Европейският съюз обсъжда създаването на технологичен фонд с размер до 50 милиарда евро, който да ограничи зависимостта на Европа от американски и китайски технологии. Предложението е фондът да носи името Sovereign Tech Equity Fund и да финансира компании в стратегически области като изкуствения интелект и квантовите изчисления.

Информацията е на Financial Times, който се позовава на двама служители, участващи в преговорите. Съобщението беше разпространено и от Ройтерс, който уточнява, че не е успял веднага да провери независимо данните.

По-големи и по-рискови инвестиции

Според предложението новият фонд ще може да прави по-големи, по-рискови и по-дългосрочни вложения в сравнение със съществуващите финансови програми на ЕС. Така европейските институции търсят начин да подкрепят компании, които се нуждаят от значителен капитал и по-дълъг период за развитие, преди да започнат да носят възвръщаемост.

Основният фокус ще бъде върху изкуствения интелект и квантовите изчисления. И двете направления са сред технологиите, в които Съединените щати и Китай имат водещи позиции, а европейските държави се стремят да укрепят собствен капацитет.

Планът все още не е окончателно одобрен

Посочените 50 милиарда евро представляват максимално планиран размер на фонда, а не вече приет бюджет. Предложението е част от текущи разговори и от публикуваната информация не става ясно кога ще бъде взето окончателно решение за структурата, финансирането и сроковете за работа на фонда.

Ако бъде одобрен, Sovereign Tech Equity Fund ще разшири възможностите на ЕС да придобива дялове или да участва в дългосрочното финансиране на технологични компании. Целта е европейските фирми да получат по-добър достъп до капитал и да се намали стратегическата зависимост от доставчици и платформи от САЩ и Китай.

Източници: focus-news.net, live.euronext.com