Уиткоф и Къшнър обсъждат с Украйна ново мирно предложение

Специалните представители на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще се срещнат на 9 октомври в Маями с украински представители, за да обсъдят нови идеи за прекратяване на войната и да търсят общо предложение за уреждане на конфликта. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на американски източник, запознат с плана.
Според източника американските посредници ще представят предложения, разработвани съвместно с руски и украински представители по време на неотдавнашно посещение в региона. В срещата ще участват и представители на Съвета за национална сигурност на Белия дом и на Министерството на финансите на САЩ.
Кой ще участва в разговорите
Украинската делегация ще включва началника на Генералния щаб Кирил Буданов, ръководителя на Службата за външно разузнаване Рустем Умеров и главния преговарящ Давид Арахамия. Американската страна е поканила също съветници по националната сигурност от Великобритания, Франция и Германия, както и представители на НАТО и Европейския съюз.
Очаква се основните теми да бъдат предложенията за гаранции за сигурността на Украйна, планът за следвоенно възстановяване и други аспекти на конфликта. Отделно европейски представители са изразили пред Вашингтон недоволство от високите разходи за енергия и тежките финансови последици от войната.„Ако войната не спре, зимата ще бъде тежка. Затова САЩ се опитват да посредничат между страните с цел изработването на единно предложение“, е заявил американският източник.
Вашингтон търси нов дипломатически формат
Срещата се провежда на фона на оценката на държавния секретар Марко Рубио, че конфликтът се намира в опасна безизходица. По-рано тази седмица президентът Доналд Тръмп заяви, че планира телефонен разговор с руския президент Владимир Путин.
Според Ройтерс Тръмп се опитва да организира тристранни преговори между Русия, САЩ и Украйна. Към момента обаче няма съобщение за постигнато споразумение или за окончателен мирен план.
Източници: unian.net, reuters.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 Гост
Коментиран от #6
06:26 09.10.2026
5 Боруна Лом
Коментиран от #14
06:27 09.10.2026
6 хихи
До коментар #4 от "Гост":а България пак е от страната на Булката...
Коментиран от #8
06:29 09.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гост
До коментар #6 от "хихи":Ем, тоо, Баце, без булка не става, все некой требе да е!
06:32 09.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Президента на Украйна на снимката
Натаняху
Коментиран от #11
06:41 09.10.2026
11 И защо ли е коленичил
До коментар #10 от "Президента на Украйна на снимката":пред зетя на Тръмп?
06:47 09.10.2026
12 Артилерист
06:54 09.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Факти
До коментар #5 от "Боруна Лом":Руските дектатори живеят максимум 75 години. Чудя се, какво ще правят нашите рпмияри, когато тосподарят им умре.
07:09 09.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
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