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Атлантическият съвет: Русия има предимство заради реактивните дронове
  Тема: Украйна

Атлантическият съвет: Русия има предимство заради реактивните дронове

9 Октомври, 2026 05:16 816 16

  • реактивни дронове-
  • украйна-
  • русия-
  • атлантически съвет-
  • въздушна война

Новите безпилотни апарати са повече от два пъти по-бързи от предишните модели и се прехващат по-трудно. Украйна спешно търси по-евтини средства за противодействие

Атлантическият съвет: Русия има предимство заради реактивните дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия е получила стратегическо предимство във въздушната война с появата на ново поколение реактивни ударни дронове, оценява Атлантическият съвет. Според анализа в последните седмици на лятото такива безпилотни апарати са започнали да се появяват в големи количества над Киев и други украински градове.

Реактивните дронове са повече от два пъти по-бързи от предишните руски модели. Те разполагат и с технологични подобрения, които повишават точността на навигацията и едновременно с това затрудняват прехващането им.

„Това въздухоплавателно състезание навлиза в нова фаза, в която Русия има стратегическо предимство“, се посочва в анализа.

По-бързи дронове и по-скъпо прехващане

Украински анализ на свалени реактивни дронове е установил наличието на множество чуждестранни компоненти. Сред посочените държави са Китай, Германия и Съединените щати.

Докато разработва специализирани средства за прехващане и увеличава производството им, Украйна разчита на изтребители, ракети въздух-въздух и бордови оръдия. Атлантическият съвет оценява, че този подход работи, но е твърде скъп, за да бъде устойчиво решение при продължителни атаки.

Необходимостта от по-евтини средства става още по-голяма заради очакваното разширяване на руското производство на дронове през следващата година.

В анализа се твърди, че Русия използва въздушното си предимство за целодневни атаки срещу Киев. Сред посочените цели са училища, болници, жилищни сгради, бизнес центрове, бензиностанции, супермаркети, интернет центрове и мостове над река Днепър.

Производството се премества под земята

Украински анализ на актуални сателитни снимки сочи, че Русия следва иранския модел и премества производството на дронове под земята. Това може да затрудни опитите за унищожаване на апаратите преди използването им и за прекъсване на производствените цикли.

„Това още повече ще ограничи възможностите на Украйна да прекъсва производствените цикли или да унищожава реактивните дронове, преди те да бъдат използвани“, се посочва в анализа.

Атлантическият съвет определя появата на руски парк от реактивни дронове като сериозна и нарастваща заплаха за цяла Украйна. Според организацията развитието може да има последици и извън страната, тъй като Киев се стреми да се утвърди като партньор в областта на сигурността, а не само като получател на помощ.

Риск за Близкия изток

В началото на годината Украйна е предложила на Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Катар, Кувейт и Йордания помощ при свалянето на ирански дронове. Според анализа това е довело до споразумения за сигурност с няколко държави от Персийския залив и е подчертало украинския опит във воденето на война с безпилотни апарати.

Атлантическият съвет предупреждава, че руските реактивни дронове могат да намалят стойността на това предимство. Украйна твърди, че Русия вече е предала чертежи на такива дронове на Северна Корея, а в анализа се допуска, че Иран също може да получи необходимата информация за модернизиране на собствената си програма.

Като възможни мерки са посочени инвестиции в съвместна разработка и производство на украински дронове-прехващачи, по-строг контрол върху износа на технологии с двойна употреба и санкции срещу логистични вериги, банки, посредници и производители на авиационни двигатели, свързани с доставките за Русия и Иран.

Източници: unian.net, atlanticcouncil.org


Украйна
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  • 8 Прогноза

    7 12 Отговор
    Зимата ще бъде тежка предимно за агресора който досега нямаше проблеми с електричеството, но играта вече се играе от двама.

    05:30 09.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 12343211

    7 0 Отговор
    По добре късно отколкото никога,...някой послапници в Британия не напразно пяха.

    05:42 09.10.2026

  • 11 хихи

    11 0 Отговор
    Най-евтино е с белия байряк.....

    05:46 09.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гост

    10 0 Отговор
    Мисирите не знаят какво пишат, снощи беше друго..., оня ден друго,..., бля, бля, бля!

    05:56 09.10.2026

  • 14 Гост

    11 0 Отговор
    А снощи написахте това, цитирам:
    Украйна изпитва все по-остър недостиг на боеспособен личен състав на фронта, въпреки развитието на технологиите за дронове.

    Ъъъ, ко?

    06:02 09.10.2026

  • 15 Сред посочените цели

    9 0 Отговор
    са училища, болници, жилищни сгради, бизнес центрове,..включително дете

    Кой ги е посочил?:)

    06:26 09.10.2026

  • 16 Цанко

    1 0 Отговор
    Само за справка относно ударите по болници, училища и деца и клането на цивилни 17к Украйнци от началото на войната. Газа над 70к избити. А мащабите да малко различни. Няма санкции на Изтаел няма оръжия за газа :)

    07:14 09.10.2026

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