Личното досие на Йосиф Беркович, дядо на Джаред Къшнър, беше публикувано в Беларус в рамките на проекта „Партизаните на Беларус“. Беркович е бил редови боец в партизанското движение от януари 1943 г. до юли 1944 г., като е служил в четири различни бригади на територията на днешната Гродненска област.

Документът посочва, че Беркович е роден през 1922 г. в Кореличи, Белоруска ССР. Той е бил евреин и преди да се присъедини към партизаните е работил като дърводелец.

В характеристиката за бойната му дейност е записано: „По време на престоя си в отряда се прояви като способен боец. Беше дисциплиниран и съвестен при изпълнението на заповедите на своите командири.“

Към август 1944 г. Беркович е бил неженен и не е членувал в Комунистическата партия. В досието е отбелязано още, че не е бил мобилизиран в Червената армия, не е участвал във фронтови бойни действия и не е получавал военни отличия.

Срещата с Рая Къшнър

Бъдещата съпруга на Беркович, Рая Къшнър, е прекарала военните години в гетото в Новогрудок. Тя е успяла да избяга през септември 1943 г., след което се е присъединила към партизански отряд.

Двамата се запознали именно в партизанското движение. По-късно Йосиф Беркович приел фамилното име на съпругата си, а семейството емигрирало в Съединените щати.

През 2019 г. в Новогрудок беше открита „Стена на паметта“, посветена на затворниците от гетото, с подкрепата на семейство Къшнър. Джаред Къшнър е посещавал града още през 1989 г.

Документът и разговорите за Украйна

Архивният документ е бил показван на Джаред Къшнър и от руския президент Владимир Путин по време на разговори в Кремъл. Къшнър е определил възстановяването на отношенията между Русия и Европа като „основната награда“ от преговорите за Украйна.

Той е заявил също, че е призовал Доналд Тръмп да се въздържа от оказване на натиск върху украинския президент Володимир Зеленски.

Източници: news.bg, kommersant.ru