Експерт: Спирането на тока в Киев може да продължи до пролетта

Прекъсванията на електрозахранването в Киев и други украински градове може да продължат през цялата зима, заяви военният експерт и основател на организацията „Реактивна поща“ Павел Нарожни пред Radio NV. По думите му руските сили са променили тактиката си и съсредоточават ударите по магистралните електропроводи, за да затруднят преноса на произведената електроенергия.

„Възстановяваме, противникът разрушава. Възстановяваме, противникът отново разрушава“, каза Нарожни. Според него подобна ситуация с голяма вероятност ще се запази през цялата зима, като целта ще бъде Киев и други украински градове.

Какво стои зад новата тактика

Експертът посочва, че Украйна разполага с три атомни електроцентрали в западната част на страната, но електроенергията трябва да бъде пренесена до големите градове по дълги електропроводи. Нарожни твърди, че украинската противовъздушна отбрана сваля над 80% от реактивните дронове тип „Шахед“, но до 20% от тях достигат целите си.

По думите му атаките целят и изтощаване на противовъздушната отбрана. „Типична дневна атака е до 300 „Шахеда“, като приблизително половината са реактивни“, заяви Нарожни. Той смята, че чрез големия брой дронове се търси изчерпване на боеприпасите и пробив в защитата на енергийните обекти.

Аварийни прекъсвания засегнаха Киев

На 9 октомври аварийни прекъсвания бяха въведени за десния бряг на Киев, както и за Бучанския и Вишгородския район по разпореждане на „Укренерго“. На левия бряг и в други части на Киевска област продължиха да действат предварително обявените графици. По-късно аварийните прекъсвания в столицата бяха отменени и графиците бяха възстановени.

Заради липсата на напрежение временно беше спряно движението на част от обществения транспорт в районите Оболон, Подол и Святошин. Киевската градска администрация отрече съобщенията за спиране на влаковете по зелената линия на метрото. Оттам уточниха, че по линията действа специален график в пиковите часове заради ограниченията по Южния мост, а не заради прекъсване на електрозахранването.

„Укренерго“ свърза аварийните прекъсвания в отделни региони с последиците от руски удари по енергийната инфраструктура. Енергетиците работят по възстановяването на стабилното електроснабдяване, но прогнозата на Нарожни е, че прекъсванията ще се редуват по интензитет до края на зимата.

Източници: unian.net