отделен инцидент през нощта срещу 24 ноември руски дрон за кратко е навлязъл във въздушното пространство на Полша. Варшава разглежда двата случая като част от поредица действия, които създават риск за сигурността на държавата и въздушния транспорт.

На 23 ноември по инициатива на Полша се проведе извънредно заседание на Северноатлантическия съвет. На него бяха обсъдени нарушаването на полското въздушно пространство и мерки за засилване на сигурността по източния фланг на НАТО.

Полското външно министерство заяви, че Варшава ще продължи да координира действията си със съюзниците и да подкрепя Украйна. Не е съобщено за пострадали при последните нарушения на полското въздушно пространство.

Източници: news.bg, gov.pl, tvpworld.com