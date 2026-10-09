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Киев предупреди: Снимането на повредени енергообекти крие риск
  Тема: Украйна

Киев предупреди: Снимането на повредени енергообекти крие риск

9 Октомври, 2026 04:14 524 1

  • украйна-
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  • енергообекти-
  • укренерго-
  • прекъсвания на тока

Украинското Министерство на енергетиката заяви, че кадрите могат да разкрият мястото на удара, щетите и хода на възстановяването. Ведомството предупреди и за опасност за ремонтните екипи

Киев предупреди: Снимането на повредени енергообекти крие риск - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на енергетиката на Украйна призова гражданите да не снимат и да не публикуват фотографии и видеозаписи на повредени енергийни обекти. Предупреждението е свързано с риска подобни материали да помогнат на Русия да коригира последващи атаки.

Според ведомството дори отделен кадър или кратък видеозапис може да разкрие мястото на удара, характера на щетите и етапа, до който е стигнало възстановяването на съоръженията. Затова Министерството на енергетиката призова да не се публикуват и данни за придвижването на ремонтните бригади и извършваните възстановителни дейности.

„Не снимайте и не публикувайте местата на попаденията, повредените обекти, придвижването на ремонтните бригади и възстановителните работи“, призова украинското Министерство на енергетиката.

По данни на ведомството през последните седмици Русия е засилила атаките срещу енергийната инфраструктура на Украйна. Цел на ударите са линии за електропренос и трансформатори, което нарушава предаването на електроенергия към потребителите.

Аварийни прекъсвания в Киев

На 8 октомври по разпореждане на НЕК „Укренерго“ в Киев и в части от Киевска област бяха въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването. По-късно беше съобщено, че повредите по мрежите са ограничили възможността за пренос на електроенергия, а обхватът на прекъсванията е нараснал до три опашки.

Министерството препоръча информацията за последиците от атаките и състоянието на енергийната система да се получава от официални източници. Според ведомството там данните се публикуват без излишни подробности, които могат да застрашат както енергийните обекти, така и хората, ангажирани с възстановяването им.

Източници: epravda.com.ua


Украйна
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    2 0 Отговор
    Не се гаси туй що не гасне.

    04:27 09.10.2026

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