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Експерт: Спирането на тока в Киев може да продължи до пролетта
  Тема: Украйна

Експерт: Спирането на тока в Киев може да продължи до пролетта

9 Октомври, 2026 11:47 1 493 30

  • киев-
  • спиране на тока-
  • украйна-
  • укренерго-
  • енергетика

Русия съсредоточава ударите си по електропреносните магистрали и Киев. На 9 октомври аварийни прекъсвания засегнаха столицата и части от областта.

Експерт: Спирането на тока в Киев може да продължи до пролетта - 1
Снимка: Генштаб ВСУ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прекъсванията на електрозахранването в Киев и други украински градове може да продължат през цялата зима, заяви военният експерт и основател на организацията „Реактивна поща“ Павел Нарожни пред Radio NV. По думите му руските сили са променили тактиката си и съсредоточават ударите по магистралните електропроводи, за да затруднят преноса на произведената електроенергия.

„Възстановяваме, противникът разрушава. Възстановяваме, противникът отново разрушава“, каза Нарожни. Според него подобна ситуация с голяма вероятност ще се запази през цялата зима, като целта ще бъде Киев и други украински градове.

Какво стои зад новата тактика

Експертът посочва, че Украйна разполага с три атомни електроцентрали в западната част на страната, но електроенергията трябва да бъде пренесена до големите градове по дълги електропроводи. Нарожни твърди, че украинската противовъздушна отбрана сваля над 80% от реактивните дронове тип „Шахед“, но до 20% от тях достигат целите си.

По думите му атаките целят и изтощаване на противовъздушната отбрана. „Типична дневна атака е до 300 „Шахеда“, като приблизително половината са реактивни“, заяви Нарожни. Той смята, че чрез големия брой дронове се търси изчерпване на боеприпасите и пробив в защитата на енергийните обекти.

Аварийни прекъсвания засегнаха Киев

На 9 октомври аварийни прекъсвания бяха въведени за десния бряг на Киев, както и за Бучанския и Вишгородския район по разпореждане на „Укренерго“. На левия бряг и в други части на Киевска област продължиха да действат предварително обявените графици. По-късно аварийните прекъсвания в столицата бяха отменени и графиците бяха възстановени.

Заради липсата на напрежение временно беше спряно движението на част от обществения транспорт в районите Оболон, Подол и Святошин. Киевската градска администрация отрече съобщенията за спиране на влаковете по зелената линия на метрото. Оттам уточниха, че по линията действа специален график в пиковите часове заради ограниченията по Южния мост, а не заради прекъсване на електрозахранването.

„Укренерго“ свърза аварийните прекъсвания в отделни региони с последиците от руски удари по енергийната инфраструктура. Енергетиците работят по възстановяването на стабилното електроснабдяване, но прогнозата на Нарожни е, че прекъсванията ще се редуват по интензитет до края на зимата.

Източници: unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пишман експерт

    9 41 Отговор
    Спирането на бензина и тока в Москва и Санкт Петербург може да продължи до лятото на 2027 година .

    11:55 09.10.2026

  • 3 Робот

    35 7 Отговор
    В Киев има ток , Зеления бастун напредва към Москва и скоро някой балтийска държава ще стане руска провинция.!

    Коментиран от #19

    11:55 09.10.2026

  • 4 ЛЕ о ПА р Д🐱

    19 0 Отговор
    Марче , теб те мислех за европейка , и щях да ти купя маркови очила//с тая ,,подлинност,, в предната статия ме разочарова

    Коментиран от #23

    11:56 09.10.2026

  • 5 Не им трябва ток

    23 0 Отговор
    Вече няма хора там ..

    Коментиран от #10, #26

    11:57 09.10.2026

  • 6 Примати

    1 32 Отговор
    Всеки един отделен показател на Русия е точно преди критичния минимум. От попълването на руските подразделения през намаления капацитет на рафинериите до бронираната техника и златно валутните резерви… може да се окаже , че октомври е критичен. Очаква се влизането в сила на част от адските санкции на Белия дом. Очаква се провал с опита за мобилизация. Също доколкото разбирам четвъртата част на операция Вивалди ще постави рекорд по използване на наземни роботи …. И сега внимание: украинците се сдобиха с още едно предприятие за производство на далекобойни дронове , като в същото време капацитета на Русия да преработва суров петрол е спаднал с 55 процента в сравнение от преди войната

    Коментиран от #8

    11:57 09.10.2026

  • 7 Ъхъъъъ, ей сега ще повярваме че

    23 2 Отговор
    украинската противовъздушна отбрана сваля над 80% от реактивните дронове тип „Шахед“, но до 20% от тях достигат целите си.

    Коментиран от #11, #22

    11:59 09.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мишел

    25 0 Отговор
    През зимата в Украйна ще токът ще е само от батерии.

    12:03 09.10.2026

  • 10 Вече няма хора в Киев ...

    24 0 Отговор

    До коментар #5 от "Не им трябва ток":

    Това е истината колеги и дори украинските медии вече го пишат. Всичко живо което има възможност се изнася на запад...

    12:06 09.10.2026

  • 11 Мишел

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ъхъъъъ, ей сега ще повярваме че":

    "украинската противовъздушна отбрана КАЗВА, ЧЕ сваля над 80% от реактивните дронове тип „Шахед“, но до 20% от тях достигат целите си."

    12:08 09.10.2026

  • 12 Гаден

    19 0 Отговор
    Сега в Украйна няма ток, но пролетта руснаците ще си го пуснат отново за тях.

    12:09 09.10.2026

  • 13 ХиХи

    22 1 Отговор
    Вчера ни разказваха за велики удари в тила на Русия, днес Киев без ток а?

    Коментиран от #21

    12:10 09.10.2026

  • 14 Мухаа ха!

    16 1 Отговор
    Много малко българи имат реална представа,за зимата във Незалежная и Белорусия.Нямат нищо общо с нашата зима, която пред техните снеговалежи, навявания на преспи с височина два метра,резки спадове на темература - през нощта и призори достигат до -20: -25 градуса.Нашето е ранна пролет,в сравнение с тяхната зима.Нашенското сравнение " Кучешки студ" е истински вярно при тях.Бил съм многократно там, При условие,че нямаше война,държавата беше със силна икономика и администрация,за бърза реакция., но студа си е студ.Особено когато нахлуе вятър.

    12:17 09.10.2026

  • 15 Промяната

    13 2 Отговор
    Американците са още по-изобретателни зли гении - нали измислиха графитните бомби, които хвърлят по ел.централите и електропроводите. Ирак, Сърбия.

    12:18 09.10.2026

  • 16 Даа!

    8 2 Отговор
    Миналата година,беше жив ужас,в столицата им.Жаля обикновените хора,жиеещи там.А тази зима,просто не знам.Тогава, инфраструктурата - тецове за топла вода,енергийна система,бяха с много по малко нанесени щети.Ако зимата бъде по студена,със обилни снеговалежи, който преминават с нечовешки сух студ- направо изтръпвам от жал и ужас,за обикновените хора там.Там строителството е като у нас.Многоетажни жилища - ЕПК,или панелно строителство.Водопадващата система: топля и студена вода е от открит тип.Едно спиране на помпите при температура -17, -20 градуса всичко се пръска.

    Коментиран от #20

    12:26 09.10.2026

  • 17 Ток

    8 0 Отговор
    няма. А поне газ купиха ли им ?

    12:40 09.10.2026

  • 18 Ако

    6 0 Отговор
    имат дърва, въглища и свещи ще изкарат зимата. Всичко друго е несигурно.

    12:42 09.10.2026

  • 19 Може.може

    0 12 Отговор

    До коментар #3 от "Робот":

    Ще стане руска кога цъфнат на баба ти налъмите.

    12:43 09.10.2026

  • 20 Дякон Унуфрий Араллампиев

    9 0 Отговор

    До коментар #16 от "Даа!":

    Когато бяха с тенджерите на Майдана мислеха ли за това Ние които искахме промяна очаквахме ли че всичко ще се съсипе НЕ Сега друг бил виновен Помня какво викаше Петър Младенов ЩЕ ПРИЕМЕТЕ ЛИ ОТГОВОРНОСТТА От долу се чуваше УУУУУ

    12:45 09.10.2026

  • 21 Муухахахахаха

    0 7 Отговор

    До коментар #13 от "ХиХи":

    Скоро ще чуеш това и за Москва и Питер.

    Коментиран от #29

    12:46 09.10.2026

  • 22 Ганьоооо

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ъхъъъъ, ей сега ще повярваме че":

    На кого му пука дали вярвате или не вярвате?

    12:47 09.10.2026

  • 23 голям смях

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    от дърт проскyбан и подрисканКотарак вече си леопард-интересно!?!

    Коментиран от #25

    12:48 09.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ЛЕ о ПА р Д🐱

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "голям смях":

    Това е псевдоним. Аз съм женска улична котка и съм много фертилна. Цвъкам ги котетата като бълхи.

    12:50 09.10.2026

  • 26 Киев е в състояние

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Не им трябва ток":

    Все едно в София да са останали 50-60 хиляди души. Цели квартали са празни и единствено патрулки има тук-там.

    Коментиран от #27

    12:52 09.10.2026

  • 27 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Киев е в състояние":

    По дипломатически канали Русия предупреди да се изнасят още преди два месеца Който разбрал разбрал Правителството и институциите ще се евакуират в Львов После някъде другаде

    13:02 09.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Муухахахахаха":

    Ще има да чакаш и няма да дочакаш.

    13:08 09.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

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