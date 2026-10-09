Атлантическият съвет: Русия има предимство заради реактивните дронове

Русия е получила стратегическо предимство във въздушната война с появата на ново поколение реактивни ударни дронове, оценява Атлантическият съвет. Според анализа в последните седмици на лятото такива безпилотни апарати са започнали да се появяват в големи количества над Киев и други украински градове.
Реактивните дронове са повече от два пъти по-бързи от предишните руски модели. Те разполагат и с технологични подобрения, които повишават точността на навигацията и едновременно с това затрудняват прехващането им.
„Това въздухоплавателно състезание навлиза в нова фаза, в която Русия има стратегическо предимство“, се посочва в анализа.
По-бързи дронове и по-скъпо прехващане
Украински анализ на свалени реактивни дронове е установил наличието на множество чуждестранни компоненти. Сред посочените държави са Китай, Германия и Съединените щати.
Докато разработва специализирани средства за прехващане и увеличава производството им, Украйна разчита на изтребители, ракети въздух-въздух и бордови оръдия. Атлантическият съвет оценява, че този подход работи, но е твърде скъп, за да бъде устойчиво решение при продължителни атаки.
Необходимостта от по-евтини средства става още по-голяма заради очакваното разширяване на руското производство на дронове през следващата година.
В анализа се твърди, че Русия използва въздушното си предимство за целодневни атаки срещу Киев. Сред посочените цели са училища, болници, жилищни сгради, бизнес центрове, бензиностанции, супермаркети, интернет центрове и мостове над река Днепър.
Производството се премества под земята
Украински анализ на актуални сателитни снимки сочи, че Русия следва иранския модел и премества производството на дронове под земята. Това може да затрудни опитите за унищожаване на апаратите преди използването им и за прекъсване на производствените цикли.
„Това още повече ще ограничи възможностите на Украйна да прекъсва производствените цикли или да унищожава реактивните дронове, преди те да бъдат използвани“, се посочва в анализа.
Атлантическият съвет определя появата на руски парк от реактивни дронове като сериозна и нарастваща заплаха за цяла Украйна. Според организацията развитието може да има последици и извън страната, тъй като Киев се стреми да се утвърди като партньор в областта на сигурността, а не само като получател на помощ.
Риск за Близкия изток
В началото на годината Украйна е предложила на Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Катар, Кувейт и Йордания помощ при свалянето на ирански дронове. Според анализа това е довело до споразумения за сигурност с няколко държави от Персийския залив и е подчертало украинския опит във воденето на война с безпилотни апарати.
Атлантическият съвет предупреждава, че руските реактивни дронове могат да намалят стойността на това предимство. Украйна твърди, че Русия вече е предала чертежи на такива дронове на Северна Корея, а в анализа се допуска, че Иран също може да получи необходимата информация за модернизиране на собствената си програма.
Като възможни мерки са посочени инвестиции в съвместна разработка и производство на украински дронове-прехващачи, по-строг контрол върху износа на технологии с двойна употреба и санкции срещу логистични вериги, банки, посредници и производители на авиационни двигатели, свързани с доставките за Русия и Иран.
Източници: unian.net, atlanticcouncil.org
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8 Прогноза
05:30 09.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 12343211
05:42 09.10.2026
11 хихи
05:46 09.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Гост
05:56 09.10.2026
14 Гост
Украйна изпитва все по-остър недостиг на боеспособен личен състав на фронта, въпреки развитието на технологиите за дронове.
Ъъъ, ко?
06:02 09.10.2026
15 Сред посочените цели
Кой ги е посочил?:)
06:26 09.10.2026
16 Цанко
07:14 09.10.2026