Уиткоф и Къшнър обсъждат с Украйна ново мирно предложение

Специалните представители на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще се срещнат на 9 октомври в Маями с украински представители, за да обсъдят нови идеи за прекратяване на войната и да търсят общо предложение за уреждане на конфликта. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на американски източник, запознат с плана.

Според източника американските посредници ще представят предложения, разработвани съвместно с руски и украински представители по време на неотдавнашно посещение в региона. В срещата ще участват и представители на Съвета за национална сигурност на Белия дом и на Министерството на финансите на САЩ.

Кой ще участва в разговорите

Украинската делегация ще включва началника на Генералния щаб Кирил Буданов, ръководителя на Службата за външно разузнаване Рустем Умеров и главния преговарящ Давид Арахамия. Американската страна е поканила също съветници по националната сигурност от Великобритания, Франция и Германия, както и представители на НАТО и Европейския съюз.

Очаква се основните теми да бъдат предложенията за гаранции за сигурността на Украйна, планът за следвоенно възстановяване и други аспекти на конфликта. Отделно европейски представители са изразили пред Вашингтон недоволство от високите разходи за енергия и тежките финансови последици от войната.

Вашингтон търси нов дипломатически формат

„Ако войната не спре, зимата ще бъде тежка. Затова САЩ се опитват да посредничат между страните с цел изработването на единно предложение“, е заявил американският източник.

Срещата се провежда на фона на оценката на държавния секретар Марко Рубио, че конфликтът се намира в опасна безизходица. По-рано тази седмица президентът Доналд Тръмп заяви, че планира телефонен разговор с руския президент Владимир Путин.

Според Ройтерс Тръмп се опитва да организира тристранни преговори между Русия, САЩ и Украйна. Към момента обаче няма съобщение за постигнато споразумение или за окончателен мирен план.

Източници: unian.net, reuters.com