Киев предупреди: Снимането на повредени енергообекти крие риск

Министерството на енергетиката на Украйна призова гражданите да не снимат и да не публикуват фотографии и видеозаписи на повредени енергийни обекти. Предупреждението е свързано с риска подобни материали да помогнат на Русия да коригира последващи атаки.

Според ведомството дори отделен кадър или кратък видеозапис може да разкрие мястото на удара, характера на щетите и етапа, до който е стигнало възстановяването на съоръженията. Затова Министерството на енергетиката призова да не се публикуват и данни за придвижването на ремонтните бригади и извършваните възстановителни дейности.

„Не снимайте и не публикувайте местата на попаденията, повредените обекти, придвижването на ремонтните бригади и възстановителните работи“, призова украинското Министерство на енергетиката.

По данни на ведомството през последните седмици Русия е засилила атаките срещу енергийната инфраструктура на Украйна. Цел на ударите са линии за електропренос и трансформатори, което нарушава предаването на електроенергия към потребителите.

Аварийни прекъсвания в Киев

На 8 октомври по разпореждане на НЕК „Укренерго“ в Киев и в части от Киевска област бяха въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването. По-късно беше съобщено, че повредите по мрежите са ограничили възможността за пренос на електроенергия, а обхватът на прекъсванията е нараснал до три опашки.

Министерството препоръча информацията за последиците от атаките и състоянието на енергийната система да се получава от официални източници. Според ведомството там данните се публикуват без излишни подробности, които могат да застрашат както енергийните обекти, така и хората, ангажирани с възстановяването им.

Източници: epravda.com.ua