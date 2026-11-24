Украйна не трябва да се съгласява на териториални отстъпки, преди да получи конкретни и изпълними гаранции за сигурност. Това заяви бившият украински външен министър Владимир Огризко в интервю за OBOZ.UA, коментирайки обсъжданите от Съединените щати сценарии за прекратяване на войната.

Вашингтон търси формула, която да съчетае прекратяване на бойните действия, бъдещи гаранции за Киев и руските изисквания. В разговорите с европейски партньори в Берлин са участвали специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Къшнър и Стив Уиткоф. На 19 ноември Къшнър заяви, че Тръмп допуска гаранции за Украйна по подобие на член 5 от договора на НАТО, ако това отговаря на интересите на САЩ.

Член 5 предвижда, че въоръжено нападение срещу една или повече държави от Алианса се разглежда като нападение срещу всички. В същото време всяка страна сама определя какви действия смята за необходими, включително дали да използва въоръжена сила. Именно липсата на предварително фиксиран отговор е сред основните възражения на Огризко.

„Гаранциите по модела на пета статия са продажба на въздух“, каза Огризко.

По думите му остава неизвестно кои държави ще поемат ангажимент да защитават Украйна, при какви обстоятелства ще действат и с какви военни средства. Той предупреди, че Киев не бива да приема документ, който оставя изпълнението на гаранциите изцяло зависимо от бъдещата политическа воля на отделни правителства.

Първо гаранции, после територии

Огризко предлага преговорите да се развиват в различна последователност. Според него първата стъпка трябва да бъде незабавно и безусловно прекратяване на огъня. След това трябва да се обсъдят реалните гаранции за сигурност, а едва на следващ етап – въпросите за териториите.

Той посочи членството на Украйна в НАТО като най-сигурния вариант, ако тази възможност действително остане на масата. По думите му присъединяването би изисквало процедури и ратификации от парламентите на всичките 32 държави членки.

„Първо трябва да получим гаранциите за сигурност, а после да обсъждаме следващите стъпки“, заяви бившият министър.

Според Огризко евентуална промяна на украинските територии може да бъде решена само от украинския народ чрез всеукраински референдум. Той смята, че неясното обещание за бъдеща защита срещу конкретни териториални отстъпки би повторило слабостите на Будапещенския меморандум.

Формула, близка до руските искания

Бившият външен министър определи като проблемна схемата, при която Украйна първо отстъпва територии, а след това получава обещание за сигурност. По думите му това съвпада с исканията, които Кремъл поставя от години – отстъпки в Донбас, неутралитет и ограничения за украинската армия.

Огризко заяви, че подобна формула не представлява нов американски подход, а пренася руски условия в международния преговорен процес. Той предупреди, че докато механизмът за защита на Украйна остава неясен, всяко предварително териториално решение би носило риск за страната.

До момента разговорите в Берлин не са довели до окончателно споразумение. Не е постигнат и публично обявен договорен механизъм, който да уточнява кой, кога и с какви средства би реагирал при ново нападение срещу Украйна.

Източници: obozrevatel.com, apnews.com