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Уиткоф и Къшнър обсъждат с Украйна ново мирно предложение
  Тема: Украйна

Уиткоф и Къшнър обсъждат с Украйна ново мирно предложение

9 Октомври, 2026 06:21 807 18

  • стив уиткоф-
  • джаред къшнър-
  • украйна-
  • мирни преговори-
  • доналд тръмп

Срещата в Маями ще бъде посветена на гаранциите за сигурност, възстановяването на Украйна и други елементи от бъдещото уреждане на войната

Уиткоф и Къшнър обсъждат с Украйна ново мирно предложение - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Специалните представители на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще се срещнат на 9 октомври в Маями с украински представители, за да обсъдят нови идеи за прекратяване на войната и да търсят общо предложение за уреждане на конфликта. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на американски източник, запознат с плана.

Според източника американските посредници ще представят предложения, разработвани съвместно с руски и украински представители по време на неотдавнашно посещение в региона. В срещата ще участват и представители на Съвета за национална сигурност на Белия дом и на Министерството на финансите на САЩ.

Кой ще участва в разговорите

Украинската делегация ще включва началника на Генералния щаб Кирил Буданов, ръководителя на Службата за външно разузнаване Рустем Умеров и главния преговарящ Давид Арахамия. Американската страна е поканила също съветници по националната сигурност от Великобритания, Франция и Германия, както и представители на НАТО и Европейския съюз.

Очаква се основните теми да бъдат предложенията за гаранции за сигурността на Украйна, планът за следвоенно възстановяване и други аспекти на конфликта. Отделно европейски представители са изразили пред Вашингтон недоволство от високите разходи за енергия и тежките финансови последици от войната.

„Ако войната не спре, зимата ще бъде тежка. Затова САЩ се опитват да посредничат между страните с цел изработването на единно предложение“, е заявил американският източник.

Вашингтон търси нов дипломатически формат

Срещата се провежда на фона на оценката на държавния секретар Марко Рубио, че конфликтът се намира в опасна безизходица. По-рано тази седмица президентът Доналд Тръмп заяви, че планира телефонен разговор с руския президент Владимир Путин.

Според Ройтерс Тръмп се опитва да организира тристранни преговори между Русия, САЩ и Украйна. Към момента обаче няма съобщение за постигнато споразумение или за окончателен мирен план.

Източници: unian.net, reuters.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост

    10 4 Отговор
    Победените не участват в преговори! Те са ордьовър...

    Коментиран от #6

    06:26 09.10.2026

  • 5 Боруна Лом

    10 3 Отговор
    А ПУТИН ПИТАХА ЛИ ГО?

    Коментиран от #14

    06:27 09.10.2026

  • 6 хихи

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    а България пак е от страната на Булката...

    Коментиран от #8

    06:29 09.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гост

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "хихи":

    Ем, тоо, Баце, без булка не става, все некой требе да е!

    06:32 09.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Президента на Украйна на снимката

    3 2 Отговор
    е забравил да си сложи кипата

    Натаняху

    Коментиран от #11

    06:41 09.10.2026

  • 11 И защо ли е коленичил

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Президента на Украйна на снимката":

    пред зетя на Тръмп?

    06:47 09.10.2026

  • 12 Артилерист

    4 1 Отговор
    Запада вече на няколко пъти се опитва да прави срещи и да налага преговори по своему. Всичките му напъни опират да накарат Русия временно да спре огъня, за да могат да презаредят Украйна за следващо продължаване на войната. Русия схвана западняшките игри и им отговаря, че много ги иска и е съгласна на всякакви преговори за мир, нали, но по нейните условия, като междувременно им обещава, че няма да спира огъня, докато те не се отнесат с разбиране и сериозност на реалната обстановка на фронта и предложенията й...

    06:54 09.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Факти

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Боруна Лом":

    Руските дектатори живеят максимум 75 години. Чудя се, какво ще правят нашите рпмияри, когато тосподарят им умре.

    07:09 09.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ЗЕЛЕНСКИ ПОЧНА ЛИ ДА МОЛИ ЗА ПРИМИРИЕ

    2 1 Отговор
    Или не е станал още.

    07:14 09.10.2026

  • 17 Тодоров

    1 1 Отговор
    Без кръчмаря? Пак ще моли,кълне,проси заленият пигмей.

    07:17 09.10.2026

  • 18 КОЛКО КЛОУНА СТАВАТ

    0 0 Отговор
    Когато двама американски и един окраински клоун се съберат на едно място.

    07:21 09.10.2026

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