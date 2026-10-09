Сблъсък на влак с електровоз в Лвов: осем пострадали

Осем души са пострадали при сблъсък между дизеловия влак по маршрута „Лвов – Сокал“ и електровоз на гара Подзамче в Лвов. Сред тях са машинистът и помощник-машинистът на дизеловия влак, както и шестима пътници, съобщи Лвовската областна прокуратура. Машинистите на електровоза не са пострадали.

Първоначално „Украински железници“ съобщи за машинист с травма на крака и за четирима пътници, на които се оказва медицинска помощ. „При потеглянето от гара Подзамче дизеловият влак „Лвов – Сокал“ се е сблъскал с електровоз. Машинистът на дизеловия влак е получил травма на крака, а медицинска помощ се оказва и на четирима пътници. Машинистите на електровоза не са пострадали“, се посочва в съобщението на компанията.

Спасители са освобождавали човек от кабината

След сблъсъка спасители са работили за освобождаването на машиниста, който е останал притиснат в кабината, съобщи кметът на Лвов Андрей Садовий. На място са били изпратени железопътни специалисти и специални служби, които изясняват обстоятелствата около инцидента.

Прокуратурата проверява за нарушение на правилата

Под процесуалното ръководство на Галицката районна прокуратура в Лвов се решава дали данните за случая да бъдат вписани в Единния регистър на досъдебните разследвания. Проверяваната правна квалификация е по част 2 на член 276 от Наказателния кодекс на Украйна – нарушение от служител на железопътния транспорт на правилата за безопасност на движението или експлоатацията, довело до средни или тежки телесни повреди или до значителни материални щети.

На този етап прокуратурата не е посочила причина за сблъсъка и не е съобщила за повдигнати обвинения. Обстоятелствата по случая предстои да бъдат изяснени в рамките на проверката.