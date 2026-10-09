Експерт: Спирането на тока в Киев може да продължи до пролетта

Прекъсванията на електрозахранването в Киев и други украински градове може да продължат през цялата зима, заяви военният експерт и основател на организацията „Реактивна поща“ Павел Нарожни пред Radio NV. По думите му руските сили са променили тактиката си и съсредоточават ударите по магистралните електропроводи, за да затруднят преноса на произведената електроенергия.
„Възстановяваме, противникът разрушава. Възстановяваме, противникът отново разрушава“, каза Нарожни. Според него подобна ситуация с голяма вероятност ще се запази през цялата зима, като целта ще бъде Киев и други украински градове.
Какво стои зад новата тактика
Експертът посочва, че Украйна разполага с три атомни електроцентрали в западната част на страната, но електроенергията трябва да бъде пренесена до големите градове по дълги електропроводи. Нарожни твърди, че украинската противовъздушна отбрана сваля над 80% от реактивните дронове тип „Шахед“, но до 20% от тях достигат целите си.
По думите му атаките целят и изтощаване на противовъздушната отбрана. „Типична дневна атака е до 300 „Шахеда“, като приблизително половината са реактивни“, заяви Нарожни. Той смята, че чрез големия брой дронове се търси изчерпване на боеприпасите и пробив в защитата на енергийните обекти.
Аварийни прекъсвания засегнаха Киев
На 9 октомври аварийни прекъсвания бяха въведени за десния бряг на Киев, както и за Бучанския и Вишгородския район по разпореждане на „Укренерго“. На левия бряг и в други части на Киевска област продължиха да действат предварително обявените графици. По-късно аварийните прекъсвания в столицата бяха отменени и графиците бяха възстановени.
Заради липсата на напрежение временно беше спряно движението на част от обществения транспорт в районите Оболон, Подол и Святошин. Киевската градска администрация отрече съобщенията за спиране на влаковете по зелената линия на метрото. Оттам уточниха, че по линията действа специален график в пиковите часове заради ограниченията по Южния мост, а не заради прекъсване на електрозахранването.
„Укренерго“ свърза аварийните прекъсвания в отделни региони с последиците от руски удари по енергийната инфраструктура. Енергетиците работят по възстановяването на стабилното електроснабдяване, но прогнозата на Нарожни е, че прекъсванията ще се редуват по интензитет до края на зимата.
Източници: unian.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пишман експерт
11:55 09.10.2026
3 Робот
Коментиран от #19
11:55 09.10.2026
4 ЛЕ о ПА р Д🐱
Коментиран от #23
11:56 09.10.2026
5 Не им трябва ток
Коментиран от #10, #26
11:57 09.10.2026
6 Примати
Коментиран от #8
11:57 09.10.2026
7 Ъхъъъъ, ей сега ще повярваме че
Коментиран от #11, #22
11:59 09.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мишел
12:03 09.10.2026
10 Вече няма хора в Киев ...
До коментар #5 от "Не им трябва ток":Това е истината колеги и дори украинските медии вече го пишат. Всичко живо което има възможност се изнася на запад...
12:06 09.10.2026
11 Мишел
До коментар #7 от "Ъхъъъъ, ей сега ще повярваме че":"украинската противовъздушна отбрана КАЗВА, ЧЕ сваля над 80% от реактивните дронове тип „Шахед“, но до 20% от тях достигат целите си."
12:08 09.10.2026
12 Гаден
12:09 09.10.2026
13 ХиХи
Коментиран от #21
12:10 09.10.2026
14 Мухаа ха!
12:17 09.10.2026
15 Промяната
12:18 09.10.2026
16 Даа!
Коментиран от #20
12:26 09.10.2026
17 Ток
12:40 09.10.2026
18 Ако
12:42 09.10.2026
19 Може.може
До коментар #3 от "Робот":Ще стане руска кога цъфнат на баба ти налъмите.
12:43 09.10.2026
20 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #16 от "Даа!":Когато бяха с тенджерите на Майдана мислеха ли за това Ние които искахме промяна очаквахме ли че всичко ще се съсипе НЕ Сега друг бил виновен Помня какво викаше Петър Младенов ЩЕ ПРИЕМЕТЕ ЛИ ОТГОВОРНОСТТА От долу се чуваше УУУУУ
12:45 09.10.2026
21 Муухахахахаха
До коментар #13 от "ХиХи":Скоро ще чуеш това и за Москва и Питер.
Коментиран от #29
12:46 09.10.2026
22 Ганьоооо
До коментар #7 от "Ъхъъъъ, ей сега ще повярваме че":На кого му пука дали вярвате или не вярвате?
12:47 09.10.2026
23 голям смях
До коментар #4 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":от дърт проскyбан и подрисканКотарак вече си леопард-интересно!?!
Коментиран от #25
12:48 09.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ЛЕ о ПА р Д🐱
До коментар #23 от "голям смях":Това е псевдоним. Аз съм женска улична котка и съм много фертилна. Цвъкам ги котетата като бълхи.
12:50 09.10.2026
26 Киев е в състояние
До коментар #5 от "Не им трябва ток":Все едно в София да са останали 50-60 хиляди души. Цели квартали са празни и единствено патрулки има тук-там.
Коментиран от #27
12:52 09.10.2026
27 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #26 от "Киев е в състояние":По дипломатически канали Русия предупреди да се изнасят още преди два месеца Който разбрал разбрал Правителството и институциите ще се евакуират в Львов После някъде другаде
13:02 09.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 оня с коня
До коментар #21 от "Муухахахахаха":Ще има да чакаш и няма да дочакаш.
13:08 09.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.